GYNEKOLOGIE Klumpar pomáhá s odhalováním tichého zabijáka kostí. Provádí vyšetření kostní hustoty.

GYNEKOLOGIE Klumpar s.r.o., MUDr. Jiří Klumpar | Foto: GYNEKOLOGIE Klumpar s.r.o.

Nebolí. Nemá žádné příznaky, takže nevaruje. Prvním varováním může být až závažná zlomenina způsobená při běžné činnosti. Tak se nejčastěji mluví o řídnutí kostí neboli osteoporóze. Naštěstí existuje způsob, jak zákeřnou nemoc včas odhalit.



Diagnostikovat ji umí kostní denzitometr. Tento přístroj si pořídila GYNEKOLOGIE Klumpar v Poděbradech. Pacienti se tak mohou objednat na vyšetření, které osteoporózu či sníženou kostní hustotu odhalí. Výrazně si tím zvýší šanci na úspěšnou léčbu a sníží riziko zlomenin a následných komplikací, kterými jsou většinou ztráta soběstačnosti a smrt.



Samotné vyšetření denzitometrem GE Lunar Prodigy je rychlé, bezbolestné a bezpečné. „Přístroj zhruba do tří minut s vysokou přesností změří kostní hustotu, a to při minimální radiační dávce,“ vysvětluje MUDr. Jiří Klumpar.

Pacient potřebuje pro vyšetření žádanku od praktického lékaře, gynekologa či jiného specialisty. Objednat se může také na vlastní žádost. Objednání je možné buď na čísle 778 956 155 nebo přes rezervační systém přímo na internetových stránkách www.denzitometrie-podebrady.cz. Ordinace se nachází v Husově ulici čp. 589/102, ve stejné budově jako gynekologická ambulance. „Provoz je oddělený, vyšetření denzitometrem probíhá v jiném patře. Na vyšetření u nás lidé nemusí dlouho čekat, jako v jiných zařízeních,“ připomíná MUDr. Jiří Klumpar snahu zajistit pacientům dostatek soukromí a skvělou péči.

Celkově pacient v ordinaci stráví maximálně patnáct minut. „Snímky hodnotím já a výsledek vyšetření zasíláme odesílajícímu lékaři zpravidla do čtrnácti dnů,“ říká MUDr. Jiří Klumpar.



Česko patří v Evropě mezi nejhoršími v dostupnosti diagnostiky i léčby. Změnit to má Populační program časného záchytu osteoporózy. „Cílem je odhalit včas pacienty, u kterých dochází k řídnutí kostí, ale nevědí o tom, ani ještě neměli vážné zlomeniny,“ upřesňuje MUDr. Jiří Klumpar.

Rizikovou skupinou jsou zejména lidé vyššího věku. Sledováni jsou v rámci preventivní prohlídky ve dvouletých intervalech u praktika nebo gynekologa, ženy rok po menopauze až do věku 59 let a muži ve věku 65 až 69 let. Lékař s pacienty provede anamnestický pohovor a vyplní dotazník FRAX. Výsledek pohovoru určí, zda pošle pacienta na vyšetření denzitometrem. Ženy nad 60 let a muži nad 70 let jsou na vyšetření kostí v rámci prevence odesíláni automaticky.