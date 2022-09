Pokud přemýšlíte o nákupu ojetého auta, zkuste místo klasického objíždění autobazarů nákup online.

Nákup online využívá stále více zákazníků a jeho hlavní výhody shrnuje Jakub Šulta, spoluzakladatel evropského online marketplace s ojetými vozy Carvago.com.

14denní lhůta pro vrácení auta bez udání důvodů

Pokud ojetého auto koupíte kompletně online včetně podepsání smlouvy, máte právo využít zákonnou možnost a do 14 dnů od převzetí vozu odstoupit od kupní smlouvy. Nemusíte přitom uvádět důvod a zpět dostanete veškeré peněžní prostředky včetně počátečních nákladů na dodání zboží. Na Carvago.com patří tento benefit mezi vůbec nejpoptávanější služby, jelikož zákazníkovi umožňuje vybrané vozidlo vyzkoušet, případně ho prověřit ve vlastním autoservisu.

10x větší nabídka ojetých aut

Na českém trhu si můžete vybírat ze zhruba 75 tisíc ojetých aut, rozesetých v nabídce jednotlivých prodejců a bazarů Nicméně po celé Evropě je k dispozici přes 6 milionů ojetých vozů. To už je podstatně širší nabídka, díky které se nijak nemusíte omezovat ve svých preferencích. Pokud byste hledali například naftový Volkswagen Golf z roku 2017 s nájezdem 50 tisíc, naleznete na českém trhu zhruba 10 kusů, ale na Carvago.com to už bude 250 kusů – navíc za výhodnější cenu s lepší výbavou.

Prověřený technický stav

Najít vůz v dobrém technickém stavu a od kvalitního prodejce není jednoduché a na omezeném lokálním trhu je to příslovečné hledání jehly v kupce sena. Evropský marketplace Carvago.com proto zveřejňuje pouze ojetá vozidla v perfektním technickém stavu, s nájezdem do 160 tisíc kilometrů a do 10 let stáří. Celkem tak nabízí přes 750 tisíc prověřených aut, takže u konkrétního modelu v požadované specifikaci nevybíráte pouze z jednotek, ale z vyšších stovek automobilů.

Kompletní a transparentní informace

Koupili jste ojeté auto a až po několika měsících od nákupu jste zjistili, že bylo bourané? Pokud nakoupíte ojetý vůz online, tento problém hrozit nebude. Carvago.com každý den zpracovává data o 6,5 milionu vozů ze 135 zdrojů z celoevropského trhu a do nabídky vkládá pouze auta v perfektním technickém stavu. Navíc prověřuje i samotné prodejce a dealery. Při nákupu máte k dispozici veškeré informace o každém vozidle, jeho výbavě, najetých km, historii škodních událostí atd. Díky tomu se nemůže stát, že byste koupili bouraný vůz se stočenými kilometry, že by byla uvedena nesprávná země původu či jiné nepřesnosti.

Fyzická inspekce každého vozu

Nákup vozu v bazaru se neobejde bez “známého” technika, který vůz zkontroluje. Každý ale tuhle možnost nemá, a navíc se na odborné oko nedá vždy spolehnout. Proto Carvago.com provádí u každého auta před prodejem zákazníkovi detailní fyzickou kontrolu vozu prostřednictvím inspekce CarAudit, která se skládá z 270 revizních bodů. Teprve pokud je vše v pořádku, automobil vám doporučí k nákupu. Cílem je tak prodat pouze kvalitní vůz bez skrytých vad či dalších nešvarů. Kdybyste si nebyli jisti, můžete využít i 6měsíční prodlouženou záruku kryjící až 90 % mechanických závad, kterou si je možné rozšířit nebo prodloužit.

Transparentní přístup

Online obchod klade vysoké nároky, neodpustí žádnou chybu a zákazník má vždy možnost dát recenzi na Google a zhoršit celkový rating společnosti. Proto je zvlášť nezbytné dbát na kvalitu aut a perfektní zákaznický přístup. Při nákupu auta online získáte s předstihem veškerou dokumentaci o vozidle včetně fyzické kontroly. Máte tak jasnou představu, v jakém stavu se kupovaný vůz nachází, a nic vás po nákupu vozu nepřekvapí. Oproti kamenným bazarům, které mají na vozech různou marži a snaží se jich především “zbavit”, Carvago.com automobily nevlastní a nikde neskladuje. Nepotřebuje vám vozidlo za každou cenu prodat a naopak chce, abyste byli s nákupem spokojeni

Doručení vozu před dveře zákazníka

Obrovskou výhodou online nákupu je pohodlí. Auto si můžete objednat z tabletu, telefonu nebo počítače, z komfortu obýváku, chaty či dovolené v zahraničí. Nemusíte chodit zařizovat financování banky, řešit byrokracii na úřad nebo smlouvy do pojišťovny. Vše vyřešíte kompletně online a vybraný automobil z celé Evropy vám přijede přímo před dveře domu nebo na vybraný pick-up point. Dopravu auta navíc můžete po celou dobu sledovat online a nemusíte se bát ani poškození – veškerá rizika nese Carvago.com.

Financování aut ze zahraničí

Pokud jste si v minulosti vybrali auto v zahraničí a chtěli jste jej financovat, narazili jste na problém, jelikož to na českém trhu nikdo neumožňoval. S příchodem evropského marketplace však nastala změna a dnes Carvago.com na českém trhu jako jediná služba financuje auta i ze zahraničí. Nezávaznou nabídku navíc dostanete už do 15 minut a vždy je tvořena na míru, přesně podle vašich potřeb.

Doplňkové služby kompletně online

Velkou výhodou online prodeje jsou také komplexní služby spojené s nákupem ojetého auta, jako je financování, pojištění, STK, registrace RZ, prodloužení záruky, zajištění drobného servisu, leštění i tepování. Nemusíte se o nic starat, stačí si pouze vybrat, o co máte zájem, a z pohodlí domova si vše objednat.

