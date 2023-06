Chirurgie – jeden z páteřních oborů, jehož existence se pojí ve většině nemocnic už s dobou jejich vzniku. A nejinak je tomu v Chrudimské nemocnici. O tom, jak zde vypadá chirurgie dnes a s čím může pacientům pomoci, pohovořil primář chirurgického oddělení nemocnice v Chrudimi Vladimír Ninger.

Foto: Zadavatel

O Chrudimské nemocnici bylo v poslední době slyšet především v souvislosti s internou. Jak si ale v současné době stojí zdejší chirurgie?

Na úvod je potřeba zmínit, že chrudimská chirurgie fungovala a funguje bezezbytku tak, jako tomu bylo v minulosti – zůstává zde neměnný tým kvalifikovaných odborníků, je tu zajištěn veškerý servis, na oddělení pracuje 16 lékařů s plnou chirurgickou kvalifikací, z nichž šest má nadstavbové atestace ve specializovaných oborech chirurgie. Na oddělení máme zároveň trvale zajištěnu přítomnost lékaře s interní kvalifikací, takzvaného konziliáře. A na rozdíl od řady jiných velkých nemocnic v širokém okolí bez ohledu na kraj nemáme u plánované péče dlouhé termíny na operace.

Pro ty, kteří by neměli představu, co všechno chrudimská chirurgie zajišťuje, jaké výkony provádí?

Jedná se o plné spektrum všeobecné chirurgie. Provádíme chirurgii slinivky, chirurgii žaludku, děláme výkony otevřené i laparoskopické, provádíme výkony cévní chirurgie, kompletní traumatologii, kromě poranění pánve, hrudníkových a dutinových poranění, která patří do traumacenter, nicméně veškerá poranění končetinových kostí zajišťujeme. Máme také odborné poradny, které jsou zaměřené na různé podobory chirurgie – poradnu pro cévní chirurgii, koloproktologickou poradnu, ve velkém rozsahu děláme i mamochirurgii. Ročně zde odoperujeme kolem 80 karcinomů prsu, což je vysoké číslo, a dělají se zde i další typy výkonů.

Chrudimská nemocnice je menší zařízení okresního typu. Vnímáte z pohledu chirurgie v tomto ohledu nějaké výhody?

Přestože jsme nemocnicí okresního typu, zajišťujeme veškerou základní operativu v náležité kvalitě. Hlavní výhodou je, že jsme schopni dát pacientům velmi atraktivní termíny. Na rozdíl od větších pracovišť, kde mohou pacienti na operaci kýly nebo žlučníku čekat třeba i rok.

Pokud tedy pacient ví, že by měl podstoupit chirurgický zákrok, jak může postupovat?

Pokud má pacient jasně stanovenou diagnózu, kterou je třeba řešit chirurgicky, což stanoví většinou praktický lékař nebo lékař – specialista, může přijít rovnou k nám na ambulanci nebo do odborné poradny. My se s pacientem domluvíme na všem potřebném, vše mu vysvětlíme a dáme mu brzký termín. Pokud pacient přijde nejprve k nám, tedy s vystavenou žádankou do některé z našich ambulancí, zařídíme veškerá vyšetření k rychlému stanovení diagnózy.

Zmiňoval jste spektrum péče, kterou na chirurgii zajišťujete. Je z toho něco, na co se v Chrudimské nemocnici specializujete?

Dovolím si říct, že v Chrudimi se dlouhodobě specializujeme na laparoskopii. Chrudimská nemocnice byla v začátcích laparoskopie místem, kde se pořádaly vzdělávací akce pro lékaře z celé republiky, já sám jsem jezdil dva roky zavádět laparoskopickou chirurgii tlustého střeva do Hradce Králové. V Chrudimi provádíme laparoskopicky operace žlučníku, kýly, střev, výkony na konečníku, ale i akutní stavy, jako jsou náhlé příhody břišní, neprůchodnosti střev, perforované vředy žaludku a dvanáctníku, apendektomie nebo operace refluxu – to je trochu také naše specialita…

Z jakého důvodu?

S operacemi refluxu máme velké zkušenosti a tisíce odoperovaných pacientů. Jednu dobu jsme byli pracovištěm, které dělalo 3. největší počet těchto výkonů v republice.

Ke všem těmto výkonům je jistě potřeba i poměrně rozsáhlé vybavení. Jak je na tom chirurgie v Chrudimi v tomto ohledu?

Naše pracoviště je plně vybavené, díky investicím z evropských fondů, o které Nemocnice Pardubického kraje žádala v předchozích několika letech, se podařilo obnovit všechno, ať už jde o instrumentárium, tedy chirurgické nástroje, laparoskopické věže, operační stoly nebo monitorovací systémy.