S podporou města Domažlice škola prochází modernizací a má nové učebny jazyků.

Foto: ZŠ Domažlice

Jednou z ikonických symbolů krásných a historicky velmi cenných Domažlic je budova základní školy Komenského 17. Její kouzlo spočívá ve více než stoleté historii, kdy nejstarší část spadá až do posledních let 19. století. Tehdy ještě bylo zvykem, že chlapci a dívky studovali v oddělených budovách a měli i rozdílné vyučovací předměty. Po chodbách chlapecké školy se procházel například i Jindřich Šimon Baar. Dotýkal se stejných dveří jako naši současní žáci, slyšel stejný zvuk školního zvonění, které mohou slyšet i naše děti. Kolik osudů a příběhů škola zažila, kolika politických změn byla svědkem – od 1. světové války, vzniku samostatného Československa, přes útrapy v 2. Světové válce, vpádu sovětských vojsk až po sametovou revoluci. Vždy stála zpříma, hrdá a důstojná a stala se navždy konstantním bodem v životech našich absolventů a jejich rodin.

Impozantní historické budovy naší školy upoutají každého návštěvníka Domažlic. Její jedinečnost podtrhuje i nedávná oprava fasády, kdy škola rozkvetla do plné krásy. Přestože navenek působí klidným, důstojným dojmem, tak uvnitř je živoucím organismem s velmi bohatým a neustále se proměňujícím životem. Ve školních lavicích usedá 961 žáků, nad jejich výchovou a vzděláním, stravováním, čistým prostředí drží ochrannou ruku 128 zaměstnanců. Po více než jedno století udává směr, nastoluje řád, vzdělává, a přesto se může hrdě hlásit k nejmodernějšímu způsobu vzdělávání. Drží krok se současným trendem v edukačním procesu a to zejména díky rekonstrukci, která proběhla v posledních dvou letech.

Znalost cizího jazyka je dnes nezbytnou výbavou každého studenta, proto se začíná u nás na škole s výukou již od druhého ročníku. Právě díky rekonstrukci se Komenského 17 může pochlubit 3 speciálními jazykovými učebnami na té nejvyšší úrovni, 4 mobilními třídami vybavenými tablety pro každého žáka, 43 interaktivními tabulemi, kdy žáci či jejich kantoři mohou naplno využívat moderní technologie ve výuce. Na vzdělání v informačních dovednostech je u nás na škole kladen velký důraz. Již žáčci čtvrtých tříd se seznamují s nejnovějšími trendy v oblasti informatiky a jejich snahu jistě umocní 2 nově vybudované a 2 zrekonstruované učebny IVT vybavené i 3D tiskárnami. Vzrůstající zájem dětí o tuto oblast se snažíme prohlubovat rozšiřujícím učivem mediální výchovy a robotiky.

Inovace se dotkla i školní jídelny, která je nedílnou součástí školy. Denně se tu vaří téměř 2000 obědů. Dbáme i na moderní trendy v kuchařském umění. Zaměstnanci kuchyně připravují pokrmy, které jsou v souladu se zdravým stravováním. Jejich cílem není jen zasytit, ale povýšit konzumaci jídla na kultivovaný akt a to vše s úctou k surovinám a s vědomím vlivu stravy na lidský organismus. Těžká smažená jídla jsou nahrazována zdravější variantou zejména díky konvektomatům, kde je proces vaření či smažení založen na parním ohřevu a vlivu horkého vzduchu, což zajišťuje mnohem šetrnější přípravu pokrmů. Standardem je, že si strávníci mohou vybrat ze dvou jídel, případně i třetího vegetariánského. Zeleninový a ovocný bar podporuje především děti v konzumaci důležitých vitamínů a vlákniny. Pro uchování co nejdelší čerstvosti je zázemí vybaveno novými chladícími a mrazicími boxy. Prostředí školní jídelny je v současné době vylepšeno o novou vzduchotechniku s celoplošným odsávacím stropem a to včetně rekuperace. Pro pocit pohodlí zaměstnanců bylo vylepšeno i zázemí pro kuchaře a kuchařky, bez kterých by naše školní jídelna nebyla tak ceněná jak dětmi, tak i širokou veřejností.

Právě na půdě základní školy vznikají přátelství na celý život. Je to velmi vstřícné a klidné prostředí, kde vedle sebe v lavici může sedět například budoucí lékař s policistou nebo řidičem kamionu, zdravotní sestřička s učitelkou a budou se společně smát úplně stejným situacím. Ještě netuší, že v budoucnu budou jeden druhého potřebovat a právě pro tu dětskou čistotu a nezištnost jsou tato přátelství opravdová a velmi často přetrvávající roky. Však i vy, milí čtenáři, když sáhnete do Vaší paměti, tak se Vám jistě vybaví nejedna úsměvná situace ze školních lavic, která se často vypráví napříč generacemi a vždy vykouzlí úsměv na tváři.

Všechny změny, kterými základní škola Komenského 17 prošla, by nebyly možné bez obrovské pomoci a podpory současného vedení města, bez pracovitosti všech zaměstnanců a bez trpělivosti a cenných podnětů našich žáků i široké veřejnosti. Přeji si z celého srdce, aby základní škola Komenského 17, byla ve Vašich životech pevným majákem, který Vás i v nejistých dobách přivede zpět domů, do Domažlic.

Mgr. Ivan Rybár, ředitel školy