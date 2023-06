Jako dárek si Wolt připravil slevu a dopravu zdarma. Ve Frýdku-Místku Wolt funguje již od minulého roku, nově se ale ve městě objeví i legendární modří kurýři, kteří rychle a spolehlivě doručují jídlo do 30 minut.

Foto: Wolt Česko s.r.o.

Na rozvážkovou službu společnosti Wolt už jsou Češi zvyklí ve více než třiceti městech. I ve Frýdku-Místku tato modrá platforma funguje již od minulého roku, partnerské restaurace ale doposud doručovaly objednávky vlastní cestou. Teď ale bude vše jinak! Jídlo až ke dveřím od 8. června spolehlivě doručí legendární modří kurýři.

Nováčci na Woltu navíc mohou celý měsíc do 8. července využít speciální slevový promo kód v celkové hodnotě 150 korun. Po zadání kódu FRYDEK150 se sleva v podobě 150 kreditů uloží na profil nových zákazníků a bude platit ještě dalších 30 dní na dvě objednávky! Seznámení s Woltem tak může být ještě o něco milejší.

„Jako uvítání jsme si pro všechny zákazníky už tradičně připravili dopravu zdarma, ale tentokrát po dvakrát delší dobu – tedy po dobu prvních 30 dní od spuštění. Od 8. června do 8. července si tak Frýdečáci i Místečáci budou moct Wolt vyzkoušet a zaplatí jen cenu za samotné jídlo,” láká na exkluzivní nabídku dopravy zdarma Lenka Kmeťová, obchodní ředitelka českého Woltu.

Zdroj: Wolt Česko s.r.o.

V nabídce Woltu jsou navíc i ty nejlepší gastrozážitky z oblíbených frýdecko-místeckých podniků. Pochutnat si tak můžete třeba na šťavnatých burritech, zapečených quesadillách všeho druhu, nachos i mexických bowlech z proslulého mexického bistra Los Capolitos. Jistě vás ale potěší i oblíbené asijské speciality ze Zlatého draka nebo Guty. A pokud budete mít chuť na voňavou Indii, o vše se postará nabídka autentických indických restaurací Ganga a New Spice House.

Milovníci masa a dobrého piva si pak jistě vyberou z online menu řízkárny v penzionu Veranda. Unikátem na Woltu je ale také Minirestaurace u Denči – oblíbený veganský podnik, ze kterého k vám mohou dorazit vyladěná obědová menu, ale také bezlepkové zákusky. Mlsné jazýčky si ale pochutnají i na nabídce kavárny a cukrárny Delikana, která je známá pro svůj tradiční sortiment zákusků, dortů, chlebíčků a dalších delikates.

Každý si prostě přijde na své a navíc si své oblíbence může vychutnat v pohodlí domova a v soukromí. Místní online nabídka restaurací, bister i kaváren na Woltu se navíc bude nadále rozšiřovat a ve Frýdku-Místku se tedy ještě máme na co těšit.

Zdroj: Wolt Česko s.r.o.

„Z rozšíření našich kompletních služeb do Frýdku-Místku máme velkou radost. Wolt tam konečně rozjíždíme naplno tak, jak je nám to vlastní. Našim hlavním cílem je, aby přítomnost modrých kurýrů zákazníkům zase o něco zpříjemnila zážitek z dovozu dobrého jídla. Jsme také rádi, že můžeme nadále spolupracovat s lokálními podniky, získávat jim nové zákazníky a usnadnit jim jejich fungování, ať už v podobě zajištění rozvozu nebo třeba zákaznické podpory,” říká obchodní ředitelka českého Woltu.

Většinu objednávek kurýři doručí už do 30 minut od objednání včetně času na samotnou přípravu jídla. „Všechny tyto objednávky lze stále zadávat jak přes internetové stránky, tak v naší jednoduché aplikaci, která v průběhu doručování umožňuje například sledování aktuální pozice kurýrů na mapě,” dodává Lenka Kmeťová.

Partnerští kurýři a partnerské kurýrky budou jídlo po Frýdku-Místku, stejně jako v ostatním městech, doručovat v tepelně regulovaných boxech a co nejčastěji i v kompostovatelných obalech — a to na kolech, skútrech i v autech. Wolt přitom vždy kompenzuje uhlíkovou stopu za všechny své objednávky, aniž by to zákazníka stálo cokoliv navíc.