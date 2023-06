Českou republiku zasáhl v minulém roce obrovský zájem o instalace solárních elektráren. Zájem měly hlavně domácnosti, které si však na instalaci musely počkat klidně i rok. Distributoři i dodavatelé napnuli své síly a nyní se lhůty na trhu vracejí k normálu.

Foto: E.ON

Solární boom, který všechny subjekty na trhu zaznamenaly a který byl spuštěný energetickou krizí a stoupajícími cenami energií, vůbec neodpovídal dosavadnímu vývoji trhu a byl dopředu jen velmi těžko predikovatelný. Jen podle dat distribuční společnosti EG.D, která distribuuje elektrickou energii v jižní části České republiky, stouply žádosti o připojení obnovitelných zdrojů do sítě (z drtivé většiny fotovoltaických elektráren) meziročně o 430 %. Oproti roku 2020 to bylo dokonce o 1 400 %. A nejednalo se jen o jižní část republiky. Vždyť v celém Česku bylo podle dostupných dat evidováno více než 100 000 žádostí o připojení obnovitelných zdrojů energie (OZE).

„Ten trend, který popisují čísla distributorů, můžeme potvrdit i z pohledu dodavatele energetických řešení. I u nás se počet poptávek po fotovoltaických elektrárnách v loňském roce zvýšil oproti roku předchozímu o více než 400 %,“ vysvětluje Ondřej Hájek, vedoucí oddělení zákaznických řešení společnosti E.ON Energie.

Těžko očekávatelný skokový nárůst s sebou přinesl řadu obtíží. Nejen dodavatelé řešení, ale i distributoři při něm naráželi na řadu překážek. Zákazníci si tak na svou fotovoltaiku loni počkali mnohem déle než kdykoli předtím. Prodlužovaly se termíny pro instalace i vyřizování dotací, ze strany distributorů se zase posunovaly termíny připojení do sítě. V některých lokalitách dokonce došlo k vyčerpání síťových kapacit pro připojení. Že by situaci v tomto ohledu dlouhodobě podcenili a do sítě málo investovali, distributoři odmítají.

„Posilovaní kapacity a smartifikaci sítě se věnujeme již řadu let, je to dlouhodobý proces a vyžaduje masivní investice. Do roku 2030 budeme investovat nad rámec standardních investic, které jsou každoročně více než pět miliard korun, dalších 8,5 miliardy korun do technologií podporujících implementaci obnovitelných zdrojů do sítě. Zároveň jsme loni i letos udělali řadu kroků, abychom solární boom lépe zvládli a situace se pro zákazníky co nejdříve zlepšila a byla transparentní,“ vysvětluje Libor Kolář, vedoucí rozvoje a koncepce sítě společnosti EG.D ze skupiny E.ON.

Společnost EG.D například zavedla jako první distributor tzv. mapu připojitelnosti, která zájemcům o instalaci OZE ukáže, jestli si ve své lokalitě můžou solární elektrárnu do sítě připojit, nebo ne. Zákazníci tak od začátku vědí, s čím mohou počítat, co očekávat a jaký vhodný typ fotovoltaiky si vybrat. I v lokalitách, kde je kapacita sítě vyčerpána, si totiž mohou solární elektrárnu připojit – jen bez přetoků zpátky do sítě. Mapa je zároveň i dobrý nástroj pro instalační firmy, aby správně zvolili nabídku pro klienty. Kromě toho společnost navyšovala a stále navyšuje personální kapacity, aby odbavila požadavky klientů v co nejkratším možném čase.

E.ON zrychlil instalace fotovoltaik

Řadu kroků pro zrychlení vyřizování požadavků klientů udělal a dělá i E.ON jako dodavatel zákaznických řešení. Digitalizoval procesy, posílil kapacity instalačních firem, zavedl nový informační systém, aby měli klienti vždy dostupné informace a na přelomu roku 2021 a 2022 na několik měsíců i stopl příjem nových zakázek. „Viděli jsme, že situace na trhu je neudržitelná. Abychom dokázali nainstalovat všechny elektrárny v přiměřeném čase, museli jsme dočasně přestat přijímat nové poptávky a postupně jsme zaváděli všechna potřebná opatření pro zlepšení situace,“ připomíná Ondřej Hájek. Mezi to patřil i fakt, že E.ON všechny zájemce o fotovoltaiky v loňském roce transparentně informoval o tom, že doba instalací kvůli extrémnímu množství poptávek potrvá až jeden rok.

„Díky všem krokům, které jsme udělali, se nám podařilo dobu instalace opět významně zkrátit. U nových smluv na fotovoltaiku mají zákazníci elektrárnu na střeše do šesti měsíců od podpisu smlouvy,“ ujišťuje Ondřej Hájek.

Klienti se nemusejí bát, že by své řešení nedostali

Ondřej Hájek upozorňuje také na to, že v souvislosti s tím, co se aktuálně děje na trhu s fotovoltaickými elektrárnami, kdy se někteří dodavatelé dostali do problémů, se nemusejí klienti E.ONu bát u nových ani stávajících smluv, že by o svou investici přišli. Nové fotovoltaiky se vždy dočkají.

„Udělali jsme všechno pro to, abychom co nejdřív splnili závazky vůči zákazníkům, kteří na fotovoltaiku už delší dobu čekali. Zároveň ale zachováváme maximální kvalitu a spolehlivost. Od smluv neodstupujeme ani je nepřeprodáváme, jako to dělají některé firmy na trhu. Vnímám, že aktuálně má řada lidí strach jít do pořízení solární elektrárny, ale u stabilního a zavedené partnera se toho bát nemusí. Vždy je ale dobré si dodavatele svého řešení dobře vybrat a zvážit všechny okolnosti,“ dodává Hájek.

Mezi varovné signály pro zákazníky může aktuálně patřit například extrémně rychlá slibovaná doba dodání nebo požadované výše zálohy vyšší než 50 % celkové ceny.