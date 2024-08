Divokej Bill, Rybičky 48 či No Name. Vizovické Trnkobraní slaví jubileum

Hvězdy české a slovenské rockové a popové scény, oslava tradičního ovoce a pálenky z Valašska, poznávání tamější historie, zábava pro celou rodinu či stand-up komedie v podání komiků z produkce Na Stojáka!. Nejen to nabídne svým návštěvníkům festival Vizovické Trnkobraní, jehož jubilejní 55. ročník se odehraje v pátek a sobotu 23. a 24. srpna v areálu likérky Rudolf Jelínek ve Vizovicích nedaleko Zlína. Fanoušci se mohou těšit na Divokýho Billa, Rybičky 48, No Name nebo Tublatanku.

Vizovické Trnkobraní slaví jubileum | Foto: NEDOMYSLENO, s.r.o.