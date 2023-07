I když si letní dovolenou plánujeme do nejmenšího detailu, občas zkrátka nemusí dopadnout zcela podle našich představ. V tu nejméně vhodnou chvíli nás pak často překvapí zdravotní komplikace.

Foto: EUC a.s.

Pro takové případy je klíčové mít po ruce správně vybavenou lékárničku. Dejte však pozor, do jaké destinace se chystáte! Vhodný obsah lékárničky se podle toho může zásadně lišit. Ať už jedete do hor, k moři nebo třeba na chalupu, mějte na paměti pár základních specifik.

Vybavení lékárničky je každoroční boj většiny Čechů – nejčastěji právě v jarním a letním období, kdy se blíží čas zaslouženého odpočinku po dlouhé a náročné zimě. Kromě kufrů, oblečení nebo kosmetiky bychom však destinaci měli přizpůsobit právě i zásobu léků a zdravotnických pomůcek. Běžná výbava totiž nemusí ve všech situacích stačit. „Univerzální recept na perfektně vybavenou lékárničku bohužel neexistuje. Její obsah se liší už jen napříč domácnostmi. Při přípravě na letní cestování je ale obecně dobrým výchozím bodem zamyslet se nad tím, kdo a kde by v případě nutnosti lékárničku využil, a jaké problémy by jej během dovolené mohly potkat,“ říká PharmDr. Petra Sokolová, provozní manažerka EUC Lékáren, a dodává, že obsah krabičky první záchrany se vždy bude lišit také u seniorů, dětí a dospělých. Důležitou roli hraje zdravotní stav i to, zda osoba aktivně sportuje.

Úplný základ každé lékárničky by vždy měly tvořit volně dostupné léky proti bolesti a horečce, spolu s medikamenty na zmírnění menších viróz či nachlazení. Také by v ní neměly scházet obvazy, náplasti, nůžky, jednorázové rukavice, dezinfekce, teploměr, nebo například pinzeta. „Doporučuji i dezinfekční oční kapky a přípravek na lokální léčbu alergií, například ze štípanců nebo ze sluníčka,“ doplňuje PharmDr. Petra Sokolová.

Lepší je být připraven, než překvapen

Dovolená v horách může být skvělou volbou pro sportovce a milovníky přírody. I zde na ně ale mohou čekat nástrahy. Pokud plánujete strávit dovolenou mezi skalami, měli byste si na seznam připsat pár nezbytných zdravotnických pomůcek. „Rozhodně by v krabičce nemělo chybět například elastické obinadlo či tejpovací páska. Počítáte-li s obtížnými výšlapy a velkým výdejem energie, je vždy vhodné mít po ruce i hroznový cukr a hořčík. Se zvyšujícím se množstvím nachozených kilometrů pravděpodobně využijete též gelové náplasti na puchýře,“ radí PharmDr. Petra Sokolová, provozní manažerka EUC Lékáren.

V teplých krajinách pozor na faraonovu pomstu

Pokud se chystáte do exotické destinace, v případě náhlé nemoci se nespoléhejte jen na hotelový servis. Na nepříjemné situace je vhodné se připravit předem. „Ve výbavě do exotických krajin by rozhodně měly být i léky na střevní potíže a probiotika. Ty se pacientům mohou hodit v případě, že je potkají bakteriální infekce způsobující průjem a nevolnost. Probiotika lze brát i preventivně. Rozhodně se ale v cestovní lékárničce neztratí ani prášky na alergii. Ta totiž v teplých krajích není vůbec neobvyklá a umí pacienty nemile překvapit,“ upozorňuje PharmDr. Sokolová. Součástí lékárničky by měl být třeba i opalovací krém s dostatečně vysokým SPF faktorem, který je na dovolené u moře zkrátka nutností. Hodit se bude i panthenol ve formě pěny nebo mléka – a lokální antihistaminika.

Myslete na své zdraví i na chalupě

Dovolenou na chalupě si obvykle spojujeme s ničím nerušeným klidem. Protože jsme v podstatě doma, snadno nabudeme pocitu, že se nám přece nemůže nic stát. Opak je však pravdou – není radno podcenit ochranu proti klíšťatům, ale i drobným poraněním kůže. „V lékárničce na chatě by určitě neměl chybět repelent na tělo a na oděv, a také léčiva na průjem a zácpu. Pokud chceme být opravdu připravení, ani hojivá mast na ochranu kůže a balzám na rty nemusí být od věci. Rty jsou totiž, stejně jako pokožka, náchylné na poškození od slunečního záření,“ radí PharmDr. Sokolová.

Zdraví je jen jedno

Ať už si pro letní dovolenou vyberete jakoukoliv destinaci, vždy mějte na paměti, že je důležité přípravu lékárničky nepodcenit. Správné užívání léků rovněž nezapomínejte konzultovat s lékařem. S aplikací mojeEUC to zvládnete dokonce i online a na dálku, kdykoliv a odkudkoliv. Když jde o zdraví na dovolené, rozhodně neriskujte se samoléčbou či místními přípravky, které neznáte. „Je důležité číst příbalové informace pozorně a poradit se s lékařem či lékárníkem o dávkování jednotlivých léků a jejich kombinaci ještě předtím, než začneme s užíváním. Léky by totiž nemusely fungovat, nebo by v horších případech jejich nesprávné dávkování mohlo způsobit vážné zdravotní komplikace,” uzavírá Petra Sokolová.

Vybavit cestovní lékárničku můžete v našich kamenných lékárnách nebo na euclekarna.cz.

Užijte si krásné léto ve zdraví!