Centrum reprodukční medicíny ISCARE i letos připravuje akci, která má za cíl zvýšit povědomí o problémech spojených s početím a poruchách plodnosti. Klinika nabízí vstupní konzultaci pro páry a vyšetření spermiogramu zdarma, bez předchozího objednání a bez žádanky od lékaře.

Novinkou je možnost podstoupit vstupní prohlídku online. Zájemci mohou také přímo na klinice vyzkoušet AMH test plodnosti z krve, za zvýhodněnou cenu. Páry mohou navštívit kliniku společně každý všední den po dobu konání akce od 29. května do 9. června.

Věděli jste, že každý pátý český pár řeší problémy s početím? Pokud se pár více než rok snaží, a přesto se jim nedaří otěhotnět, doporučují lékaři poradit se o reprodukčním zdraví, u párů starších 35 let pak lékaři doporučují přijít již po půl roce snažení. K včasnému řešení potenciální neplodnosti vybízejí každoročně akce, konané v rámci červnových Dnů plodnosti. V Centru reprodukční medicíny kliniky ISCARE v Praze bude proto od 29. května po dobu 14 dnů možné podstoupit vstupní konzultaci s lékařem a vyšetření mužské plodnosti – spermiogram – bez objednání a předchozí žádanky od lékaře.

Primář Centra reprodukční medicíny ISCARE MUDr. Jan LachetaZdroj: ISCARECílem akce pro veřejnost je především poukázat na to, že přijít se poradit o svém reprodukčním zdraví není žádné stigma a čím dříve se na případné problémy s reprodukcí přijde, tím snáze se dají většinou řešit. Zejména muži mají často obavy navštívit lékaře. V rámci Dnů plodnosti mohou přijít oba partneři současně, od pondělí do pátku v čase od 10. do 15.00 hodin, kdykoliv jim to bude vyhovovat. Bez předchozího objednání a nutnosti doporučení obvodního nebo jiného lékaře se mohou poradit bez ostychu a studu o tom, jaké problémy je trápí při cestě za jejich vlastní rodinou. Po vstupní konzultaci mohou ženy přímo na klinice podstoupit také test plodnosti z krve – AMH test lékařům ukáže ovariální rezervu ženy, která je jedním z ukazatelů její plodnosti. Muži mohou (za dodržení určitých pravidel) rovnou podstoupit také odběr vzorku pro vyšetření spermiogramu, ten zase lékařům ukáže stav mužské plodnosti. Všechna vyšetření tak v rámci akce Dny plodnosti mohou páry podstoupit v jeden den na jednom místě.

Na cestě k rodičovství je potřeba vždy vyšetřit oba partnery

„Potíže s otěhotněním řeší stále více párů, celou řadu z nich lze ale úspěšně řešit. Některá řešení ale vyžadují čas, proto čím dříve se na příčinu problémů přijde, tím lépe. Pokud se snažíte více než rok otěhotnět a nedaří se, neodkládejte konzultaci s lékařem,“ vysvětluje primář Centra reprodukční medicíny ISCARE MUDr. Jan Lacheta. „Zároveň je potřeba vyšetřit oba partnery. Snažíme se vždy vyhovět individuálním požadavkům a potřebám obou partnerů a zároveň najít nejvhodnější cestu k početí vlastního potomka,“ dodává primář Lacheta.

Pro podstoupení spermiogramu je jedinou podmínkou 2-5denní sexuální abstinence. Výsledky vyšetření jsou pak k dispozici během 2 hodin a je možné je sdělit telefonicky. „Spermiogram je nejjednodušší vyšetření, kterým vždy doporučujeme párům začít. Je neinvazivní, naprosto bezbolestné a může velmi rychle přinést spoustu odpovědí na otázky týkající se reprodukčního zdraví,“ dodává MUDr. Lacheta.

Pouze v rámci Dnů plodnosti je možné na klinice ISCARE podstoupit AMH – test plodnosti z krve za akční cenu 399 Kč. Normálně se cena tohoto vyšetření pohybuje kolem 800–1000 Kč. Anti-Müllerian hormon nebo také AMH je hormon produkovaný folikuly ve vaječnících, jehož hladina přímo souvisí s počtem těchto folikulů, tedy jakýchsi měchýřků, v nichž zrají vajíčka. Hodnota AMH je dobrým ukazatelem, zda je počet vajíček dostatečný a plodnost ženy optimální, nebo zda její schopnost otěhotnět již klesá. Je doporučeno, aby si hladinu AMH nechala zkontrolovat každá žena, která je starší 28 let a přemýšlí o odkladu mateřství. U přibližně 10 % žen dochází totiž ke ztrátě plodnosti dříve, a proto je dobré si včas ověřit, zda je pro ženu vhodné mateřství odsouvat na později. Je doporučováno AMH vyšetřit také u žen, které se již o těhotenství neúspěšně snaží. Odběr krve pro AMH test je možné podstoupit každý všední den v provozní době laboratoře od 7:00 – 15:00. K uplatnění akční ceny je potřeba platná žádanka vystavená gynekologem ISCARE, která bude vystavena při vstupní konzultaci nebo na vyžádání.

Dny plodnosti ISCARE probíhají od 29. května do 9. června 2023, kliniku na Praze 9 můžete navštívit každý všední den, od pondělí do pátku, v době od 10 do 15 hodin. Pokud se vám návštěva termínově nehodí nebo ji nestihnete, nabízejí lékaři ještě možnosti domluvit si online konzultaci zdarma. Pro online konzultaci a další dotazy můžete kontaktovat recepci ISCARE. Kontakt najdete na webu www.iscare.cz.

Centrum reprodukční medicíny ISCARE

Klinika ISCARE zahájila svou činnost v lednu 1995 a jako jedno z prvních nestátních zařízení začala poskytovat zdravotnické služby v oblasti asistované reprodukce. Úspěšností léčby se ISCARE řadí po celou dobu své existence mezi přední špičková zařízení, lékaři zde pomohli přivést na svět již více než 12 tisíc dětí. Centrum vede primář MUDr. Jan Lacheta, všichni lékaři mají nejvyšší možnou odbornou kvalifikaci doplněnou řadou specializovaných zahraničních školení a stáží. Klinika ISCARE je soukromé zařízení, které poskytuje mimojiné zdravotnické služby také v oblasti gynekologie, plastické chirurgie, gastroenterologie včetně léčby idiopatických střevních zánětů, ortopedie, jednodenní chirurgie, revmatologie nebo andrologie. Klinika ISCARE sídlí na adrese Českomoravská 2510 /19, Praha 9. Online ji najdete na www.iscare.cz.

