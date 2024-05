V Plzni, 28. 3. 2024 – Plzeňská kulturní a kreativní zóna DEPO2015 otevírá pro rodiny s dětmi novou autorskou interaktivní expozici Cesta kolem světa, která přináší unikátní koncept propojení světelné zážitkové výstavy s prvky únikových a stopovacích her. Příběh expozice odkazuje na slavný román Julese Verna.

Cesta kolem světa. | Foto: Plzeň 2015

Návštěvníci budou stejně jako hlavní hrdina knihy vyzváni k sázce vykonat dobrodružnou cestu kolem světa za 80 dní. Musí přitom projít výtvarně stylizovaná prostředí několika zemí celého světa rozložená na ploše 450 m2 a v každém z nich vyřešit zadané úkoly. Čeká je rozhánění holubů z náměstí sv. Marka, vyvolávání džina z láhve, rozluštění hádanky sfingy nebo dobytí severního pólu. Na hráče, kteří vyluští všechny indicie na konci cesty čeká poklad samotného Philease Fogga. Výstava bude v DEPO2015 zahájena slavnostní vernisáží 5.dubna a poté bude otevřena od 6. dubna do 31. srpna 2024. Více na www.depo2015.cz

Autorské interaktivní expozice z dílny DEPO2015 se staly divácky velmi populární. Pracují s principem scénického ztvárnění prostředí, světelných prvků a interaktivních exponátů propojených poutavým příběhem. Tak tomu je i v případě nové expozice Cesta kolem světa. „Vzhledem k oblibě únikové hry Záhada plzeňského metra, kterou v DEPO2015 provozujeme, nás v tvůrčím týmu napadlo výstavu okořenit principem, na kterém fungují únikové a stopovací hry. Návštěvníci tak zakusí dobrodružství bláznivé cesty, na které budou sbírat indicie z vyluštěných úkolů“, popisuje princip výstavy manažerka Centra kreativního podnikání DEPO2015 Lucie Lobotková.

Zdroj: Youtube

Námětem nové expozice se stal slavný Verneův román Cesta kolem světa za 80. dní. „Poté, co se nám naskytla možnost získat od spolku PaNaMo obří kufr, který původně fungoval jako divadelní scéna ve hře Podivuhodné odpoledne dr. Zvonka Burkeho v rámci Divadelního léta pod plzeňským nebem, bylo o tématu výstavy rozhodnuto. Příběh Philease Fogga, zná snad každý. Je dynamický, dobrodružný a zároveň nabízí prostor začlenit do něj úkoly, které musí návštěvník zdolat stejně, jako překážky zdolával hlavní hrdina příběhu. Ostatně k cestě kolem světa budou v úvodním exponátu návštěvníci vyzváni právě samotným Phileasem Foggem,“ popisuje výběr tématu expozice ředitelka DEPO2015 Soňa Rychlíková. Návštěvníci projdou celkem 9 různými prostředími symbolizujícími různé země světa, mezi kterými se budou přepravovat rozličnými dopravními prostředky.

Na scénickém i technickém provedení expozice spolupracoval autorský tým DEPO2015 opět s místními výtvarníky – umělcem a scénografem Pavlem Liškou, tvůrcem interaktivních instalací Vítem Truncem nebo ilustrátorkou Barborou Theodorou Černickou, která celou výstavu vybavila nádhernými ilustracemi.

Expozice je primárně vhodná pro děti, které už umí číst, menším dětem přetlumočí zadání rodiče. Výstava je otevřena ve všední dny od 14.00 do 18.00, o víkendech, státních svátcích a školních prázdninách od 10.00 do 18.00. Rodinné týmy nebo skupiny návštěvníků od jednoho až po osm hráčů budou do expozice vpouštěni postupně ve čtvrthodinových slotech. Návštěvníci tak budou mít dostatek prostoru užít si hledání indicií i zábavu při plnění úkolů. Organizátoři doporučují utvořit si svůj hráčský tým a rezervovat si vstup předem na přesný čas a počet osob. Vstupenky jsou v prodeji v síti Goout. Připraven je také dopolední lektorský program pro školy.

Zóna DEPO2015 výstavou Cesta kolem světa navazuje na předchozí úspěšné autorské projekty Tajuplný les a Lovci znaků. Druhá jmenovaná expozice má za sebou již jednu úspěšnou reprízu v bratislavském dětském muzeu Bibiana a momentálně dělá radost návštěvníkům v pražské Holešovické Tržnici, kde bude k vidění do konce letních prázdnin.

Praktické informace k výstavě Cesta kolem světa

Otevírací doba:

6. 4. – 31. 8. 2024

Po-Pá 14.00-18.00

So-Ne a státní svátky a školní prázdniny 10.00-18.00

Vstupy ve předem domluvených skupinách v počtu 1-8 hráčů) jsou organizovány na sloty po čtvrt hodinách. Vstupenky na konkrétní datum a čas k dostání na www.goout.cz.

Ceny vstupenek:

Expozice Cesta kolem světa:·

Dospělý (od 15 let) 220 Kč

Dítě (3-15 let) 170 Kč

Skupina 2 osoby 380 Kč

Skupina 3 osoby 550 Kč

Skupina 4 osoby 700 Kč

Skupina 5 osob 850 Kč

Skupina 6-8 osob 1000 Kč

Dítě do 3 let zdarma

Cesta kolem světa.Zdroj: Plzeň 2015