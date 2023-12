Město investovalo do škol a plánuje v tom pokračovat i příští rok.

Město Znojmo investovalo do škol | Foto: Město Znojmo

Ve znojemských školách a školkách se letos stavělo a budovalo

Jen do poloviny září do jejich rozvoje město nainvestovalo více než 30 milionů korun. Na seznamu realizovaných investic je například nové hřiště s umělým povrchem v areálu MŠ nám. Armády, workoutové hřiště v ZŠ Prokopa Diviše v Příměticích, několikero sociálních zařízení, ale třeba i nový výtah na potraviny v ZŠ JUDr. Mareše na Vídeňské.

Vedle investic do nového vybavení a přístaveb došlo také na četné rekonstrukce

Do těch město pro letošek zatím investovalo dalších zhruba 22 milionů korun. Největší akcí, alespoň dle výše rozpočtu, byla rekonstrukce topného systému v ZŠ Jubilejní park, kdy náklady na rekonstrukci dosáhly 2,3 milionů korun. V tomto případě se dokonce díky výběrovému řízení podařilo snížit původně plánovanou cenu rekonstrukce o více než třetinu. „Do investic a oprav znojemských školek a škol jde letos přibližně 5 procent z celého rozpočtu města. Plníme tak závazek, že budeme podporovat vzdělávání a investovat do dětí,“ vyjádřila spokojenost starostka Znojma Ivana Solařová.

Ta také dodala, že v podobném duchu bude město investovat do škol i v příštím roce. „V rozpočtu města máme pro příští rok vyhrazeno na rekonstrukce a opravy znojemských školek a škol téměř 27 milionů. Některé školy budou navíc realizovat i další investiční projekty podpořené dotacemi z národních či evropských zdrojů. V úhrnu půjde o další desítky milionů korun,“ dodala starostka Solařová.

Pavel Kovařík, tiskový mluvčí města Znojma