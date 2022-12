Už druhým rokem pomáhá KIF jihočeským obcím a městům při financování jejich významných akcí, zejména v oblasti školství, sportu, sociální péče, základní infrastruktury a kultury. „KIF se rozjel. Svědčí o tom velké množství žádostí, ale hlavně velká spousta realizovaných staveb,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba s tím, že díky fondu vyrostly v kraji v letošním roce stavby v celkové hodnotě 1,348 miliardy korun.

Výstavba nové mateřské školy v Kestřanech | Foto: Jihočeský kraj

Smyslem fondu je finanční pomoc při vícezdrojovém financování jednotlivých akcí, kdy část nákladů nese obec a část je podpořena ze strany státu či evropských fondů. „Kolikrát ale tyto peníze nestačí k tomu, aby mohla být stavba realizována. A tady právě pomůže Krajský investiční fond,“ vysvětlil náměstek hejtmana Jihočeského kraje pro finance Tomáš Hajdušek. Z fondu lze přitom obci nebo městu poskytnout investiční dotaci až do výše 50 % celkových nákladů, maximálně však do výše 30 milionů Kč na jednu investiční akci. Vyloučen je souběh s jinými dotačními tituly kraje a čerpání dotace musí být uskutečněno v daném rozpočtovém roce.

Kulturní dům pro seniory DražiceZdroj: Jihočeský kraj

Pro letošní rok vložil Jihočeský kraj do KIF 232,5 milionu korun a celkem podpořil 37 projektů. „V Dolním Třeboníně dostavují sportovní halu, kterou otevřou na jaře příštího roku. V Plané nad Lužnicí vyrostl zimní stadion. V Táboře pomohl KIF s výstavbou centra pro seniory a v Dražicích seniorům vystavěli komunitní centrum. V Katovicích roste zcela nová školka, v Drahonicích mají ve školce nové vytápění a pěknou dřevěnou přístavbu na zahradě,“ přiblížil Tomáš Hajdušek jen některé z realizovaných staveb.

Víceúčelová sportovní hala Dolní TřebonínZdroj: Jihočeský kraj

Celkem bylo za dva roky existence KIF podpořeno 67 žádostí v celkové hodnotě 2,6 miliardy korun. Pro rok 2023 je do Krajského investičního fondu navrženo opět 230 milionů korun. O schválení této částky rozhodne Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém jednání 15. prosince 2022. Příjem žádostí se předpokládá od 16. 1. 2023 do 13. 2. 2023. O výběru podpořených akcí by mělo zastupitelstvo rozhodnout v březnu 2023.

Na dovolenou poletí Jihočeši z Budějovic už v létě

Srpen 2023. To je termín, kdy vyrazí Jihočeši poprvé na dovolenou z českobudějovického letiště. Na začátku prosince se na tom shodli se na tom domluvili hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba a generální ředitel Cestovní kanceláře Čedok Stanislav Zeman. Jako první se 8. prosince v nabídce objevily nejprodávanější a nejoblíbenější hotely na řeckém ostrově Rhodos a na Turecké riviéře.

„Jsem rád, že můžu konečně po dlouhých letech, kdy se na letišti v Českých Budějovicích nic nedělo, říct – tak letíme! Spolu s Úřadem pro civilní letectví a Řízením letového provozu jsme poslední měsíce pracovali na tom, aby se letiště podařilo rozlétat. Fakt, že Čedok již spustil prodej zájezdů, je pro všechny Jihočechy po všech těch letech klíčové sdělení,“ uvedl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Největší tuzemský dopravce na chartery z Jihočeského kraje nasadí letadla typu Boeing 737 až pro 189 cestujících v ekonomické třídě. Do Antalye poletí klienti Čedoku z Českých Budějovic každý pátek od 4. srpna 2023, na Rhodos každé pondělí od 7. srpna 2023. Kromě zájezdů k moři si mohou cestovatelé vybrat i z několika poznávacích zájezdů.

U Temelína už se připravuje stavba malého modulárního reaktoru

Necelé dva měsíce po uzavření dohody mezi krajem, skupinou ČEZ a její dceřinou společností ÚJV Řež se u Temelína začíná připravovat stavba modulárního reaktoru.

V předchozích týdnech tak odborníci zkoumali v lokalitě mezi Hlubokou nad Vltavou a Týnem nad Vltavou pomocí speciálního zařízení, které vysílá do podloží rázové vlny pomocí „bucharu“, prostor o rozloze kilometr krát pět set metrů. Cílem bylo získat podrobnější přehled o ploše, kde by mohl stát modulární reaktor. Ten je jakousi menší verzí současných reaktorů temelínské elektrárny. Investorem by měla být Skupina ČEZ.

„Zájemcům o stavbu chceme představit naprosto konkrétní podmínky. Jsme si jistí tím, že jde o maximálně vhodnou lokalitu, ale před každou takto významnou stavbou je potřeba přesně znát geologické podmínky a další faktory, které mohou projekt ovlivnit,“ vysvětloval člen představenstva a ředitel divize nová energetika Tomáš Pleskač s tím, že malý modulární reaktor by měl v areálu Jaderné elektrárny Temelín vyrůst už v první polovině příštího desetiletí.

Odborníci na místě určují druh a celistvost hornin pomocí měření elektrických odporů a sledování rychlosti šíření seismických vln od speciálního vibračního zdroje. První výsledky ověřují prostřednictvím 30 metrů hlubokých vrtů. Podmínkou výstavby bude licence vydaná v zemi, kde bude modulární reaktor vybudován jako první svého druhu. Zároveň se Temelín stane vzorem pro další lokality, ve kterých bude nutné nahradit dosluhující uhelné zdroje.

„Z našeho pohledu nejde jen o čistý a bezpečný zdroj elektřiny, případně tepla. Předpokládám, že tato technologie se stane stabilní částí budoucího energetického mixu v Evropě. A pro nás je to příležitost, aby zde vzniklo třeba i školicí a výcvikové centrum,“ dodal hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Od začátku roku elektrárna Temelín vyrobila 14,7 terawatthodin elektřiny. Společně s Dukovany jde o zdroje, které produkují největší množství čisté elektrické energie a podílí se tak výraznou měrou na bezemisní výrobě Skupiny ČEZ. Ročně se díky jaderným elektrárnám nevypustí do ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.

Stavbě má pomoci vznik Jihočeského jaderného parku

Ke konci září vznikla dohoda mezi Jihočeským krajem, společností ČEZ a její dceřinou firmou ÚJV dohoda o vzniku Jihočeského jaderného parku (South Bohemia Nuclear Park), který se přípravou stavby malého jaderného reaktoru zabývá. „Chceme, aby se jižní Čechy staly technologickou špičkou. Nejde jen o samotný malý blok, ale naší snahou zde bude vybudovat celou technologickou základnu, včetně výzkumných, školicích a servisních zařízení. Jde o obrovskou příležitost s velmi vysokou přidanou hodnotou nejen pro bezemisní a stabilní energetiku, ale i hospodářský rozvoj, vysoké školství a řadu dalších sektorů,“ řekl předseda Asociace krajů České republiky a hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.

Skupina ČEZ už podepsala memoranda o spolupráci v oblasti malých modulárních reaktorů s firmami NuScale, GE Hitachi, Rolls Royce, EdF, KHNP a Holtec. Prostřednictvím dceřiné společnosti ÚJV Řež je i sama vyvíjí. V pokročilém stádiu výzkumu je například projekt HeFASTo nebo projekt Energywell. Intenzivní spolupráci v této oblasti navázala i s firmou Westinghouse.

Jihočeský jaderný park je společným projektem všech zúčastněných stran, který zastřešuje výzkum, vývoj, komunikaci a přípravu samotné stavby.

V kraji nezapomněli na rodiny s dětmi, seniory i invalidní důchodce

V polovině srpna schválilo zastupitelstvo Jihočeského kraje dotační program pro nízkopříjmové skupiny. Jeho cílem je podpořit rodiny s dětmi, seniory nebo invalidní důchodce. Ti všichni jsou ohroženi kombinací vysoké inflace a nárůstu cen energií pro letošní podzim a zimu. „Program podpořila většina zastupitelských klubů, a to i opozičních. Velmi si toho vážím a jsem rád, že Jihočeský kraj tenhle náš program, s kterým jsme přišli jako celek, podpořil a je to pro mě dobrá zpráva. Hlavně si myslím, že je to dobrá zpráva pro Jihočechy, kteří jsou v nízkopříjmových skupinách a kterým je opravdu v této době třeba pomoct,“ řekl hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Současně s tím spustil Jihočeský kraj speciální webové stránky „My v tom Jihočechy nenecháme“, kde budou moci lidé najít informace o tom, jestli se jich dotační program týká. Na stránkách se dozví, jestli mají na podporu nárok, a pokud ano, tak jak a kde budou moci žádat. Webovou stránku programu Jihočeského kraje „My v tom Jihočechy nenecháme“ naleznete na této adrese: myvtomjihocechynenechame.cz

