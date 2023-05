Stále více lidí spoléhá na rekonstrukci stávajícího bydlení jako na způsob, jak v budoucnu ušetřit. Existuje totiž spousta možností, které pomohou výdaje na energie snížit – od nových oken a dveří až po venkovní žaluzie a garážová vrata.

Venkovní žaluzie vám pomohou ušetřit za energie. | Foto: LOMAX.cz

S příchodem teplejších dní začíná mnoho lidí přemýšlet o renovaci svého bydlení. Podle Petra Přichystala, marketingového manažera společnosti LOMAX, přitom stále více lidí investuje do energeticky úsporných řešení. „To je znát zejména v posledním roce, kdy jsou ceny energií nevídaně vysoké," vysvětluje.

Venkovní žaluzie šetří náklady

Stále populárnější je podle Přichystala venkovní stínění, které skvěle kombinuje praktičnost a funkčnost. „Stínění efektivně funguje také jako izolace oken. Svým majitelům tak přináší citelné úspory nejen v létě, ale také v zimě,“ popisuje výhody a dodává, že například předokenní rolety mohou v zimě snížit náklady na vytápění až o 10 procent.

Primárně však stínění funguje jako ochrana před světlem. „Venkovní žaluzie díky své konstrukci zvládnou zadržet až 96 % slunečního svitu, a v horkých měsících tak dům pasivně chladí. Teplotu v domácnosti dokážou snížit dokonce až o 10 stupňů. Jsou tak skvělou náhradou za klimatizaci, která je energeticky i finančně velmi náročná na provoz,“ říká Přichystal. Venkovní žaluzie se tak vyplatí pořídit ještě před horkými letními dny. LOMAX navíc na jejich ovládání nabízí do konce května slevu až 30 procent.

Venkovní stínění kombinuje praktičnost a funkčnost.Zdroj: LOMAX.cz

Nejlépe izolují dveře z hliníku

Zbytečné energetické ztráty mohou mít na svědomí nejen netěsnící okna, ale také dveře. Po zimě je proto důležité zkontrolovat jejich stav. Zda je těsnění funkční, se přitom dá zjistit pouhým přiložením ruky. Pokud je cítit, že skrze obvody dveří profukuje, je čas na výměnu.

„Nejlepším řešením jsou dveře z hliníku. Mají výborné tepelně-izolační vlastnosti a díky tomu, že je hliník pevný a tuhý, eliminují limity z hlediska opotřebení. Nyní navíc náš nejprodávanější model hliníkových vchodových dveří nabízíme v rámci jarní akce pouze za cenu rámu,“ doplňuje Přichystal.

Vchodové dveře z hliníku mají výborné tepelně-izolační vlastnosti.Zdroj: LOMAX.cz

Součástí základní výbavy hliníkových dveří je navíc spolehlivý tříbodový zámek s automatickým zamykáním. Kromě něj se dají dovybavit i jinými bezpečnostními prvky, například čtečkou otisku prstů.

Při rekonstrukci nezapomeňte na garážová vrata

Stejně jako kvalitní dveře dokážou dům před zloději ochránit nová garážová vrata. Počet vloupání do garáží totiž minulý rok vzrostl na bezmála 13 tisíc, což je nejvyšší číslo za posledních pět let. Zloději si do nich chodí pro drahé a lehce zpeněžitelné věci, například nářadí či elektrokola.

Při rekonstrukci nezapomeňte na garážová vrata.Zdroj: LOMAX.cz

Při výběru nových vrat by tak zásadní roli měla hrát bezpečnostní třída. „Pokud majitel garáže uvnitř skladuje cenné předměty, nejlepším řešením je zvolit bezpečnostní třídu RC2. Ta zaručuje vyšší odolnost a základní průlomové zkoušky pro případ pokusu o vloupání. Našim zákazníkům ji navíc až do konce dubna nabízíme k vratům zdarma,“ upozorňuje na akci Přichystal.

Společně s instalací venkovního stínění, výměnou oken a dveří jsou navíc zateplená garážová vrata základem ke snížení energetické náročnosti domu a minimalizaci úniků tepla.