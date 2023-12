I letos se proto spojil s Kapkou naděje a v zářijové kampani, která probíhala v Česku i na Slovensku, získal pro nemocné děti přes 640 tisíc korun

Foto: Dettol

Značka Dettol pomáhá rodinám pečovat o čistotu a zároveň o zdraví více než 80 let, a i proto je neodmyslitelně spjatá s vizí svěžího a bezpečného domova. Příběh Dettolu začal v nemocnicích za účelem pomáhat lékařům dodržovat hygienu a zachraňovat díky tomu lidské životy. Jeho poslání se nezměnilo, stále chce napomáhat vážně nemocným lidem nejen v nemocnicích, ale zároveň šířit osvětu o důležitosti ochrany zdraví. I proto se letos již podruhé spojil s Nadačním fondem Kapka naděje, který mohli během celého září podpořit zákazníci v Čechách a na Slovensku koupí jakéhokoliv produktu Dettol. V průběhu kampaně se dohromady vybralo neuvěřitelných 641 186 Kč. „Je v lidské povaze přemýšlet nad tím, jak mohu nejúčinněji chránit ty, na kterých mi záleží a nám na každém dětském životě opravdu záleží. Proto jsme již podruhé spojili síly s Nadačním fondem Kapka naděje a tím podpořili nemocné děti, jejich rodiče, i zdravotníky, kteří k péči o ně potřebují dokonale hygienické prostředí. Právě chránit děti i dospělé před nečistotami je posláním značky Dettol, proto nám toto spojení dává smysl a máme obrovskou radost, že našim českým i slovenským klientům také, a že nás v dobré věci i letos zakoupením produktů podpořili,“ říká k projektu marketingová manažerka značky Dettol Marie Zmrhalová.

Kapka naděje pomáhá jako jedna z nejstarších nadací v Česku

Nadační fond Kapka naděje zachraňuje již od roku 2000 dětské pacienty s poruchou krvetvorby, nádorovými onemocněními a ty, jejichž léčba vyžaduje transplantaci kostní dřeně. Cílem Kapky naděje je zlepšovat vybavenost českých nemocnic, přispívat ke zlepšení psychické pohody léčených dětí i jejich rodičů a podporovat vědecké projekty. Celkově Nadační fond pomohl částkou více než 200 milionů korun. „Je to už 23 let, co jsem se rozhodla založit nadaci, která by pomáhala nemocným dětem. Během té doby se Kapce naděje podařilo financovat nákup více než 500 lékařských přístrojů, realizovat více než 200 projektů v oblasti psychosomatické péče a podpořit 3 vědecké výzkumy v oboru hematologie a onkologie. K tomu, abychom to všechno zvládli, nám vekou měrou pomáhají i naši komerční partneři, mezi něž patří i značka Dettol, se kterou své jméno spojujeme už druhým rokem,“ doplňuje zakladatelka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová.

Zleva: Dita Loudilová - ředitelka Nadačního fondu Kapka naděje, Marie Zmrhalová – marketingová manažerka značky Dettol a Vendula Pizingerová – zakladatelka Nadačního fondu Kapka nadějeZdroj: Dettol