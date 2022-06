Putování, jak s Indiana Jonesem můžete zažít v Krušných horách. Objevíte zde tajemné podzemí až několik století starých dolů a další památky připomínající, že právě zde se nacházela kolébka rudného hornictví.

Štola Johannes | Foto: M. Korba

Hornické vynálezy, metody a inovace se po staletí z Krušných hor šířily do celého světa. Společný česko-saský Hornický region Krušnohoří/Erzgebirge byl zapsán v roce 2019 na prestižní Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Prohlídky podzemních štol, ale i povrchových těžebních zařízení vám umožní zažít několik století historie doslova během několika hodin.

Štola Johannes na Zlatém Kopci

Hned ze dvou prohlídkových tras si můžete vybrat při návštěvě štoly Johannes, která se nachází na Zlatém Kopci jen osm kilometrů od Božího Daru. Obě trasy nabídnou kromě jiného návštěvu hlavní atrakce – komory obřích rozměrů vyhloubené starými horníky při těžbě rud cínu, mědi a železa. Dobrodružnější povahy by si neměly nechat ujít delší trasu, kdy labyrintem komor a dobývek budou prolézat po žebřících.

Důl Mauritius, štola Kryštof

Názornou učebnici ražby důlních děl a dobývacích metod, které krušnohorští horníci užívali od 16. do 18. století, nabízí štola Kryštof, jedna z nejstarších součástí dolu Mauritius na Hřebečné u Abertam. Během půl kilometru dlouhého putování podzemím jsou k vidění úseky ražené ručně pomocí želízka a mlátku i partie rozšiřované pomocí sázení ohněm. Na konci štoly se vám otevře pohled do ohromné podzemní komory, do níž by se téměř vešel kostel v Abertamech.

Štola v Jáchymově

V Jáchymově se několik století staré dějiny dobývání stříbrných rud prolínají s novodobou etapou těžby uranu. Doklady uvidíte při návštěvě Štoly č. 1: 230 metrů dlouhé důlní dílo ražené kvůli těžbě uranu protíná v minulosti těžená stříbronosná žíla Jan Evangelista. Ve štole je instalována také malá expozice důlní techniky.

Jáchymov - ŠtolaZdroj: J. Horák

Vápenka u Loučné pod Klínovcem

Technická památka je dokladem výroby vápna v české části Krušných hor. V roce 2019 byl objekt se dvěma osmibokými Rumfordovými šachtovými pecemi z poloviny 19. století kompletně opraven. Průvodce vám uvnitř vápenky přiblíží celý proces výroby páleného vápna. V povrchovém lomu za vápenkou se dozvíte, jak se vápenec těžil a přepravoval do vápenných pecí.

VápenkaZdroj: E. Nduwimana

Štola Starý Martin, Krupka

Štola Starý Martin, ve které se dobývala nejdelší cínonosná žíla ve střední Evropě, nabízí ukázky ražení historických důlních děl, rozdílů ve vyztužování podzemních prostor v minulosti i současnosti, způsoby dobývání cínové rudy, sbírku historických předmětů a znaků hornických měst v ČR, výstavu minerálů a hornin a venkovní expozici důlní techniky. Atrakcí je tzv. Pramen štěstí a krápníková výzdoba.

Krupka - štola Starý MartinZdroj: M. Korba

Mědník – štola Panny Marie Pomocné

Vrch Mědník s kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie na vrcholu je doslova protkán důlními díly. Těžilo se zde minimálně od druhé poloviny 15. století. Štola Panny Marie Pomocné pochází z 16. století. Veřejnosti byla zpřístupněna jako první turistická atrakce svého druhu v Rakousku-Uhersku již v roce 1910, znovu otevřena byla v roce 2018.

Nejsnazší cestou, jak si prohlídku zařídit, nabízí rezervační systém. Ten vám umožní si prohlídku vybraných lokalit zarezervovat a pomocí zabezpečené platební brány vstupenku rovnou zaplatit.