Rotary klub Ostrava patří k největším dobročinným sdružením. Za 30 let pomohl už 60 projektům.

Foto: RC Ostrava

Rotary klub Ostrava (RC Ostrava), který je jedním z největších dobrovolných dárcovských, humanitárních a zájmových sdružení v Ostravě, věnoval do této chvíle na různé veřejně prospěšné projekty a aktivity přes 20 milionů korun. Bilanci zveřejnil právě teď v listopadu, kdy slaví 30 let od svého znovuobnovení. „Podpořili a uskutečnili jsme více než 60 projektů a vyslali do zahraničí desítky mladých lidí na roční výměnné studijní pobyty. Například letos je na takových pobytech, v místech od Austrálie po Aljašku, 66 studentů z České republiky a Slovenska,“ uvedl Jiří Hrček, prezident RC Ostrava, který se prezidentské role v klubu ujal symbolicky znovu po 30 letech.

Letní tábor StružielkaZdroj: RC OstravaKlub ostravských rotariánů vznikl jako součást dnes už více než století fungující celosvětové sítě. V roce 1929 byl RC Ostrava založen jako první v našem regionu. S obsazením tehdejšího Československa nacisty byl ale nuceně rozpuštěn. Obdobně se klubu vedlo za komunistů. Sotva se Rotary klub Ostrava po 2. světové válce obnovil, socialistické zřízení jej v roce 1949 opět rozprášilo a jeho výrazného poválečného člena Vladimíra Káše poslalo na osm let do vězení. Vladimír Káš následně stál u třetího obnovení klubu v roce 1993.

Zdroj: RC Ostrava

Největšími projekty, do kterých členové RC Ostrava vkládají prostředky pocházející z jejich osobních peněz a dalších darů, je tradiční Letní tábor Stružielka pro hendikepované děti z České a Slovenské republiky. Ty se tak dostávají mimo jejich každodenní mnohdy nesnadný stereotyp a navíc mohou rozvíjet svůj umělecký talent. „Letos se tábor uskutečnil už po osmadvacáté a celkem jsme na něj dosud věnovali více než 4,5 milionu korun,“ vypočítal viceprezident ostravského Rotary klubu Lukáš Ženatý s tím, že další obdobné peníze plynou od kolegů z klubu v Žilině.

Zdroj: RC Ostrava

Druhým nejvýznamnějším projektem rotariánů během jejich novodobé historie bylo pořízení rentgenového přístroje pro Polikliniku ve Frenštátu pod Radhoštěm. Částku 4,5 milionu korun složily dohromady RC Ostrava a švýcarský RC Schwytz Mythen.

Pavla FlámováZdroj: RC OstravaDalší prostředky směřovaly například na prevenci drog, na kolonoskop, oční mikroskop, na pomoc jižní Moravě po tornádu či v rámci humanitární pomoci na Ukrajinu. Klub pomohl i dnes už velmi známé nevidomé sopranistce Pavle Flámové pocházející z Ostravy, kterou podporoval na studiích interpretace na světově uznávané Schola Cantorum Basiliensis ve švýcarské Basileji.

Na zmíněných 20milionových dobročinných projektech RC Ostrava se během let podílelo bezmála 90 členů.

Podpora LK a MŠ Ostrava - SkořápkaZdroj: RC Ostrava