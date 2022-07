Rok se s rokem sešel a jedna z největších vinařských akcí České republiky se opět blíží mílovými kroky. Tradiční Pálavské vinobraní letos slaví jubilejní 75. ročník a přivítá řadu hvězd. Mimo to se samozřejmě návštěvníci mohou těšit na královský průvod městem v čele s Václavem IV. a královnou Chantal Poullain, výborné víno, burčák a skvělou zábavu pro všechny věkové kategorie.

Pálavské vinobraní | Foto: Mikulovská rozvojová s.r.o.

Jen do konce června mohou zájemci koupit permanentky ve zvýhodněném předprodeji za 800 korun, cena během letních prázdnin vystoupá na rovnou tisícikorunu a tak se dřívější nákup opravdu vyplatí.

„Na hlavním pódiu amfiteátru se během pátku a soboty vystřídají Mirai, Lucie Bílá s kapelou Arakain, David Koller, Aneta Langerová, Iné Kafe, Tata Bojs, Hodiny, B-Side Band, místní kapela DenWer, For People či Lake Malawi. Zkrátka a dobře, program je opravdu letos našlapaný a my věříme, že si hudební zábavy užijí dosyta všichni naši návštěvníci,“ uvádí produkční pořádající společnosti Mikulovské rozvojové Irma Konešová. „Letošní ročník jsme se rozhodli prodloužit program během sobotní noci na amfiteátru, kde zpravidla hudební produkce na hlavním pódiu končí během půlnoci, u příležitosti jubilejního 75. ročníku však přesně o půlnoci na pódiu přivítáme slovenskou rockovou kapelou Iné Kafe,“ přibližuje program na amfiteátru mluvčí akce Dominik Ryšánek z pořádající společnosti Mikulovská rozvojová.

Kdo si však na hudbu příliš nepotrpí, může zavítat do prostor krásného mikulovského zámku a ochutnat zde na prestižní Národní soutěži vín mikulovské vinařské podoblasti ta nejlepší vína z celé republiky. Pro rodiny s dětmi je na zámku také připravena již tradiční soutěž „Po stopách vinaře“, pro úspěšné soutěžící je připravena také menší odměna. „Na zámku se ale bude také diskutovat k tématice vína, jelikož jsme se opět rozhodli uspořádat tzv. panelovou diskuzi s podtitulem Cesta vína naším životem, která znovu v Mikulově na zámku v Gajdošově sále přivítá známé osobnosti,“ prozrazuje ředitelka Mikulovské rozvojové Petra Eliášová. Víno ve všech svých podobách však mohou návštěvníci degustovat na každém koutu Mikulova, ať už na zmíněném zámku, jeho zahradě i celém okolí.

Oblíbeným degustačním místem bude jako každý rok vinařské městečko. V Kapucínské ulici se představí nepřeberné množství vinařství doplněné o stánky s gastronomickými specialitami. Chybět nebude ani vystoupení cimbálových muzik a folklórních souborů.

„Když už jsme zmínili zámek, nelze vynechat historické Náměstí našeho města. Zde se jako každý jiný rok představí umělecké soubory, lidové a dechové vystoupení, vítání krále a královny. Myslím si, že letošní vinobraní si konečně užijí všichni návštěvníci se vším všudy, pokud to totiž situaci dovolí, nečekají nás letos již žádná omezení v souvislosti s covidem-19,“ přibližuje Eliášová.

Loňský ročník se pořadatelé Pálavského vinobraní rozhodli uspořádat i přes přísná protiepidemická opatření a vyplatilo se, do Mikulova se sjelo více než 40 tisíc návštěvníků. Podobné číslo pořadatelé očekávají i letos.

Permanentku v síti Ticketstream nebo na webových stránkách www.palavske-vinobrani.cz zakoupí zájemci do konce června za 800 korun, do konce srpna pak 1000 korun a na místě je vstupné na všechny tři dny 1200 korun. Děti do 12 let a ZTP/P vstupné neplatí.