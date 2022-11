Kvalitu dodavatele poznáte podle termínů dodání, dostupnosti zboží i podle toho, zda za vás vyřídí dotaci.

Foto: Energetický holding Malina

Pořízení fotovoltaické elektrárny zvažuje v letošním roce čím dál více lidí. Výběr kvalitního dodavatele hraje v celém procesu klíčovou roli. Jak ho poznat popisuje Cyril Regner, předseda představenstva Energetického Holdingu Malina, jednoho z lídrů trhu v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Jaká je v současné době situace na trhu s fotovoltaickými elektrárnami v ČR?

Český trh vykazuje enormní zájem o fotovoltaiku. Toho bohužel často využívají pochybné firmy, které se snaží pouze získat co nejvíce peněž. Kvalita nabízených služeb i produktů se tak výrazně liší dodavatel od dodavatele. Navíc předpokládáme, že vysoký zájem potrvá i příští rok a kromě domácností budeme instalovat fotovoltaické elektrárny i na veřejné budovy či firmy.

Jak zákazníci poznají kvalitního dodavatele?

Kvalitní dodavatel má dostatek komponentů skladem a nabídne vám reálný čas, za který je schopen elektrárnu instalovat. V současné době totiž můžete standardně očekávat i devět až dvanáct měsíců. V Malině si necháváme komponenty sami vyrábět, a proto garantujeme instalaci už do půl roku od podpisu smlouvy. Nepoctivé firmy vás mohou lákat také na rychlé a levné řešení do pár týdnů. Je to ale jen marketingový tah a snaha dostat z lidí peníze.

Zajímal bych se i o servis, záruky či proškolenost zaměstnanců, kteří by měli být schopni navrhnout ideální řešení pro konkrétní dům. Například u nás posíláme obchodní zástupce a technické specialisty na školení do ČVUT.

Zdroj: Energetický holding Malina

Jak zákazníci poznají, že firma pracuje s kvalitními komponenty?

Pokud se dodavatel nebojí dát na své výrobky záruku převyšující deset let a více, bral bych to jako záruku toho, že tomu věří a používá kvalitní zboží. My si komponenty vyrábíme pod vlastní značkou Gen2 a na solární panely dáváme záruku 25 let a na baterie a střídače 12 let.

Mají se lidé obávat, když dodavatel využívá výrobky z Číny?

Určitě ne. Jde o jednoho z klíčových dodavatelů pro všechny energetické firmy a navíc jsou čínské výrobky velmi kvalitní. Sami si necháváme v Číně naše komponenty vyrábět a máme je přímo upravené pro český trh tak, aby splňovaly všechny potřebné normy. V Evropě navíc bohužel zatím nemáme alternativu, která by čínské dodávky předčila, jak v objemu, tak v kvalitě.

Může i laik poznat nevhodného dodavatele včas?

Poznat to může už při vytváření návrhu projektu, který by měl být individualizovaný podle potřeb domácnosti i parametrů domu. Pokud jej dostanete za dva dny od poptávky a dodavatel se nezajímá ani o vaši spotřebu, tak to není dobře. Měl by vám být schopen také vše detailně vysvětlit a zodpovědět na vaše dotazy.

S čím se na vás klienti nejčastěji obrací?

Často se obávají složitého papírování kvůli dotacím a toho, že to sami nezvládnou vyřídit. Není to totiž úplně jednoduchý proces. U nás toho ale klienty ušetříme a dotace vyřizujeme za ně. Jen si vyžádáme potřebné dokumenty a peníze pak dorazí už jim na účet.

Energetický Holding Malina a. s.

Energie z první ruky

- Do 6 měsíců vám nainstalujeme solární elektrárnu od podpisu smlouvy

- 25 let garance na výkon panelů

- 12 let záruka na baterie a střídače

- Až 205 tisíc korun pomůžeme vyřídit dotace

Energetický Holding Malina a.s. Zdroj: Energetický holding Malina

800 880 878 (po-pá, 9-16h)

kontakt@malinagroup.cz

www.malinagroup.cz