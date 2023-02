Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz tvoří historické jádro dnešní Ostravy. Na území obvodu se navíc nachází dvě památkově chráněné zóny dokládající jeho architektonické i urbanistické bohatství.

Houpačka pro hendikepované v sadu Milady Horákové (projekt participativního rozpočtu Náš obvod) | Foto: Statutární město Ostrava

Moravská Ostrava a Přívoz patří se svými více než 40 tisíci obyvateli mezi nejlidnatější území Ostravy. Radnice obvodu v čele se starostou Petrem Veselkou se snaží svým obyvatelům poskytnout co největší komfort a dostupnost bydlení, stejně tak jako příjemné a zvelebené prostředí s pestrými možnostmi trávení volného času.

1. Počet obyvatel obvodu se po mnoha letech poklesu v loňském roce přehoupl přes 40 tisíc. Co si myslíte, pane starosto, že je toho příčinou?

Ano, je pravda, že v posledních letech počet obyvatel obvodu konečně postupně narůstá. Navíc je potěšitelné, že máme v obvodu příznivou vzdělanostní i věkovou strukturu. Domnívám se, že je to také tím, že se současné vedení radnice snaží především o zvýšení kvality místního života, oživení historického centra i kultivaci sídlišť Fifejdy a Šalamouna. Pro stávající obyvatele i přilákání nově příchozích je důležité nabídka atraktivního bydlení, kde má obvod významnou roli.

Free time zóna (projekt participativního rozpočtu Náš obvod)Zdroj: Statutární město Ostrava

2. Velké investice do bytového fondu jsou jistě důležité. Máte ale i nějaké projekty pro zvelebení veřejného prostoru?

Ukázkovým příkladem je projekt participativní rozpočet s názvem Náš obvod, do něhož mohou občané přispívat svými nápady, jak zlepšit zdejší okolí. Tím se prosazuje interaktivní zapojení občanů do místního dění, kdy si také sami občané ve veřejném zvolí hlasování projekty, které má obvod realizovat.

3. Co vše již mohou obyvatelé v centrálním obvodě díky participativnímu rozpočtu využívat?

Participativní rozpočet realizujeme již několik let. Za tu dobu se podařilo ozvláštnit řadu veřejných prostranství. Díky tomuto projektu si můžete v centrálním obvodě užít například komunitní zahrádku a park Jindřich, pítko na Jiráskově náměstí, v sadu Petra Bezruče pak hřiště na pétanque a zahradu pro nevidomé, dále free time zónu u ZŠ Ostrčilova a houpačku pro hendikepované v sadu Milady Horákové, nebo také discgolfové hřiště na Hornopolní ulici.

4. Na co se můžeme těšit v letošním roce?

V letošním roce je naplánovaná realizace celkem tří projektů za 1 200 000 Kč – vítězného malovaného hřiště pro všechny umístěného v devíti lokalitách v rámci obvodu, laviček připomínajících historii Moravské Ostravy a Přívozu a tzv. Ohniska neboli odpočinkového prostoru pro setkávání rodin, přátel či náhodných známých v parku Železárenská.

5. A v letošním roce 2023 budete vyhlašovat další ročník?

Určitě chceme letos navázat na předchozí úspěšné ročníky. Výzva k podávání nových projektů bude zveřejněna na jaře, zájemci naleznou informace na webu nasobvod.cz nebo Facebooku obvodu.

Díky rekonstrukci bytových domů se zvyšuje počet obecních bytů

Rozšiřování bytového fondu v majetku obvodu zvyšuje již tak zdejší vysokou kvalitu života. Ve velkém se rekonstruují neobydlené a zastaralé byty, vytváří se pasport bytového fondu a hledají se nové zdroje externího financování na revitalizaci bytového fondu. Rovněž se zvyšuje nabídka v oblasti dostupného bydlení zejména pro osoby znevýhodněné na trhu s bydlením, jako jsou mladé rodiny, senioři či osoby se zdravotním omezením.

„Díky promyšleným investicím a dobrému hospodaření s bytovým fondem můžeme realizovat projekty zvyšující dostupnost a atraktivitu bydlení. Díky stovce nově zrekonstruovaných bytů jsme v posledních letech navýšili příjmy z bytového fondu o miliony Kč. Jsme rádi, že finanční prostředky z výnosu nájemného lze podle statutu města použít nejenom na zvelebování bytových domů, ale také na zkrášlení jejich okolí, tj. veřejného prostoru. Tím se zvýší kvalita bydlení stávajících obyvatel MOaP a zároveň vzroste přitažlivost centrálního obvodu pro nově příchozí rodiny i jednotlivce,“ uvádí k tématu místostarosta David Witosz.

Rekonstruovaný dům U Tiskárny 2 Zdroj: Statutární město Ostrava

Jako konkrétní příklady realizovaných projektů lze zmínit regenerace sídlišť Fifejdy a Šalamouna, které probíhají postupně již několik let. Nové nájemníky si našly např. nově zrekonstruované domy v historickém centru na Chelčického ulici. Nedaleko se podobně krásné bytové prostory, upravené v původním stylu, nabízejí na ulici Nádražní.

Rekonstrukcí prošly i bytové domy v Přívoze na ulici Fügnerova a Jungmannova, které v současnosti čekají na zabydlení. Skutečně významnou událostí je otevření nově zrekonstruovaného bytového domu na ulici U Tiskárny 2. Dům je mimo jiné i hodnotnou kulturní památkou a jeho architektonický význam spočívá především v zachování původního slohového výrazu.

Starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Petr VeselkaZdroj: Statutární město Ostrava

nemovitostimoap.cz

