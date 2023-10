Ústav hematologie a krevní transfúze otevřel letos nový Pavilon progresivní medicíny, kde můžeme narazit na nejmodernější sklad pro uchovávání zmrazených štěpů krvetvorných buněk určených k transplantacím, a také moderní prostory pro zpracování tkání, výrobu léků či kmenových buněk.

Foto: Ústav hematologie a krevní transfuze

Bez kapalného dusíku by to nešlo

V suterénu nové moderní budovy na Karlově náměstí se nachází rozsáhlý prostor, který stavaři vysekali do hloubky deseti metrů. Dominantou podzemí je kryosklad vybavený nejmodernější technikou. Tvoří ho malý přístroj na zamrazování vzorků krve a čtrnáct velkých nerezových nádrží na kapalný dusík, který vnitřek nádob ochlazuje na minus 170 °C. Do každé nádrže se vejde několik tisíc vzorků. V takových podmínkách mají správně zamrazené vzorky teoreticky neomezenou životnost a lze je skladovat desítky let.

Uchovává se zde několik typů zmrazených vzorků krve - nově odebrané, ale i vzorky, které už existovaly, ale dosud ležely zmrazené mimo nemocnici. Například pupečníkovou krev nemocnice skladovala v soukromém prostoru ve Velkém Meziříčí za cenu 5 až 8 milionů korun ročně. Část kapacity skladu bude sloužit i pro jiná zdravotnická zařízení.

Zdroj: Ústav hematologie a krevní transfuze

Biobanka pod dohledem robotů

V bezprostřední blízkosti kryoskladu se nachází biobanka se vzorky pro výzkum. Ta se skládá ze dvou obřích robotů, kteří slouží k automatickému zakládání a uchovávání vzorků krve léčených pacientů. Menší z robotů dokáže uskladnit až 50 000 vzorků. Větší pracuje s miniaturnějšími zkumavkami a jeho kapacita je 350 000 vzorků. Robot umí vzorky automaticky zařadit na určené místo, dohlédnout na podmínky jejich skladování a umožňuje i jejich vyhledávání podle konkrétních parametrů. Vzorky pocházejí od pacientů s určitými typy diagnóz a jsou určeny také k výzkumu vzácných onemocnění. Jde zřejmě o největší podobné zařízení ve střední Evropě a ÚHKT je připraven poskytnout je i ostatním vědcům z Čech i zahraničí.

Zdroj: Ústav hematologie a krevní transfuze

Nejenom výzkum, ale i moderní léčebné pracoviště

Vědě je zasvěcena jen menší část podzemí. Ve větší části se lékaři zabývají léčbou. Zpracovávají zde buněčné přípravky neboli štěpy krvetvorných buněk z kostní dřeně pro transplantace, a to pro všechny transplantační programy v Praze. Další odborníci tu ze vzorků dárců vyrábějí individuální léčivé přípravky moderní terapie, které využívají upravené bílé krvinky nebo kmenové buňky. Léky slouží pacientům s komplikacemi po transplantacích.

Zdroj: Ústav hematologie a krevní transfuze

Vše na jednom místě

Odborníci vidí hlavní výhodu nových pracovišť v možnosti odebírat pacientům velké množství vzorků v různých stádiích jejich onemocnění od diagnózy přes průběh léčby. Doposud se vzorky zpracovávaly na druhé straně Vltavy, ve Fakultní nemocnici v Motole, a cestovaly sanitkou tam a zpátky. Také zdravotnický tým musel být na obou místech, zatímco teď bude všechno pod jednou střechou. Zpracování vzorků bude tedy jednodušší a rychlejší.

Otevření tohoto unikátního Pavilonu progresivní medicíny předcházelo sedm let příprav a stavba včetně vybavení vyšla zhruba na 230 milionů korun. Část nákladů, zhruba 105 milionů, pokryla dotace REACT-EU, kterou poskytla českým nemocnicím Evropská unie na podporu zotavení z krize způsobené dopady nemoci covid-19.

Zdroj: Ústav hematologie a krevní transfuze

Projekt Publicita REACT-EU v resortu zdravotnictví, reg. č. CZ.06.7.127/0.0/0.0/21_126/0017552 je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19.

Zdroj: Archiv