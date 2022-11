Lidé z hnutí Ostravak nedělají jen politiku, ale věnují se také dobročinnosti.

Foto: ilustrační foto

Kdo sleduje pravidelně dění kolem hnutí Ostravak, tak dobře ví, že nejen hnutí jako takové, ale i lidé jako jednotlivci dlouhodobě podporují mnoho dobrovolnických a dobročinných projektů. Každoročně se zapojují do akce Ukliďme Česko a sami organizují v průběhu roku úklidové happeningy napříč celou Ostravou. Podporují domovy pro seniory i jiné organizace a v průběhu období Vánoc se již stalo tradicí, že se lidé z hnutí Ostravak aktivně zapojují do dvou akcí, a to Krabice od bot a Ježíškova vnoučata.

Zdroj: ilustrační foto

Projekt Krabice od bot v České republice funguje již od roku 2010. Jedná se o projekt, jehož cílem je, aby děti potěšily dárkem děti z chudších rodin, nízkoprahových center a azylových domů. „Tento projekt mě před několika lety oslovil a připadá mi i přínosný ve výchově mých dvou synů, se kterými krabici vždy připravujeme. Společně si při tom povídáme, že ne všechny děti mohou mít doma plno hraček. Ne všem mohou rodiče koupit, co si přejí. A že to, co my už doma nepotřebujeme, nehrajeme si s tím a je plně funkční, nepoškozené, může někomu jinému udělat velkou radost,“ řekla Petra Bernfeldová z hnutí Ostravak, která před léty do projektu zapojila také zaměstnance úřadu Moravská Ostrava a Přívoz a následně i kolegy z hnutí. O projektu se více můžete dozvědět na www. krabiceodbot.cz. Naleznete zde potřebné informace, jak děti podpořit, co dát do krabice a kde balíček předat. Letošní sbírka je od 21. 11. do 4. 12. 2022.

Zdroj: Jan Vlček

Dalším projektem, který pravidelně lidé z hnutí Ostravak podporují, jsou Ježíškova vnoučata. Jak už ze samotného názvu vyplývá, tento projekt cílí na seniory, kteří jsou osamoceni v bytech či sociálních zařízeních a nemá jim kdo splnit jejich vánoční přání. Mnohdy se jedná o drobnost, která však udělá ohromnou radost. Projekt vznikl v roce 2016 pod patronátem nadace Českého rozhlasu a každoročně dělá potěšení stovkám lidí v seniorském věku, ale také těm, kteří obdarovávají, takže ve finále to jsou tisíce radostných tváří. O tomto projektu, který byl letos spuštěn již 14. listopadu, se dozvíte více na www.jeziskovavnoucata.rozhlas.cz

Je krásné být obdarován a ještě větší potěšení člověku učiní, když může někoho obdarovat.