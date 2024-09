„Uděláme to pro každého v kraji“, slíbil Lubomír Nymburský při předání příspěvku na likvidaci eternitové střechy.

Likvidujeme eternitovou střechu | Foto: Sociální demokracie

Proměna středočeské Sociální demokracie je vidět na každém jejím kroku. Tentokrát se postavila čelem k řešení neviditelných zabijáků na střechách starších domů. Jako jediná strana v rámci voleb nového zastupitelstva Středočeského kraje včlenila příspěvek na ekologické odstranění azbestu do svého programu. Na ten by mělo dosáhnout každý rok až 5000 rodin v průběhu 4 let.

Aby nová generace sociálních demokratů prokázala vážnost záměru, zapojila se do bezpečného odstranění eternitu ze střechy v Močovicích u Čáslavi a ihned jeden z příspěvků sama předala. Akce se zúčastnil i starosta Čáslavi Jaromír Strnad a společně s Lubomírem Nymburským věnovali mladé rodině finanční příspěvek. Ten jim pomáhá s problémem, který mnozí řeší svépomocí.

Ve Středočeském kraji lze stále nalézt nespočet domů z minulého století, které mají střechu pokrytou tzv. eternitem. Dnes se již ví, že tato směs cementu a azbestu, která se kdysi těšila velké oblibě, může způsobit rakovinu a další těžká onemocnění.

„Eternit obsahuje nebezpečný azbest,“ vysvětluje Lukáš Hadzima, majitel firmy pro bezpečnou likvidaci azbestu. „Ten se v případě řezání, lámání a pádu eternitu uvolňuje do ovzduší, což je ještě dlouho po rekonstrukci nebezpečné jak pro obyvatele domu, tak pro jejich sousedy.“ Právě tato vlákna v plicích jsou rakovinotvorná.

Bezpečná a ekologická likvidace eternitových střech stojí nemalé peníze, a tak ho mnoho lidí ze střechy odstraňuje svépomocí a velké kusy končí na černých skládkách. Tím ohrožují své zdraví, zdraví svých sousedů i životní prostředí. A právě tady má podle Lubomíra Nymburského, kandidáta SOCDEM do zastupitelstva kraje, pomáhat lidem kraj.

Protože lidé takto riskují své zdraví a prostředí svého kraje z finančních důvodů, středočeští sociální demokraté do programu zařadili založení krajského fondu na ekologickou likvidaci eternitových střech.

Současné krajské zastupitelstvo investuje do ochrany životního prostředí a rozvoje regionu méně, než se investovalo před 20 lety. A to přesto, že se příjem Kraje za tu dobu více než zdesetinásobil. „To je alarmující a vyžaduje to zásadní změnu rozdělování krajských financí,“ upozorňuje Lubomír Nymburský a doplnil, že „peníze z Kraje se musí vracet zpět k lidem, obcím a městům.“

Každý hlas v krajských volbách 20. a 21. 9. z vašich rukou jim pomůže vybojovat levnější dopravu, školní obědy zdarma, více doktorů i opravené cesty a střechy.

To je dobrá zpráva pro rodiny, jejich sousedy a celý kraj.

Zdroj: Sociální demokracie

Zadavatel: Sociální demokracie

Zpracovatel: VLM, a.s.