HOLBA Rock na Grilu 2022 a tím i dva dny nabité hudebním programem, doprovodnými akcemi a skvělým jídlem a pitím započnou v pátek 22. července na opavském letiště v Kylešovicích. Na celý víkend tam vyroste festivalové město s nezaměnitelnou atmosférou.

Holba Rock na grilu | Foto: Radio Čas

Tradiční narozeninová oslava moravskoslezského Radia Čas Rock nabízí všem hrdým rockerům vystoupení kapel jako je Trautenberk, Visací zámek, Doga, Citron, Turbo nebo Inekafe. Program je však nabitý i dalšími známými kapelami jako je Törr, Alkehol, Forest Jump, DeBill Heads, Mucha, Panoptiko, Bastard, Mantl a Bikkinyshop.



Návštěvníci festivalu si kromě hudby užijí funzónu s elektrickým býkem a dalšími atrakcemi, budou si moci oddechnout v některé z relax zón, schladit se vodní mlhou či si vyzkoušet natáčení rockového klipu v televizním studiu. Jak páteční, tak sobotní program bude doplněn speciálními akcemi, které si však organizátoři nechávají jako překvapení na poslední hodiny před otevřením bran areálu. To nastane v pátek ve 14 hodin a v sobotu v 11 hodin.

Ve festivalovém městečku nebude chybět bohatý výběr občerstvení a služeb, na které jsou opavští již zvyklí: dobíjecí stanice pro mobilní telefony, wifi připojení, bezplatná stanová městečka, autobusová kyvadlová doprava z centra Opavy, bezpečnostní skříňky a úschovna kol, hlídané parkoviště, pódium pro držitele ZTP, vratné nick nack kelímky a bezhotovostní platby skrz NFCtron pásky.

Vstupenky na 22.-23. července 2022 jsou stále v prodeji v síti ticketstream, v kamenných prodejnách v Opavě a budou dostupné i přímo na místě. Jelikož se jedná o festival pro rockery každého věku, vstup pro děti do 140 cm je zdarma. Vstupné neplatí ani držitelé průkazu ZTP.

Více informací naleznete na webu ZDE. Tak to přijďte rozjet a užít si to nejlepší z české a slovenské rockové scény na Holba Rock na grilu 2022



Těšit se bude rocková banda v čele s moderátory Rádia Čas Rock a celý organizační tým, včetně kapel, které nám po roce zase připomenou, že ROCK nikdy neumírá!

Zdroj: Radio Čas