Vzácnou nemocí trpí přes 500 000 Čechů. Mají různé příznaky a jejich stav se často zhoršuje.

Bolesti břicha mohou být jedním z příznaku vzácných onemocnění. | Foto: canva

O vzácných onemocněních se moc nemluví. Dle své definice totiž postihují méně než 5 osob z 10 000. V konečném důsledku to ale znamená, že jen v České republice jimi může trpět více než 500 000 lidí. O svém onemocnění však ví jen malá část z nich. Jak je to možné?

Kvůli velmi nízkému rozšíření vzácných nemocí v populaci lékaři mnohdy mívají se stanovením správné diagnózy potíže. S určitým vzácným onemocněním se totiž za celou svou kariéru nemusejí vůbec setkat. „Jeho odhalení bývá náročné už jen třeba kvůli proměnlivosti příznaků. Pomoci může tzv. metoda suché krevní kapky. Lékař dokáže na základě pár kapek krve s pomocí filtračního papírku odhalit, jestli pacient některou ze vzácných nemocí netrpí,“ říká Kateřina Uhlíková, předsedkyně spolku META, tedy pacientů se vzácnými střádavými onemocněními. Jí samotné byla diagnostikována vzácná Gaucherova choroba. „Mou nemoc lékaři odhalili v 90. letech na základě vyšetření kostní dřeně, což bylo velmi bolestivé. Je skvělé, že dnes existují méně invazivní způsoby. Díky metodě suché krevní kapky je nyní vše mnohem snazší,“ dodává Uhlíková.

Kateřina Uhlíková, předsedkyně spolku METAZdroj: osobní archiv Kateřina Uhlíková

Jedním z hlavních příznaků vzácných onemocnění jsou dlouhodobé a neobjasněné zdravotní potíže, které se sebou na první pohled zdánlivě vůbec nemusejí souviset. „Než lékaři odhalili, co mě trápí, často mi tekla krev z nosu, mívala jsem modřiny po celém těle a také nafouklé břicho. Můj stav se navíc neustále zhoršoval,“ vysvětluje Uhlíková. U Gaucherovy choroby se pacientům hromadí nerozštěpené cukry a tuky v životně důležitých orgánech – například v játrech nebo slezině. Ty se pak zvětšují a neplní správně svou funkci.

K dnešnímu dni se počet všech popsaných vzácných onemocnění blíží k 10 000. Mezi ty častější patří například cystická fibróza nebo familiární hypercholesterolémie, k méně rozšířeným se pak řadí třeba Fabryho choroba, Pompeho nemoc nebo nemoc motýlích křídel. V praxi to znamená, že stejným onemocněním trpí vždy jen malá skupina pacientů. tvrdí Uhlíková. U většiny tak nemoc stále čeká na své odhalení, s čímž by mohla pomoci výše zmíněná metoda suché krevní kapky. Jednoduchý odběr 4 kapek krve a jejich odeslání do výzkumné laboratoře může provést i váš praktický lékař. Navíc je tento test zcela zdarma. Na základě jeho výsledů stanoví tým lékařů možnosti péče odpovídající nejnovějším vědeckým trendům starostlivosti o dané vzácné onemocnění.

Dne 28. 2. si připomínáme Den vzácných onemocnění.



Jeho smyslem je ukázat široké veřejnosti, co vzácná onemocnění jsou

a co znamenají pro život pacientů.



Více o vzácných onemocněních na www.spravnadiagnoza.cz