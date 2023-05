Změna pohledu na učně a jejich pracovní uplatnění se změnila tak, jak jsem si nikdy nemyslel – říká Jan Marek, mistr učňovského střediska ve společnosti STREICHER Plzeň.

Během posledních pěti let se na pracovním trhu událo několik zásadních změn. Jedna z nich je uplatnění učňů z technických oborů. Není žádným tajemstvím, že šikovný absolvent učebního oboru se v pracovní rovině leckdy dokáže dostat dále než manažer na úrovni středního managementu. Jak se změna na pracovním trhu projevila reálně ve firmách? O tom jsme si povídali s Janem Markem, mistrem učňovského střediska v plzeňské společnosti STREICHER.

Honzo, mistra děláte už přes deset let. Jak se za tu dobu změnil přístup jak učňů, kteří k vám chodí na praxi, tak firmy, která praxi poskytuje?

Oboje velmi. Učňů před deseti lety bylo výrazně více, než je tomu dnes. Do našeho učňovského střediska docházelo více učňů, než je tomu dnes. Připisuji to tlaku na vzdělání dětí a zcela to chápu. Avšak je veřejným faktem, že část lidí, kteří se živí „rukama“, mají většinou přeplněné kapacity – těch lidí je silný nedostatek.

Co se týče přístupu firmy, tak se samozřejmě snažíme držet vysokou úroveň učňovského střediska. Ve STREICHER učni pracují na reálných zakázkových projektech, výsledek jejich práce mohou vidět po celém světě. Přidáváme benefity pro učně, kromě placené praxe zajišťujeme nově dopravu a obědy zdarma. Řekl bych, že co se týče benefitů, držíme pomyslnou laťku na vysoké úrovni.

Ohledně placené praxe – myslíte tím klasickou brigádnickou odměnu?

Máme systém odměňování, který je rozdílný podle toho, ve kterém ročníku se daný učeň nachází. Mohu ale říct, že odměňování je nastaveno velmi zajímavě a samozřejmě spravedlivě. Cílem je, aby učeň, který k nám chodí na praxi u nás po vyučení zůstal a zapojil se do klasického zaměstnaneckého poměru, což se nám téměř ze 100 % daří.

Velká část učňů nemá představu o tom, jaké jsou výdělky v řemeslnických, technických profesích a jsou pak velmi překvapeni, že se díky výučnímu listu a svojí šikovnosti dostanou pracovně dál než leckteří manažeři. Zdroj: STREICHER, spol. s r.o. Plzeň



Streicher není klasická výrobní společnost, děláme zakázkovou výrobu – to znamená, že každý výrobek, který od nás odejde už podruhé dělat s velkou pravděpodobností nebudete. To je ohromné plus pro naše učně – mají možnost se naučit nepřebernou škálu postupů a technik.

Aktuálně již většina žáků ví, kam v září nastoupí do učení. Máte ještě volné kapacity pro nové učně na nový školní rok?

Máme dveře otevřené. Nové učně od září máme již přihlášené, ale jsme schopni v případě potřeby navýšit kapacitu. Doporučil bych zájemcům, ať se podívají na naše webové stránky: www.streicher.cz a kontaktují naší personální manažerku, paní Renatu Steinerovou (steinerova@streicher.cz), která je nasměruje a zodpoví případné otázky.

