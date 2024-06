Budeme moci mít miminko? Otázka, kterou obvykle páry neřeší dostatečně s předstihem – předpoklad, že to půjde jednoduše ale o pár let později naráží na tvrdou realitu. Nevydařené pokusy, měsíce čekání a zklamání. Abyste se tomuto scénáři vyhnuli, pořádá klinika PRONATAL od 1. května do 31. července další ročník Dnů plodnosti. Během nich vás lékaři zcela zdarma vyšetří a vy si odnesete kompletní obrázek, jak jste na tom s reprodukčním zdravím.

Foto: PRONATAL Sanatorium Praha

MUDr. Diana Garabášová MlynárováZdroj: PRONATAL Sanatorium PrahaBudeme vůbec někdy táta a máma?

Příkladem, jak může včasná diagnostika a odborná pomoc změnit život, je i Karel s Milenou. Ti se o dítě snažili více než tři roky, ale jejich snaha byla bez úspěchu. Milena se domnívala, že za nevydařenými pokusy je pracovní a studijní stres, zatímco Karel věřil, že se problém časem sám vyřeší. Když se ale dozvěděli o Dnech plodnosti, byl to pro ně impuls smazat všechny možné otazníky a nechat se vyšetřit:

„Začala jsem si vyčítat, že si moc beru pracovní věci, protože to je to, co vám na první dobrou každý řekne – moc se stresuješ. Tak jsem zkoušela zpomalit, chodit na jógu, ale stejně se nic nezměnilo. První a druhý rok jsme to moc neřešili, z mého pohledu nebylo kam spěchat, ale pak už jsem začínala být dost nervózní, jestli to vůbec někdy půjde,“ vzpomíná Milena, která letos oslavila své čtyřiatřicáté narozeniny.

Po důkladném vyšetření bylo zjištěno, že má Milena nízkou hladinu AMH hormonu, což je zásadní ukazatel ovariální rezervy, tedy množství vajíček, které má žena k dispozici. „Napoprvé jsem se lekla, ale paní doktorka mě uklidnila, že nízké AMH mě z mateřství rozhodně nediskvalifikuje a že mámou budu moct být, jen si k tomu budu muset vzít na pomoc vědu,“ dodává Milena.

MUDr. Diana Garabášová Mlynárová si na tento pár vzpomíná a dodává: „Je to typický problém – prevence a osvěta v této oblasti ještě stále nenabrala na síle, a tak se velmi často setkáváme s páry, které jsou zaskočeny, že jim miminko nejde. Z biologického pohledu to ale zas tak velké překvapení není, protože zejména s přibývajícími lety u žen zásoba vajíček klesá a počít dítě už nemusí jít tak hladce.”

Zdroj: PRONATAL Sanatorium Praha

Hormony, ultrazvuk a spermiogram

Během Dnů plodnosti čeká tedy ženy vyšetření hladiny hormonů a také ultrazvuk, nicméně pod drobnohled se dostanou i jejich polovičky, u kterých se dříve neplodnost předpokládala daleko méně:

„I když k nám samozřejmě mohou dorazit i jedinci, žijete-li v páru, dorazte oba, a to z prostého důvodu: statisticky je příčina neplodnosti v dnešní době u mužů i žen stejná, proto je ideální, když se k nám dostaví i muž, a to na vyšetření zvané spermiogram. Je to vlastně zkoumání kvality spermií, ve kterém hodnotíme jejich počet, pohyblivost a tvar, dodává zástupkyně vedoucí lékařky PRONATAL Sanatorium, MUDr. Diana Garabášová Mlynárová.

Zdroj: PRONATAL Sanatorium Praha

Za málo času velká úleva

Kliniky PRONATAL si kladou za cíl zvýšit povědomí o neplodnosti a nabídnout pomoc co největšímu počtu párů i jednotlivců. Jak říká Milena: „Je to asi jako se vší prevencí – člověku se do toho nechce, nemá to jako prioritu, přitom je to pár minut, díky kterému vám spadne obří kámen ze srdce“. Tento pár se nakonec rozhodl zůstat právě v PRONATALu a nyní, tři měsíce po úspěšném embryotransferu, vzkazuje všem, kteří ještě pořád čekají: „Jděte hned. I v páru se zbavíte toho divného tlaku, kdy se nad vámi vznáší otázka, čí je to chyba. Výsledky se dozvíte rychle a stejně rychle začnete s případnou léčbou.“

Odložit mateřství? Ano, ale informovaně

Na Dny plodnosti vás zve i MUDr. Diana Garabášová Mlynárová, která dodává, že není nutností, abyste chtěli děťátko teď hned. Právě naopak. „Vyšetření doporučuji i jednotlivcům a párům, kteří rodičovství odkládají. Skoro bych řekla, že odložit rodičovství – ano, ale informovaně. Proto k nám zavítejte, i když třeba zrovna partnera nemáte. Vyšetříme všechny“.

Zdarma do konce června

Bezplatné vyšetření můžete využít až do konce července, stačí si zavolat na nejbližší pobočku PRONATAL, popřípadě vyplnit formulář s kódem LOVEDAY na webových stránkách www.pronatal.cz.