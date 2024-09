Krajská ODS chce ale také podpořit i stav duševního zdraví u mladých lidí a dětí.

Kandidátka osobností, kterou sestavili občanští demokraté v Olomouckém kraji, jde do krajských voleb s opravdu nabitým programem. ODS v čele kraje za poslední 4 roky opět dokázala, že umí prosazovat to, co voličům slíbila. „Za poslední období se například podařilo zásadně snížit zadlužení kraje,“ říká lídr kandidátky občanských demokratů Dalibor Horák a dodává: „Dobře hospodařící kraj byl vždy jedním z našich hlavních principů.“

Lídr kandidátky a náměstek hejtmana Dalibor HorákZdroj: Občanská demokratická strana

Duševní zdraví jako priorita

Pro letošní volby občanští demokraté v Olomouckém kraji přicházejí nejenom s neotřelým sloganem „Tož to je normální“, ale také s originálními návrhy, jak život v kraji zlepšit. Mezi jejich priority proto patří i podpora duševního zdraví u mladých lidí a dětí. „Chceme například posílit financování školních projektů pro podporu duševního zdraví, a to včetně přístupu ke školním psychologům a poradenským programům,“ má jasno Dalibor Horák a využívá slogan letošní kampaně „modrých“ v Olomouckém kraji: „Péče o duševní zdraví? Tož to je normální!“

Silnice i obrana tradiční dopravy

ODS se chce zaměřit také na další zrychlení tempa rekonstrukcí silnic II. a III. třídy a modernizace mostů či podpořit moderní dopravní systém veřejné dopravy, který by fungoval na objednávku pro jednotlivce a malé skupiny. Zároveň ovšem občanští demokraté nepodporují omezování mobility obyvatel kvůli zakazování vozidel se spalovacími motory. „Cestování autem je naprosto klíčové pro celou řadu rodin, zaměstnanců i živnostníků, a to zejména v odlehlejších oblastech kraje. Při vědomí toho, že je koupě elektromobilu pro drtivou většinu obyvatel kraje stále ekonomicky nedostupná, nesmíme zapomenout, že bez dostupné dopravy náš kraj nemůže fungovat,“ komentuje Dalibor Horák, který ale zároveň zdůrazňuje, že ODS bude nadále podporovat v rámci kraje rozumné formy ekologické dopravy.

Lékař záchranář Ivo Mareš z OlomouceZdroj: Občanská demokratická strana

Svoboda volby ve školství

V oblasti školství budou občanští demokraté mimo jiné bránit pokusům o redukci víceletých gymnázií, protože si přejí co největší svobodu volby v této oblasti. „Studenti a jejich rodiče mají mít nadále možnost vybrat si z široké nabídky veřejných i soukromých škol, a to platí i u formy studia na gymnáziích,“ říká Dalibor Horák.

Jednatel výrobní společnosti Josef Ťulpík ze ŠumperskaZdroj: Občanská demokratická strana

Toho na kandidátce doplňují a krajský program s ním také garantují výrazné osobnosti: olomoucký lékař a záchranář Ivo Mareš, náměstkyně prostějovského primátora Milada Sokolová, jednatel výrobní společnosti Josef Ťulpík z Šumperska, bývalý starosta obce Lipová-lázně na Jesenicku Luboš Žmolík či přerovský radní Jakub Navařík.

