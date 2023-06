Moderní chytré hodinky jsou v dnešní době již na velmi vysoké úrovni, s jejich pomocí si změříte EKG, tep, tuhost tepen či okysličení krve. Získaná data navíc můžete sdílet i se svými blízkými, a dokonce je možné nastavit i případné notifikace na výkyvy srdeční funkce nebo detekci pádu. To vše, ale i mnoho dalších chytrých funkcí, nabízí nejnovější řada smart hodinek Watch 4 od Huawei, která je tu od toho, aby myslela na zdraví svých uživatelů.

Foto: huawei.com

Život může být někdy velmi hektický, proto je důležité mít partnery, na které je spolehnutí. Chytré hodinky ze série Watch 4 jsou proto navrženy tak, aby uživatelům každodenní život usnadňovaly a přinesly jim co největší pohodlí a přehled o jejich zdravotním stavu. Hodinky Huawei Watch 4 jsou vybaveny inovativní technologií a chytrými funkcemi, které zajistí kvalitní zážitek z užívání hodinek v každé náročné situaci. A zároveň jsou i designovým doplňkem. Hodinky splní všechny různorodé potřeby a uspokojí i velmi náročné uživatele. Na představení hodinek se podílel také britský běžec Sir Mo Farah. Jakožto profesionální atlet moc dobře ví, jaké chytré funkce jsou v hodinkách důležité, aby pomáhaly maximálně zvýšit výkon sportovců a dosáhnout vysněných cílů.

Monitoring zdraví v každé situaci

Nové hodinky ze série Huawei Watch 4 disponují funkcí EKG 1. Díky 8kanálovému optickému snímači s TruSeenTM 5.0+ poskytují uživateli přesné monitorování indikátorů zdraví srdce a dokáží upozornit uživatele na hlavní rizika související se srdcem, jako je nepravidelní tep či tuhost tepen.

Neméně důležité je sledovat zdraví plic. Příznaky jejich poškození je totiž klíčové odhalit včas, model Watch 4 Series tento problém řeší pomocí nové funkce Respiratory Check 2. Ta analyzuje frekvenci dechu, saturaci krve kyslíkem a zvuk kašle, kterým uživatel trpí. Spolu s informacemi o rizikách, jako je kouření či znečistění ovzduší, dokáže tato chytrá funkce poskytnout hodnocení o zdraví plic uživatele. Díky tomu hodinky nabízí i tipy na preventivní opatření proti plicním onemocněním.

Chytré hodiny Huawei Watch 4 disponují i pokročilým monitorováním spánku, který zajišťuje technologie TruSleep™ 3.0. Tato technologie založená na infračerveném světle umožňuje ještě přesnější zaznamenání kvality spánku a detekuje jeho délku. Na základě fyziologických parametrů, pohybů těla, srdečního tepu a HRV (variability srdečního tepu) informuje uživatele i o tom, jaký spánek během noci prožil. Zda měl spánek lehký nebo hluboký, jestli dosáhl REM spánku a na jak dlouho. Zaznamenává samozřejmě i fázi bdění.

Zdroj: huawei.com

Smart funkce v luxusním designu

Huawei Watch 4 Pro jsou vybaveny titanovým pouzdrem, materiálem, který se používá v leteckém průmyslu a dodává chytrým hodinkám luxusní vzhled. Špičkové sférické safírové sklo na číselníku dodává nádech elegance a zvýšenou odolnost. Huawei Watch 4 jsou zase vyrobeny z černé oceli s 3D zakřiveným sklem. Navíc disponují tematizovanými ciferníky na motivy vesmíru, které podporují jejich futuristický vzhled.

Huawei Watch 4 Pro se pyšní 1,5palcovým flexibilním displejem typu Low-Temperature Plycrystalline Oxide (LTPO) s poměrem obrazovky k tělu hodinek téměř 72 % a energeticky úsporným Always-On dispejem (AOD) s nízkou frekvencí pouze 1 Hz. Huawei Watch 4 mají 1,5palcový flexibilní displej typu LTPO s poměrem obrazovky k tělu hodinek až 74 % a tenký 0,855mm rámeček pro lepší viditelnost. Oba typy hodinek podporují potápění do maximální hloubky až 30 metrů a splňují standard odolnosti 5 ATM s certifikací IP68.

Hodinky mají i unikátní řemínky. Huawei Watch 4 Pro nabízí 2 možnosti – titanový řemínek s lesklým povrchem nebo tmavě hnědý ručně vyrobený kožený řemínek. Huawei Watch 4 přichází s černým, jednoduše omyvatelným řemínkem z fluoroelastomeru v minimalistickém duchu, který je vhodný na jakýkoliv sport.

Zdroj: huawei.com

Sledujte své zdraví v reálném čase

Oba modely hodinek jsou schopné sledovat 7 různých zdravotních ukazatelů současně: srdeční frekvenci, saturaci kyslíku v krvi, EKG, detekci arteriální tuhosti, úroveň stresu, tělesnou teplotu a funkci plic. Uživatelé dostávají včasná oznámení a připomínky s návrhy, jak se udržovat v kondici a případně získávají upozornění na různé zdravotní nepravidelnosti. Funkce Health Community zase umožňuje uživatelům sdílet svá data s rodinou a přáteli a na dálku kontrolovat zdraví svých nejbližších. V hodinkách lze nastavit detekci pádu a nechat si zasílat oznámení o různých abnormalitách a výkyvech blízkých osob. Jejich pohodu budete mít tak stále na očích.

Sport jako prevence proti onemocněním

V nejnovějších chytrých hodinkách si můžete vybrat až ze 100 sportovních režimů, mezi kterými najdete oblíbené aktivity, jako je například běh, cyklistika, plavání a mnoho dalších. Součástí je také režim potápění s volným ponorem, který prošel náročným testováním tlaku a odolá i slané vodě a nárazům. Hodinky navíc nabízí monitorování teploty vody a kompas pro potápění. Jsou tak ideálním nástrojem pro sportovce a outdoorové nadšence.

V hodinách najdete i vylepšenou funkci Activity Rings, která uživatele ještě více podporuje a udržuje na správné cestě, aby dosáhli stanovených cvičebních cílů. S průběžnou zpětnou vazbou a upozorněními na pokroky během dne jsou neustále povzbuzováni, aby překonali své osobní cíle.

Zdroj: huawei.com

Parťák pro každodenní situace

Nová řada chytrých hodinek Huawei Watch 4 nabízí nový UX design pro lepší zobrazení dat a aktivních aplikací. Vylepšená funkce eSIM umožňuje nezávislé přijímání hovorů a zpráv mimo dosah telefonu. V případě, že jsou v blízkosti smartphonu a bezdrátových sluchátek je možné vše propojit a z hodinek třeba přepínat hudbu, číst zprávy a přijímat hovory.

Další skvělou vychytávkou je možnost použít hodinky jako vzdálenou spoušť na fotoaparátu mobilního telefonu. Díky této funkci odpadá uživatelům Sofiina volba s tím, kdo na fotografii bude chybět. Hodinky také disponují první mapovou aplikací od Huawei, Petal Maps Watch Edition, která poskytuje navigační služby bez potřeby chytrého telefonu. Aplikace nabízí i vibrační upozornění a synchronizaci v reálném čase, takže se její využití hodí například při běhu v neznámém městě.

Dvoujádrová architektura hodinek přináší nejlepší možnou kombinaci výkonu a výdrže baterie. Díky inteligentní analýze Watch 4 automaticky naplánují optimální spuštění aplikací na základě scénářů uživatele, což zajišťuje úžasný zážitek při minimalizaci spotřeby energie. Baterie vydrží až 4,5 dne, při běžném používání zhruba 3 dny. V případě přepnutí do režimu Ultra-long Battery Life vydrží Huawei Watch 4 Pro až 21 dní a Huawei Watch 4 vydrží 14 dní. Díky funkci SuperCharge se baterie na jednodenní použití nabije už za 15 minut.

Ceny a dostupnost

Huawei Watch 4 a Watch 4 Pro jsou v České republice dostupné od 5. června. K nákupu od 5. do 25. června 2023 na oficiálním e-shopu dostanete bezdrátová sluchátka FreeBuds 5i jako dárek a u vybraných prodejců je možné získat na hodinky slevu 2 000 Kč. Více informací k promo akci najdete přímo u prodejců.

V sérii Watch 4 si můžete vybrat ze tří modelů hodinek. Huawei Watch 4 Pro Elite s titanovým páskem zakoupíte za 14 999 Kč. Watch 4 Pro Classic s koženým páskem za 12 999 Kč a za 9 999 Kč jsou k dostání Watch 4 Sport s černým páskem z fluoroelastomeru.





1 Tento produkt není lékařským zařízením. Tato funkce funguje pouze s aplikací EKG. Oznámení generovaná aplikací jsou pouze orientační a neměla by sloužit jako základ pro lékařskou diagnózu nebo léčbu. Tato funkce není vhodná pro uživatele mladší 18 let nebo uživatele s diagnostikovanými jinými typy poruch srdečního rytmu.

2 Tento produkt není lékařským zařízením, a proto jsou jeho monitorovací data a výsledky pouze orientační a neměly by sloužit jako základ pro lékařskou diagnózu nebo léčbu. Tato funkce není podporována na zařízeních iOS.