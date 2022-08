Hořké čekání je u konce. Dokonale načepovaný Radegast, našlapaný hudební program, pořádné porce dobrého jídla nebo adrenalinové zážitky pro správné chlapy i jejich rodiny. Letos to bude pořádně hořké. Radegast den se koná v soboru 27. srpna v areálu Pivovaru Radegast v Nošovicích. Program startuje od 11. hodin.

Pivovar Radegast, jeden z klenotů českého a moravského pivovarnictví, leží v podhorské obci Nošovice na úpatí Moravskoslezských Beskyd. Právě tady, na louce za pivovarem, proběhne po třech letech setkání všech fanoušků správně hořkého piva Radegast.

„Po dlouhém čekání se konečně potkáme na jednom místě. Velmi se těším na tradiční přípitek a alespoň takto symbolicky si připomeneme výročí 50 let pivovaru Radegast v Nošovicích, které jsme neměli možnost společně oslavit v roce 2020,“ říká Ivo Kaňák, manažer Pivovaru Radegast.

Kyvadlová autobusová doprava přímo do Nošovic

Návštěvníci mohou zdarma využít doplňkovou autobusovou kyvadlovou dopravou od vlakového nádraží ve Frýdku-Místku do areálu a z parkoviště společnosti Hyundai. Tam bude také ve vyhrazených zónách dostatek parkovacích míst.

Během dne budou mít návštěvníci možnost navštívit školu čepování, kde si pod odborným pivovarnickým dohledem vyzkouší, jak pivo Radegast správně načepovat. Do Nošovic dorazí i nejlepší výčepní z Česka a Slovenska, kteří se vzájemně utkají v Hořkém souboji. Navíc se mohou zapojit i do divácké soutěže Bůh/Bohyně za výčepem, kde přihlížející diváci rozhodnou svým hlasováním o vítězi.

Pečlivě připravený program, obsahuje vše, co mají lidé rádi. Na Radegast dni se můžete potkat se známými sportovci z Baníku a Třince, zasoutěžit si ve čtyřech hořkých disciplínách v Zóně pro opravdové chlapy nebo zatleskat umění těch nejlepších dřevorubců.

„Mimořádným adrenalinovým zážitkem pak bude Radegast ZIPLINE. Půjde o více než 100 metrů dlouhý přelet areálu se skvělým výhledem,“ doplňuje široký a rozmanitý program oslav Radegast dne Josef Jalůvka, manažer značky Radegast. Radegast den se návštěvníkům dostane nejen pod kůži, ale i přímo na ni také v podobě jednorázového tetování, které obdrží v Adrenalin parku. Bonusem bude i poukázka na pivo zdarma u vchodu v případě dodání symbolických 52 víček od piva Radegast. Rozdávat se budou maximálně dvě poukázky na osobu.

Na Radegast dni také budou oznámeny vybrané projekty, které letos obdrží finanční podporu z grantového programu Radegast lidem. Ten se zaměřuje zejména na projekty řešící šetrné hospodaření s vodou a dalšími přírodními zdroji.

Nabitý program zve na Nazareth, Buty, Mig 21 nebo Škwor

Stejně jako mistři sládci uvařili to nejlepší pivo, dramaturgové zase pečlivě skládali hudební program tak, aby zazněly legendární skladby a pobavili se návštěvníci mnoha hudebních chutí.

Na rozjezd zahraje skvělá písničkářka Katzi, kterou vystřídají bigbítovo-folkoví Docuku. Pak přijde první z legend, parta zádumčivých mužů z Poruby, skupina Úspěch. Odpoledne potěší celou rodinu koncert skupiny Mig 21 v čele s charismatickým Jiřím Macháčkem.

Podvečerní část, po společném přípitku správně hořkým pivem Radegast, odstartují držitelé mnoha hudebních cen a téměř domácí Buty.

Vrcholem dne bude koncert legendárních Nazareth, kteří do Nošovic zavítají ze svého britského turné a jejichž „Love Hurts“ pod vrcholky Beskyd slibuje neopakovatelný zážitek.

S přibývající hodinou pak bohu Radegastovi zahraje hard rockově skupina Škwor. Spolu s ní si fanoušci zazpívají ty největší hity jako třeba „Tváře smutnejch hrdinů“ nebo „Už je to tak dávno“.

Nebudou chybět ani prohlídky pivovaru

Během celého Radegast dne budou probíhat prohlídky pivovaru. Zájemci se podívají na tři propojené varny včetně té nejnovější z roku 2021, nahlédnou do ležáckého sklepa, stáčírny lahví nebo nové plechovkové stáčecí linky s kapacitou až 60 000 plechovek za hodinu. Zavítají také do moderního centrálního skladu, do kterého se vejde skoro 9 milionů půllitrových lahví nebo téměř 20 milionů plechovek. V průběhu prohlídky se jistě dozví, že Pivovar Radegast patří mezi nejlepší pivovary na světě ve spotřebě vody. V roce 2021 dosáhl dalšího historického milníku, když mu stačilo pouze 1,2 litru vody na výrobu jednoho půllitru piva Radegast.

Zajímavosti

Co bude na čepu?

Prémiový světlý ležák Radegast Ryze Hořká 12 s charakteristickou hořkostí a plnou chutí. Díky použití tří druhů chmele vyniká svým výrazným chmelovým aroma.

s charakteristickou hořkostí a plnou chutí. Díky použití tří druhů chmele vyniká svým výrazným chmelovým aroma. Radegast Rázná 10 nabídne nekompromisní hořké osvěžení. Její výrazná hořkost je vyvážená svěžím chmelovým aroma a plnější chutí, než je u výčepních piv běžné.

nabídne nekompromisní hořké osvěžení. Její výrazná hořkost je vyvážená svěžím chmelovým aroma a plnější chutí, než je u výčepních piv běžné. Radegast Ratar – pivo s osvěžující chutí a mimořádnou hořkostí. Jedná se o nejvíce hořké pivo v historii pivovaru Radegast (50 jednotek hořkosti IBU).

– pivo s osvěžující chutí a mimořádnou hořkostí. Jedná se o nejvíce hořké pivo v historii pivovaru Radegast (50 jednotek hořkosti IBU). Hořkou pivní sestavu doplní nealkoholická piva Birell a povedené pivní kousky z experimentálního pivovaru Proud.

Vybrané pivovarské příběhy z Nošovic a okolí

Za vznikem správně hořkého piva Radegast stál první sládek nošovického pivovaru Jaromír Franzl. První várka piva byla uvařena 3. prosince 1970. Tehdejší pivovary vařily převážně nasládlá piva. Jaromír Franzl ale chtěl uvařit pivo, které by mělo úplně jinou chuť – hořkou. To se mu povedlo prosadit díky malé lsti. Při testování dal kolegům ochutnat vedle hořkého vzorku ještě sladší vzorek piva, než se tenkrát obvykle vařil. A bylo rozhodnuto.

stál první sládek nošovického pivovaru Jaromír Franzl. První várka piva byla uvařena 3. prosince 1970. Tehdejší pivovary vařily převážně nasládlá piva. Jaromír Franzl ale chtěl uvařit pivo, které by mělo úplně jinou chuť – hořkou. To se mu povedlo prosadit díky malé lsti. Při testování dal kolegům ochutnat vedle hořkého vzorku ještě sladší vzorek piva, než se tenkrát obvykle vařil. A bylo rozhodnuto. Název Radegast vzešel z otevřené soutěže pro veřejnost vyhlášené v březnu 1969. Do soutěže přišlo asi 3 500 návrhů. Mezi nápady byly například Beskyd, Nošovjan, Ogar, Jantar nebo Pinoš. Nakonec ale vyhrál název, který odkazoval ke slovanské mytologii a k bohu pohostinství, hojnosti a úrody. Název Radegast se v soutěži objevil 44krát. Vítěz byl určen losem a odnesl si 1 000 Kč.

vzešel z otevřené soutěže pro veřejnost vyhlášené v březnu 1969. Do soutěže přišlo asi 3 500 návrhů. Mezi nápady byly například Beskyd, Nošovjan, Ogar, Jantar nebo Pinoš. Nakonec ale vyhrál název, který odkazoval ke slovanské mytologii a k bohu pohostinství, hojnosti a úrody. Název Radegast se v soutěži objevil 44krát. Vítěz byl určen losem a odnesl si 1 000 Kč. Albín Polášek, tvůrce sochy Radegasta, vytvořil dva originály Radegasta. Jeden je na radnici ve Frenštátě pod Radhoštěm, druhý zůstal v Praze a je umístěn v tamější zoologické zahradě. Na Radhošti je žulová kopie. Náklady na její zhotovení uhradil Pivovar Radegast v roce 1998 a věnoval ji celému regionu a všem lidem, kteří na Pustevny zavítají.

VSTUPENKY Základní vstupné: 200 Kč. Rodinné vstupné (1 dospělý + až 2 děti): 200 Kč. Rodinné vstupné (2 dospělí + až 4 děti): 400 Kč. Štamgast (4 dospělý + 1 zdarma): 800 Kč. Snížené vstupné (15–17 let): 100 Kč. Stanové městečko (1 osoba): 80 Kč. Vstupenky jsou k dostání na webu www.radegastden.cz, kde jsou zveřejněny i kompletní informace k programu.

