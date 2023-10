I vážně nemocné dítě si občas potřebuje „odpočinout“ od pečující maminky a stejně tak maminka si zaslouží odpočinek, ten jim poskytne dětský hospic.

Vizualizace budoucího pokoje dětského pacienta v Centru Cibulka. | Foto: Archiv Nadace rodiny Vlčkových

Paliativní péče u dětských pacientů je v mnohém jiná než u dospělých. Závažné nemoci u dětských pacientů probíhají po mnoho let, mnohdy i desítek let. Paliativní péči potřebují proto velmi dlouhou dobu. Začíná už v okamžiku stanovení závažné diagnózy. K tomu může někdy dojít už před narozením, v prenatálním období. Paliativní péče pak probíhá po celý život dítěte a nekončí ani úmrtím pacienta, pokračuje dál pozůstalostní péčí pro ty, kteří tu zůstávají, aby ztráta byla pro pozůstalé snesitelná a život poté co nejkvalitnější.

Paliativní péče je charakteristická tím, že ji neposkytuje jeden lékař, ale tým sehraných specialistů, kteří musí pracovat společně. Rodina může využít například služeb psychologa, sociálního pracovníka, fyzioterapeuta, speciálního pedagoga a mnoha dalších specialistů, kteří jí pomáhají a svou péčí zlepšují život dítěte, usnadňují rodině péči a přispívají k její větší psychické pohodě tak, aby měla rodina příležitost zažívat společně radostné chvíle.

U diagnóz, které ohrožují život dítěte, ale vyléčení je možné, probíhá paliativní péče současně s kurativní léčbou, to znamená léčbou vedoucí k možnému vyléčení. V takových případech pomáhá paliativní péče rodině překonat náročné období nemoci a zároveň, pokud situace k dobrému konci nespěje, je o rodinu postaráno a je připravena na všechny možnosti, které mohou nastat.

Péče o vážně nemocné dítě doma je velmi náročná jak fyzicky, tak i psychicky, obvykle pečuje v nepřetržitém režimu jeden z rodičů. Mnohde hrozí pečujícím rodičům vyčerpání z nedostatku odpočinku, ale i sociální izolace rodiny, která obvykle nemá možnost dítě i jen na krátkou dobu někomu svěřit. Často jsou v rodině zdraví sourozenci, kterým se nedostává dostatek pozornosti, vše v rodině je podřízeno péči o nemocné dítěte a čas na sourozence je velice omezený. Aby rodiče měli na náročnou péči dostatek sil, je velmi důležité rozšíření sítě poskytovatelů odlehčovací péče v Česku. Rodiče potřebují prostor a čas, aby se mohli věnovat i zdravým sourozencům, ale také aby měli možnost si odpočinout, zrelaxovat, vyřídit potřebné záležitosti. Aby se mohli věnovat sami sobě, budovat normální sociální vazby, věnovat se běžným denním aktivitám.

Zařízení, které nabídne vážně nemocným dětem a jejich rodinám odlehčovací pobyty, buduje Nadace rodiny Vlčkových v prostorách usedlosti Cibulka v pražských Košířích. Nová budova dětského hospice, která vyroste do roku 2026 v rozlehlé zahradě historické usedlosti, bude příjemným a milým místem, kde se nemocné děti a jejich blízcí budou cítit dobře. Prostředí by nemělo působit nemocničním dojmem, spíš by mělo vytvářet prázdninový pocit s přírodou na dosah ruky. Zároveň bude zařízení naplňovat potřeby moderního špičkového zdravotnického zařízení.

„Děti a případně celé rodiny sem budou jezdit převážně na respitní, tzn. odlehčovací pobyty. Péči o dítě, kterou obvykle obstarává na plný úvazek jeden z rodičů, tu převezmou odborníci, a rodina tak bude mít prostor si odpočinout a načerpat síly. Budou mít příležitost třeba odjet na dovolenou se zdravým sourozencem, ale samozřejmě zůstat i tady s dítětem. Aby se tato vize stala realitou, potřebujeme změnit zákon a úhrady tak, aby zdravotní odlehčovací služba měla oporu v legislativě a byla hrazená,” vysvětluje ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá.

Kompletní rekonstrukce prvního domu v areálu usedlosti Cibulka bude hotová už na konci letošního roku. Jde o historický domek zahradníka, ve kterém bude sídlo Nadace rodiny Vlčkových. V přízemí domku se zároveň otevře kavárnu pro veřejnost a v přilehlé části zahrady na jaře dětské hřiště.

„Zdravotní respitní péče je nedílnou součástí komplexní péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny. Vítáme, že v Česku vznikají zařízení, která budou tuto službu nabízet,“ říká Jiří Krejčí, ředitel Institutu Pallium, který se věnuje podpoře profesionálů v dětské paliativní péči. I vy můžete podpořit dětskou paliativní péči, když si 13. října 2023, kdy se koná Kloboukový den, nasadíte klobouk či čepici a svou fotku budete s hashtagem detskapaliativnipece a hatson sdílet na sociálních sítích.

Kampaň Hats On for Children’s Palliative Care (#HatsOn4CPC) letos už 10. rok v řadě celosvětově připomíná potřebu paliativní péče o vážně nemocné děti. K mezinárodnímu dni dětské paliativní péče „Kloboukovému dni“ se může symbolicky připojit každý tím, že si nasadí klobouk či čepici a svou fotku bude s hashtagem detskapaliativnipece a hatson sdílet na sociálních sítích.