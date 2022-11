Milovníci vín se už teď těší obzvláště na Ryzlink Rýnský z Mosely a Pinot Noir z Burgundska.

Do Hustopečí dorazila nejlepší vína z celého světa. | Foto: Město Hustopeče/archiv

V sobotu 19. listopadu se v Hustopečích opět po roce sejdou milovníci nejlepších tuzemských i zahraničních vín. V konferenčních prostorách Hotelu Amande se uskuteční 12. ročník Světového duelu vín. „Je to ojedinělá a výjimečná akce, na kterou se sjíždějí vinaři a milovníci vína z celé republiky i zahraničí, protože mají možnost na jednom místě ochutnat a srovnávat špičková vína z různých koutů světa. Výsledný obrázek a hodnocení je na každém návštěvníkovi, ale ta možnost rozšíření obzoru díky této akci je opravdu unikátní,“ vyzdvihl exkluzivitu Světového duelu vín Martin Chlad, prezident Svazu vinařů České republiky.

Zakladatelem a jedním z pořadatelů akce je hustopečský vinař a majitel prestižního butikového vinařství Miroslav Hrabal, který s kolegy již několik let objíždí proslulé vinařské oblasti po celém světě a díky svým bohatým kontaktům přiváží do Česka vína, ke kterým se běžný člověk jen tak nedostane. „Při těch mnohdy náročných a dlouhých cestách potkávám úžasné lidi, kteří dělají poctivou práci často v podmínkách, které jsou s těmi našimi naprosto nesrovnatelné. Viděl jsem pěstovat révu ve skalách, v ohromných výškách, v oblastech extrémně suchých i horkých. Byl jsem svědkem ručního zpracovávání vína ve stoletých sudech i sklízení révy pomocí horolezeckých lan, protože vinice nebyla jinak přístupná. Z každého místa, která jsme navštívili, jsme pak přivezli to nejlepší, co nám místní ukázali, a i letos se těším na to, až to všechno budeme moci s návštěvníky Duelu společně ochutnat a pobavit se o tom, jaké víno se kde dělá a co bychom si z toho mohli odnést pro sebe,“ vypráví uznávaný odborník na vína.

Přestože bude na Světovém duelu možné ochutnat desítky známých i neznámých odrůd, největší očekávání pořadatelé i návštěvníci vkládají do Ryzlinku rýnského a Chardonnay. „To jsou dvě odrůdy, které jsou každý rok nejvíce vyhledávané, a zcela právem. Jsem hrdý, že i letos se nám do Hustopečí podařilo sehnat nejlepší Ryzlinky z takových vyhlášených oblastí, jakými jsou německá Mosela, rakouské Wachau nebo švýcarský Graubinden. K nim dodáme i nejlepší vzorky z Bzenecka, od Pálavy či Kounicka,“ těší se Hrabal.

Světový duel vín se návštěvníkům otevře v sobotu 19. listopadu v 10 hodin v konferenčních prostorách Hotelu Amande Hustopeče a vstupenky jsou již nyní k dostání v předprodeji na www.kinohustopece.cz