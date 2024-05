Dětské oddělení frýdecko-místecké nemocnice prošlo v poslední době nemalými změnami. Kromě potřebné rekonstrukce a nové výmalby došlo ke změně ve vedení. Do funkce primářky dětského oddělení byla jmenována Doc. MUDr. Eva Klásková, Ph.D.

Foto: Zadavatel

Dětská oddělení většiny nemocnic se časem změnila, současná podoba je jiná než před 30 lety. Z kdysi pro sebe uzavřených jednotek se stávají moderní oddělení, která zajišťují kompletní diagnostiku a léčbu. Zkracuje se průměrná ošetřovací doba, na lůžku zůstávají děti opravdu jen po nejnutnější čas, a to vždy alespoň s jedním z rodičů, důležitou roli hraje ambulantní segment, který je v maximální míře posílen. Dětské oddělení frýdecko-místecké nemocnice v současné době disponuje 20 lůžky, novorozenecké oddělení má 21 lůžek, součástí je plně funkční jednotka intenzivní péče a dětská denní klinika, dětská kardiologická a nefrologická ambulance, konzultační a sonografická ambulance, připravuje se sportovní ambulance pro děti a mládež od 5 do 15 let.

Dětská kardiologická ambulanceZdroj: Zadavatel

„Přebírám primariát od pana primáře Kobsy, kterému se v minulých letech podařilo oddělení stabilizovat. Mým cílem je navázat na skvělou práci dosavadního primáře, který bude i nadále součástí našeho týmu. Mám radost, že má oddělení velký odborný i lidský potenciál a jsem si vědoma jeho významu pro náš region. Je pro mne velmi důležité, že se mohu opřít o entuziasmus všech členů lékařského i nelékařského personálu. Těším se na úzkou spolupráci s praktickými lékaři pro děti a dorost a ambulantními specialisty. Věřím, že se nám bude dařit i díky podpoře celého regionu,“ přibližuje nynější stav primářka dětského oddělení Eva Klásková.

Vedení dětského odděleníZdroj: Zadavatel

V úvodu uvedení do funkce primářka Eva Klásková navázala ve spolupráci se spádovými pediatry a uspořádala první společný seminář pro praktické lékaře pro děti a dorost, kterého se zúčastnilo více než 40 pediatrů a dětských sester z Frýdku-Místku i z přilehlého okolí.

Náplní semináře byl odborný program zaměřený na aktuální pediatrická témata zahrnující i zajímavé kazuistiky dětí léčených na dětském oddělení nemocnice. Byly prezentovány výsledky a možnosti dětské chirurgické péče, nabídnuta možnost preventivních prohlídek u sportujících dětí včetně vyšetření klidového EKG, možnost kurzů šátkování a masáží novorozenců a kojenců.

Vyšetření malého pacientaZdroj: Zadavatel

Dále byla představena vize dalšího rozvoje oddělení, aktuální plány a stávající fungování oddělení. Následně proběhla diskuse věnovaná prohloubení další spolupráce mezi dětským oddělením a praktickými dětskými lékaři tak, aby dětští pacienti v regionu měli k dispozici co nejkvalitnější péči. „I z tohoto důvodu je jedním z našich klíčových cílů výchova nastupující generace dětských lékařů,“ doplnila primářka dětského oddělení.

ČekárnaZdroj: Zadavatel

Paní primářka Eva Klásková vyjádřila své poděkování za hojnou účast a označila akci za velmi úspěšnou. „Velmi si vážím vlídného a vstřícného přijetí a navázání spolupráce s kolegy z primární péče, jejichž práce je zcela nenahraditelná a je absolutním základem péče o naše dětské pacienty. Mám radost, že jsme se se zástupci PLDD domluvili také na pokračování společných odborných seminářů. Těšíme se také z podpory vedení nemocnice a celého regionu při rozvoji našeho dětského oddělení. Ve společných setkáních budeme samozřejmě pokračovat, již nyní se připravuje další seminář, který proběhne v květnu.“

ČekárnaZdroj: Zadavatel

Zdroj: ZadavatelDětské oddělení frýdecko-místecké nemocnice poskytuje péči v celém spektru pediatrie. Kromě velké šíře interních problémů se stará o děti v akutní i plánované péči s chirurgickými, ortopedickými a urologickými problémy, pečuje o děti po ORL a očních operacích, to vše díky špičkovému vybavení oddělení a kvalifikované práci spolupracujících oborů. Dětským pacientům je k dispozici i celá paleta laboratorních a zobrazovacích vyšetření, přijetí dítěte na lůžko je až poslední možností k vyřešení zdravotních problémů. Dětské oddělení se snaží naplňovat principy Family-centered Care, kdy jsou rodiče aktivními spolupracovníky a součástí týmu pečujícího o nemocné dítě.

Vyšetření malého pacientaZdroj: Zadavatel