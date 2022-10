Inflace je neúprosná a s ní i zvyšující se ceny. Všechno napovídá tomu, že se letos v zimě budeme muset skutečně uskromnit a začít šetřit. Na jaké položky byste se měli zaměřit?

Foto: Arval

Mějte finance pod drobnohledem

Máte pocit, že váš účet připomíná průtokové zařízení, kde se žádná částka neohřeje příliš dlouho? Možná je to právě proto, že vaše finance nejsou dostatečně pod kontrolou. Držet se svých stanovených cílů je přeci jenom jednodušší, když máte možnost vidět příjmy i výdaje „pod jednou střechou“. A s tím vám dokáží pomoci chytré aplikace, díky kterým rychle zjistíte, kde zbytečně vyhazujete peníze a v jaké oblasti je potřeba utáhnout opasek. Vyzkoušet můžete například aplikaci od českých vývojářů Spendee. Pokud býváte často offline, ideálním parťákem může být Splid – pracuje totiž i bez připojení k internetu.

Tip: Zkuste si každý den vyčlenit zhruba 10 minut na zápis financí do vámi zvolené aplikace. Vytvoříte si návyk a ušetříte tím spoustu času.

Na autě záleží

V Česku má automobil každá rodina, v některých bývají vozy i dva. A to se samozřejmě silně promítá do rodinného rozpočtu. Servis, palivo, sem tam nějaká oprava – všechno zkrátka stojí peníze! Takže pokud chcete na svém autě ušetřit, udržujte jej v dobrém stavu. Řeč je například o seřízení geometrie nebo servisu brzd – obojí totiž zvyšuje odpor vozu a s tím i spotřebu paliva. Přemýšlejte také nad ostatními vychytávkami, zda jsou skutečně nutné. Například neustále puštěná klimatizace, střešní nosiče, zbytečná zátěž v autě nebo tempomat. Vše se odráží na spotřebě a nutnosti navštívit benzínovou pumpu. Vyplatí se mít také přehled o historii vašeho vozu.

Tip: Ušetřit za auto můžete i prostřednictvím operativního leasingu. Například Arval nabízí službu Full-service, což znamená, že v rámci jedné souhrnné měsíční splátky získáte nejen nové auto k pronájmu, ale také asistenční službu k dispozici 24 hodin denně, servis, pojištění, STK i dálniční známku. Nemusíte platit nic dopředu a nepřekvapí vás žádný výdaj navíc. Zároveň se nemusíte bát poklesu ceny vozidla.

Jídelníček na celý týden

Znáte ten pocit, kdy stojíte před regálem v supermarketu a lámete si hlavu nad tím, co vlastně chcete koupit a co uvaříte k večeři? Dá se tomu jednoduše předejít – připravte si jídelníček na celý týden a sepište si nákupní seznam potravin, které vám doma schází. Nejenom, že ušetříte čas, ale především peníze! Možná se na první pohled může zdát, že sepsání seznamu trvá zbytečně dlouho, v porovnání s dobou strávenou za regály v průběhu celého týdne však čas významně ušetříte. Navíc se vyhnete nahodilému „házení“ potravin do nákupního košíku, protože máte zrovna hlad a vaše chutě rozhodují za vás.

Tip: Pokud máte strach o pečivo, které by celý týden nevydrželo měkké, dejte ho do mrazáku. Vyndat ho pak můžete kdykoliv podle potřeb. Stejně tak se to dá udělat s téměř jakoukoliv potravinou.

Potřebujete nový spotřebič? Myslete na cenu provozu

Dosloužil vám některý ze spotřebičů a vy ho potřebujete neprodleně vyměnit? Při jeho výběru je dobré myslet na to, kolik budete platit za jeho provoz. To kolik spotřebuje elektřiny zjistíte podle příkonu uvedeném na spotřebiči. Nejúspornější jsou v kategorii A+++, naopak D značí pravý opak. Především ženy se dívají často pouze na design, který ovšem neušetří ani korunu.

Ušetřit na používání spotřebičů se dá i díky dvěma tarifům – v různých částech dne máte jinou cenu za kWh. Proto se vyplatí energeticky náročnější spotřebiče, jako je například pračka nebo myčka, pouštět v čase, kdy jsou energie levnější. Většinou bývají v pozdních nočních hodinách.

Tip: Většina spotřebičů má dnes už časovač – tedy možnost nastavit si začátek mytí. Vy tak jednoduše před spaním můžete zapnout myčku nebo pračku na takový čas, který se vejde do levnějšího tarifu.

Úklid po vzoru babiček

Zdražuje se na všech frontách, a to i v drogeriích, ve kterých se na třícifernou částku dostaneme rychlostí blesku. Jednou z nejdražších položek bývají čistící prostředky, přitom je můžeme v domácnosti celkem obstojně nahradit. Mezi nejlepší pomocníky patří bílý ocet a jedlá sůl, které stačí pouze smíchat s vodou. V obchodě stojí pár korun, dokáží si ale i přesto perfektně poradit s nečistotami na většině povrchů.

Tip: Kombinací sody, octa a vody by měla vzniknout jemná pasta. Začněte poměrem jedné čajové lžičky u každé suroviny, pokud bude směs příliš hustá, nařeďte ji trochou vody.

Mytí rukou úsporně

Vzhledem k tomu, že si myjeme ruce hned několikrát denně, skutečně není potřeba zbytečně plýtvat tekoucí vodou. Obecně se doporučuje namočit ruce, vypnout kohoutek, důkladně namydlit alespoň po dobu 20 sekund a pak znovu pustit a opláchnout. Udává se, že během jednoho mytí se díky zastavení vody ušetří kolem dvou litrů.

Tip: V případě, že váháte, jestli použít teplou či studenou vodu, není třeba se rozhodovat. Pro kvalitní hygienu rukou je nejdůležitější čisté mýdlo, bez ohledu na teplotu.