Praha 3 může podlaží domu s 30 zařízenými ubytovacími jednotkami získat na 10 let v podstatě zdarma.

Vizualizace polyfunkčního objektu Žižkov skupiny UDI Group | Foto: UDI Group

Radnice na velkorysou nabídku developerovi vůbec neodpověděla. „Politici to nechtějí řešit před volbami. Zřejmě v tomto případě převáží jejich stranické zájmy. Pak by vyšlo najevo, že nejednají ve prospěch občanů,“ vysvětlil majitel mezinárodní developerské skupiny UDI Group Radek Menšík. Zájem o ubytovací jednotky je přitom obrovský. „Ozvalo se nám množství různých spolků, samoživitelek, seniorů, handicapovaných. My nemůžeme dělat nic, jen je odesílat na městskou část. Ta přitom neměla ani tolik slušnosti, aby na nabídku zareagovala,“ řekl Menšík.

Vizualizace polyfunkčního objektu Žižkov skupiny UDI GroupZdroj: UDI Group

Developer za to vše chce jen to, aby radnice začala v jeho případě jednat podle zákona a přestala mu bránit ve stavbě právními kličkami. Projekt, který chce stavět je totiž v souladu s územním plánem. „Podle toho, co je v územním plánu kupujeme pozemky a kalkulujeme jejich cenu. Územní plán si stanovuje město a určuje v něm, co se kde má stavět,“ připomněl Menšík. Konkrétně na jeho parcele na Žižkově počítá současný platný územní plán se stavbou domu hotelového typu s 13 podlažími. Budoucí metropolitní plán dokonce na tomto místě chce budovu pro bydlení o 15 podlažích. Je tedy jasné, že město tento pozemek určilo k výstavbě budovy pro bydlení. „To je důvod, proč jsme ten pozemek koupili. Protože koupit si louku na které můžete akorát tak venčit psa se za 80 milionů korun opravdu nevyplatí,“ vysvětlil developer. „To, že je zrovna nyní na radnici pár aktivistických politiků, kteří z kdo ví jakých důvodů prosazují něco jiného a zneužívají k tomu mezery v městských pravidlech, které si sami vytvořili, nemůžeme brát jako normální formu fungování. V zahraničí jsme si zvykli na to, že tohle prostě normální není,“ dodal.

Vizualizace polyfunkčního objektu Žižkov skupiny UDI GroupZdroj: UDI Group

Radní totiž nebojují proti projektu v řádném stavebním řízení, ale využili právní kličku. Nechali si do péče svěřit sousední magistrátní pozemek a odmítli budoucí dům přes tento městský pozemek připojit na sítě. Podobně by ale město mohlo vydírat všechny investory, protože na sítě musíte téměř každou parcelu v Praze připojit přes městské pozemky.

Developer tvrdí, že jeho firma nechce dělat s politiky neveřejné “dohody“ na kokainových párty, jak je v Praze zvykem. „Chceme standardní civilizované jednání, které je běžné v zahraničí, kde podnikáme. Tam mě vůbec nemusí zajímat kdo z politiků aktuálně sedí na radnici. Ve většině měst, kde stavíme v cizině, to ani nevím. V Praze si ale politici zvykli cíleně si vytvářet prostor pro korupci a pak vydírat podnikatele,“ dodal.