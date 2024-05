Firma modernizuje své prodejny a přitom svými výrobky pomáhá tam, kde je to třeba.

Být dobrým sousedem – to je myšlenka, která stála při zrodu charitativního projektu dánského maloobchodního řetězce, který v České republice provozuje celkem 104 prodejen.

Právě skandinávské kořeny společnosti jsou základem nového konceptu prodejen. JYSK v současnosti investuje do modernizace svých poboček, které postupně prochází kompletní přestavbou. Při každém opětovném otevření daruje místním nadacím výrobky ze svého sortimentu jako gesto sousedské pomoci.

„S naší rozšířenou sítí kamenných prodejen se stáváme opravdu lokálními – a my chceme znát naše zákazníky a okolí, ve kterém působíme. Chceme být dobrým sousedem a značkou, na kterou můžou být naši zaměstnanci hrdí,“ říká Peter Brányik, generální ředitel pro JYSK Česká republika a Slovensko.

Od začátku projektu podpory lokální komunity daroval JYSK výrobky v hodnotě 300 000 korun celkem 14 nadacím po celé republice.

Radost z nového vybavení tak mají děti z Klokánku v Litoměřicích a Chomutově a z dětských domovů v Přerově a Příbrami.

Dar v podobě nových přikrývek a povlečení přišel před Vánoci vhod nově otevřenému oddělení šestinedělí v porodnici Havířov. Další výrobky pomohly dovybavit Diakonii Rolnička v Táboře, dětskou kliniku v Plzni, Azylový dům svatého Vincence v Uherském Hradišti, noclehárnu v Trutnově, domov pro seniory ve Vyškově a další zařízení v Rumburku, Ostrově nad Ohří, Ostravě a Valašském Meziříčí.

Po jedné z posledních přestaveb v Ostravě Zábřehu putovaly výrobky do spolku HAIMA Ostrava, který se zaměřuje na komplexní péči o rodiny dětských onkologických pacientů. Nové vybavení tak budou mít pokoje, kde přespávají rodiče nemocných dětí.

Hlavní roli v dobročinném projektu sehrávají manažeři prodejen, kteří spolu se svým týmem vybírají místní organizaci a při slavnostním otevření své pobočky předávají dar v podobě výrobků do domácnosti.

„Přestavbu naší prodejny a znovuotevření jsme zakončili tou nejlepší událostí, a to věnováním věcného daru těm, co to nejvíc potřebují. Vybrali jsme azylový dům pro ženy, matky a otce s dětmi a taky noclehárnu pro lidi bez přístřeší pod záštitou organizace Most k životu v Trutnově. Jsme vděční, že jsme u toho mohli být,“ říká o projektu pomoci Jan Caletka z trutnovské pobočky JYSK.

V současnosti má 76 z celkem 104 poboček JYSKu podobu nového moderního konceptu. S každou další přestavbou poputuje vybavení do domácnosti organizacím v sousedství prodejen s modrou vlajkou.