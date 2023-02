Pro doplnění dusíku a vápníku minerální (chemickou) cestou se často používá dusíkaté vápno.

Dusíkaté vápno PERLKA je granulované víceúčelové minerální (chemické) hnojivo s pozvolným účinkem. Obsahuje 19,8 % dusíku (N) a 50 % vápníku (Ca).

Vhodné pro většinu půd, s výjimkou půd těžkých. Hnojivo k základnímu hnojení. Je zdrojem dusíku a vápníku. Působením vzdušné a půdní vlhkosti se samovolně rozkládá a nezanechává v ní žádná škodlivá rezidua. Svým účinkem působí v půdě také jako dezinfekce.

Je vhodné pro půdy (záhony), na kterých pak budete pěstovat zeleninu (brambory, košťálová, listová, plodová zelenina), ovocné stromy, bobuloviny (jahody, aj.) nebo na plochu před výsevem trávníku.

Aplikuje se 2 až 3 týdny před setím či výsadbou v předjaří, kde se rozhodí na plochu a zpraví do půdy. Hnojivo se aplikuje zásadně na suchý porost a vlhkou půdu.

Obsažený dusík likviduje v půdě všechny bakterie. Pokud tedy používáte do půdy prospěšné bakteriální přípravky, je nutné je za několik týdnů (min. 3 týdny) po použití dusíkatého vápna do půdy znovu dodat.

