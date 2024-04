Zaplněná Tatra, která pojme dvacet tun, odjela první dubnovou neděli z Radovesické výsypky u Bíliny. Černé skládky i drobný odpad likvidovali dobrovolníci z řad dětí i dospělých. Podobné velké úklidové akce tu pod organizací Českého rybářského svazu a za pomoci Severočeských dolů probíhají dvakrát ročně.

Foto: Severočeské doly a.s.

Vybaveni rukavicemi a velkými pytli se dobrovolníci v neděli brzy ráno vydali od environmentální učebny několika směry křižovat Radovesickou výsypku. Zatímco dospělí si vzali na starost příkopy u silnic a okolí cyklostezky, děti vyrazily na oblíbená vyhlídková místa. Tam zůstávají po návštěvnících tašky z rychlého občerstvení, krabičky od cigaret, plechovky a lahve od nápojů. Děti úklid pojaly jako hru a souboj o množství nasbíraných pytlů. „Nebaví nás, když lidi vyhazují odpad, tak to jdeme všechno posbírat, aby byla příroda čistá,“ říká školák Martin, který se se svou partou chlubí sedmi nasbíranými pytli. „Jsou tu, aby se přiučily, jak se chovat k přírodě. Věřím, že si to budou pamatovat. Chodíme pomáhat také při obnově lesa. Vloni i předloni jsme byli s hasiči sázet stromky,“ odpovídá Veronika Vocásková na otázku, proč vytáhla děti v neděli ráno sbírat odpadky. „Byla to zábava a mám z toho dobrý pocit,“ potvrzuje její dcera.

Na úklidovou brigádu dorazily děti z širokého okolí, současní i bývalí členové rybářského, mysliveckého nebo přírodovědného kroužku. To, co posbíraly děti, je ale jen drobný odpad, na ta nejhorší místa už museli vyrazit muži s technikou firmy Revitrans. „Horší je nepořádek, kterým vznikají celé skládky – rozebraná auta, kanystry, nábytek, materiál z oprav domů…,“ říká člen Českého rybářského svazu a hlavní organizátor úklidu Ivan Bílý. Přestože v každém městě fungují bezplatné sběrné dvory, lidé stále riskují postihy a vozí objemný odpad do přírody. „Snažíme se především o prevenci a přesvědčujeme obyvatele, aby si uvědomili, že odhazováním odpadků ničí okolí sami sobě. Ve spolupráci s Policií ČR a Městskou policí v Bílině se ale zaměříme i na represi a budeme některé úseky více střežit,“ upozorňuje rybář Ivan Bílý. Právě rybáři podle něj našli na Radovesické výsypce doslova ráj. „Vznikla tu desítka vodních ploch, které můžeme díky Severočeským dolům využívat.“

Dobrovolníci z řad dětí, rybářů a zaměstnanců Severočeských dolů během jediného dopoledne shromáždili neuvěřitelných 15 kubíků nepořádku. Podle Ivana Bílého za rok odjede z Radovesické výsypky takových aut pět. Jenže – rekultivovaná krajina Radovesické výsypky má dohromady 1 200 hektarů a udržet ji čistou je nad síly hrstky dobrovolníků.

