Je kandidátem na senátora v senátním obvodu číslo 8 zahrnující Rokycansko, severní Plzeňsko a část Berounska. Sám v tomto obvodu žije a pracuje. Coby 1. náměstek hejtmana Plzeňského kraje má v současné době na starosti regionální rozvoj. Jezdí tak od vesnice k vesnici, přes malá města ke starostům a starostkám a řeší s nimi jejich problémy a podporu od Plzeňského kraje.

Petr Vanka | Foto: ANO 2011

Ve vedení Plzeňského kraje je dva roky. „Za dobu mého působení v roli náměstka hejtmana šlo 650 milionů korun jako pomoc obcím od Plzeňského kraje. Velká částka, celkem 163 milionů, také do obcí na Rokycansku a na severním Plzeňsku,“ říká Petr Vanka.

Aktuálně řeší Petr Vanka obec Raková. „Tam jsou šikovní lidé, fakt srdcaři, spoustu věcí si dělají svépomocí. Stavbu víceúčelového hřiště rozdělili na tři etapy. Přípravné práce dělali skoro sami. Ale teď je třeba udělat umělý povrch, s kterým už jim musíme pomoci. Mám připraveno k odsouhlasení 900 tisíc na tuto realizaci,“ říká Vanka.

Peníze do obcí jdou na nejrůznější věci, investice do oprav škol, školek, kostelů, na místní silnici i chodníky, na havarijní stavy nebo třeba zachování prodejen a pošt. „Pamatujete si ještě humbuk, když vláda zrušila pošty? Já jsem hned reagoval a jako náměstek na krajském úřadu jsem vytvořil dotační titul zachování obslužnosti venkova. Ten má za úkol udržet v malých obcích obchůdky, pošty, služby. Zkrátka vše, co lidé potřebují. Každá obec je jiná, všude mají jiné požadavky, v každém městečku a vesničce potřebují lidé k životu něco jiného,“ říká kandidát na senátora.

Leckdy musí být pomoc velmi rychlá. „To je například v případě různých havarijních stavů. Reagovali jsme takto například v případě pomoci obci Plískov u Zbiroha, kde je mimochodem opravdu obětavý starosta. Z dotačního programu Plzeňského kraje na podporu venkova budovali chodník. Když ale kopli, zjistili, že mají v havarijním stavu kanalizaci. Tam jsme pomáhali částkou půl milionu korun. Nebo Radnice, když tam přívalový déšť poničil kanalizaci pod komunikací. I tam musela být pomoc velmi rychlá,“ vysvětluje Petr Vanka.

Proč se ale Petr Vanka rozhodl, že chce být senátorem? Může i ze senátu obcím nadále pomáhat, co konkrétně může dělat pro lidi ve svém senátním obvodu? „Já vždy říkám, dobrý senátor hájí zájmy lidí, a ne svoje. Z pozice senátora mohu řešit samotné zákony, a ty mají přímé dopady na život lidí, a také na obce samotné. Proto bych chtěl navrhovat a schvalovat zákony, které mohou pomáhat. Já za sebe mohu slíbit, že nebudu hlasovacím automatem žádné vlády a na prvním místě budou vždy lidé. Senátoři často zvednou ruku pro zákon, který doslova hodí klacky pod nohy starostům, kraji a má to dopad na obyčejné lidi. A to mě samozřejmě štve,“ uzavírá Petr Vanka.

Petr VankaZdroj: ANO 2011

Zadavatel: Hnutí ANO 2011, Zpracovatel: VLM a.s.