Dioptrická vada očí může být hendikep pro většinu aktivně žijících lidí. Dnes si naštěstí oční lékaři dokážou díky vyspělým technologiím a materiálům poradit téměř s každým problémem. Jaká ale je situace po čtyřicítce? Má ještě smysl uvažovat o refrakčním laserovém zákroku nebo je třeba zvolit jiný přístup?

ilustrační foto | Foto: Oftal/archiv

Kromě klasických očních vad jako je krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus může po čtyřicítce ovlivnit vidění ještě tzv. vetchozrakost (presbyopie). Jedná se o věkem podmíněnou sníženou schopnost lidského oka zaostřovat do blízka a obvykle se projevuje po 45. roku života potřebou nošení brýlí na čtení. Její projevy mohou být do jisté míry vyrovnány u krátkozrakosti. „Pokud jste krátkozrací a máte slabé brýle do dálky, presbyopii pravděpodobně nepocítíte ani ve vyšším věku,“ vysvětlil primář a lékařský ředitel Oční kliniky Oftal Juraj Urminský.

Dříve se presbyopie dala řešit pouze brýlemi. Dnes díky rozvoji oční chirurgie, laserových přístrojů a nitroočních implantátů umí nitrooční chirurgie řešit i tento problém. „Nároky lidí v produktivním věku jsou dnes vyšší. Všichni si uvědomují, jakým klíčovým smyslem je zrak a přejí si dobře vidět na všechny vzdálenosti. Do čtyřiceti let je na většinu dioptrických vad vhodná laserová operace, po čtyřicítce doporučujeme našim pacientům spíše jiné operační řešení,“ řekl Urminský.

Zdroj: Oftal/archiv

Ideální, efektivní a bezpečnou metodou pro odstranění presbyopie je výměna nitrooční čočky za umělou, víceohniskovou nebo moderní EDOF čočku se zvýšenou hloubkou ostrosti. Trifokální čočky nabízí nekompromisní řešení na všechny tři vzdálenosti (dálka, počítač, blízko), nejsou však vhodné pro každého. Nejnovější variantou je nitrooční čočka vyvinutá za pomocí unikátní a revoluční technologie AcrySofTM IQ VivityTM od společnosti ALCON. Ta nabízí téměř dokonalou brýlovou nezávislost i ve vyšším věku, plně kontrastní prostorové vidění a zajistí běžný život bez brýlí. „Na rozdíl od trifokálních implantátů eliminuje nepříjemné vedlejší halo a glare efekty, které jsou pro spoustu pacientů nepřijatelné například kvůli nutnosti řízení v noci. Pokud se pacient rozhodne pro Vivity, vyhne se těmto nežádoucím odleskům a brýle bude možná potřebovat jen výjimečně, při detailní práci na krátké vzdálenosti,“ přiblížil výhody tohoto řešení primář oční kliniky Oftal.

Operační technika při výměně čočky je velmi podobná jako při odstranění šedého zákalu. V tomto případě se odstraňuje čirá čočka bez zákalu. Jinou variantou zákroku je vložení speciální nitrooční kontaktní čočky před vlastní čirou čočku. Pokud si pacient z jakéhokoliv důvodu operaci nepřeje, je možné volit konzervativní postup řešení zhoršení zraku. Tím jsou buď brýle nebo multifokální kontaktní čočky. Existují i další způsoby operativního řešení, včetně využití laserové technologie. Všechny je nejlepší konzultovat přímo s očním specialistou. „Každý člověk je originál a každý má na svůj zrak jiné požadavky. Záleží nejen na rozsahu očních vad, se kterými se pacient potýká, ale také na životním stylu a jeho potřebách. Proto v naší klinice vždy upřednostňujeme důkladné vstupní vyšetření, při kterém s klientem probereme, co by si přál. Na základě toho pak vybereme nejvhodnější postup a nejlepší operační metodu přesně pro něj,“ doplnil Urminský.

Zdroj: Oftal/archiv Zdroj: Alcon/archiv Zdroj: Oči jako rys/archivOční klinika Oftal je klinikou rodinného typu. Působí v Brně a její specialisté provádí oční operace již přes 10 let. Díky kvalitnímu přístrojovému vybavení nabízí laserové operace očí, nitrooční operace, operace zaměřené na léčbu šedého zákalu, preventivní vyšetření a diagnostiku zeleného zákalu. Klinika má k dispozici speciální ambulanci na léčbu chorob sítnice, ambulanci estetické chirurgie a specializovanou dětskou ambulanci. Zdejší zdravotnický personál přistupuje ke každému klientovi individuálně a snaží se pro něj navrhnout bezpečné a nejvhodnější řešení. Klinika Oftal podporuje program prevence očních vad a onemocnění a zajišťuje jejich následnou specializovanou léčbu.

www.ocijakorys.cz

Osvětová iniciativa Oči jako rys si klade za cíl vzdělávat širokou veřejnost v oblasti péče o oči a řešení očních vad. Pacienti zde mohou najít komplexní informace o očních vadách. Dozví se, jak se jednotlivé vady projevují a jak ovlivňují vidění, co se s nimi dá dělat a jak si najít vhodné místo, kde jim s řešením očních vad pomohou. Hlavním partnerem tohoto projektu je Alcon. Světový lídr v oblasti inovací produktů pro vidění a péči o zrak a dodavatel vyspělých technologií, přístrojů a produktů pro všechny významné oční kliniky v České republice.

MUDr. Juraj Urminský, Ph.D.Zdroj: Oftal/archivMUDr. Juraj Urminský, Ph.D.

Vystudoval Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V tamní fakultní nemocnici nastoupil na oční kliniku, kde získal obě atestace v oboru očního lékařství. Nejprve se zabýval problematikou dětské oftalmologie a chirurgie a od roku 1998 se věnuje nitroočním operacím - chirurgii šedého a zeleného zákalu a transplantaci rohovky. V letech 2011 až 2017 působil jako primář očního oddělení v Krajské nemocnici Tomáše Bati a.s. ve Zlíně. Od roku 2018 pracuje na pozici primáře a lékařského ředitele Oční kliniky Oftal. Celkem provedl téměř čtyřicet tisíc operací, z toho pětatřicet tisíc operací nitroočních.