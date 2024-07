Rekonstrukcí historické bitvy vzdáme hold husitskému hejtmanu Janu Žižkovi, jenž skonal právě před 600 lety.

Poctu husitskému hejtmanu a vojenskému stratégovi Janu Žižkovi složí město Tábor prostřednictvím rekonstrukce historické bitvy s názvem Dobytí hradu Příběnice. V sobotu 20. července se na louce za klokotským klášterem návštěvníci přenesou do nově založeného města Tábor na přelomu let 1420 a 1421.

Zde se stanou svědky nejen záchrany husitského kazatele a kněze Václava Korandy z rožmberského zajetí na hradě Příběnice, ale i uzavření smlouvy o příměří mezi Janem Žižkou a Oldřichem II. z Rožmberka v Písku. Dozví se i o boji s pikarty, na něž Žižka udeřil a nechal je upálit v Klokotech, protože se odmítli vzdát svých bludů.

V průběhu dne, od 11.00 do 20.00 hodin, budou moci příchozí nahlédnout do Žižkova ležení, obdivovat šermířská vystoupení, zatančit si dobové tance, poslechnout si historickou hudbu, zhlédnout letové ukázky dravců a výcvik královských psů a nakupovat na historickém tržišti.

Vlastní rekonstrukce historické bitvy proběhne ve 14.00 a 18.00 hodin.

Historický program realizují Plzeňští - spolek šermířů a přátel historie, z.s. a Plzeňský Landfrýd, z.s.

Vstupné: základní vstupné (18–64 let) 100 Kč, snížené vstupné (žáci a studenti 12–26 let, nárok na slevu nutno prokázat hodnověrným způsobem) 50 Kč, děti do 11 let, osoby od 65 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP/P zdarma.

