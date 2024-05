Českobudějovický showroom společnosti PRO-K, která nabízí široký sortiment dveří a doplňků značky SAPELI, se začátkem roku přestěhoval do nových, moderních prostor. Svým pojetím je srovnatelný s pražským showroomem SAPELI Unlimited, který je určený pro nejnáročnější klienty. „Chci, aby každý zákazník, který od nás odchází, si byl jistý, že dostává perfektní servis,“ říká v rozhovoru Lukáš Durek, jednatel společnosti PRO-K.

Foto: Hero & Outlaw a.s.

Lukáš DurekZdroj: Hero & Outlaw a.s.Máte nový showroom. Na co do něj lákáte zákazníky?

Naše společnost PRO-K byla založena v roce 1995 a od té doby spolupracuje se SAPELI. S postupem doby rostly nároky klientů a bylo nutné, aby tomu odpovídaly i prostory. Naše nové prostory jsou skutečně reprezentativní, showroom se nachází v nedávno dokončeném objektu v ulici U Voříškova dvora v Českých Budějovicích. Jsem přesvědčen, že showroom bude vyhovovat i nejnáročnější klientele. Působí příjemně, moderně a vzdušně. Zcela odpovídá novému konceptu SAPELI. Jsme více v kontaktu se zákazníkem. K dispozici máme zhruba 240 metrů čtverečních. Nejde o nějak velkou plochu, ale díky tomu, že architekti prostor dobře navrhli, a to včetně kreativního koutku, dokážeme obsáhnout celé portfolio SAPELI. Nepotřebujeme prezentovat 150 modelů, v nichž se zákazník ztrácí.

Je tedy váš koncept obdobný jako jsou showroomy SAPELI Unlimited, kde si zákazník může složit konkrétní dveře z různých komponentů?

Ano, přesně tak, na toto cílíme. Není potřeba mít vystaven každý dekor ve velikosti dveří. Nechali jsme vyrobit 26 atypických vzorků o rozměrech 50x50 centimetrů. To je reprezentativní rozměr, zákazník vidí dekor a dokáže si představit, jak budou dveře ve finále vypadat. V kreativním koutku pak máme velkou interaktivní obrazovku, kde si zákazník nakonfiguruje své dveře.

O co mají nyní zákazníci největší zájem?

Pro zákazníky, kteří k nám přijdou do showroomu, je zásadní kvalita, servis a cena. To jsou faktory, které rozhodují o výběru dveří. Co se týká materiálu, tak to je hodně individuální. V případě developerských projektů je pak velký tlak na cenu.

Zdroj: Hero & Outlaw a.s.

Jaký je u vás podíl developerských projektů a koncových zákazníků?

Podobně jako v SAPELI, i u nás roste význam developerských projektů. Je to patrné z dat. V roce 2021 tvořili koncoví zákazníci 55 % z celkového obratu firmy, zbytek připadal na developerské projekty. V roce 2022 činil podíl koncových zákazníků 40 % a loni již jen 30 %. Letos očekáváme, že se propad u koncových zákazníků zpomalí, a to v souvislosti s očekávaným poklesem úrokových sazeb.

Je stále velký zájem o sklo, nebo je v útlumu kvůli energetické krizi?

Výroba skla je velmi energeticky náročná. V roce 2021 a 2022 narostly ceny skloviny téměř dvojnásobně. Nyní, jak se ceny energií stabilizovaly, šla i cena skla zase rapidně dolů. Roste tedy i jeho popularita a začíná se opět častěji využívat skleněných elementů.

Jsou stále nejoblíbenější bílé dveře? Pokud ano, čím je to dáno?

Ano, bílé dveře jsou nadále nejprodávanější. Je to dáno tím, že bílá barva se snadno kombinuje s jinými materiály, s podlahou, se zárubněmi, s doplňky. A roli hraje i cena. Ta je u bílých dveří nejnižší.

Zdroj: Hero & Outlaw a.s.

Pozorujete, že zákazníci mají větší zájem o vyšší dveře?

To mohu jednoznačně potvrdit. Dveře 210 centimetrů vysoké se pomalu stávají standardem. Je to dáno i generační obměnou. Pro řadu lidí jsou totiž dveře 197 centimetrů vysoké prostě nedostačující. Vysoké dveře působí mnohem reprezentativněji, prostor je díky nim vzdušnější.

Když si chce někdo pořídit dveře do bytu, na co by si měl dát pozor?

SAPELI má motto: Věřím českým dveřím. Každý si musí rozmyslet, jestli si chce pořídit slušnou českou značku, nebo půjde do hobby marketu a zakoupí si no name produkt. Jako firma hobby dveře nemontujeme. Zákazník má u nás jistotu kvality a montáže, za kterou si stojíme i se záruční a pozáruční dobou. Nejdůležitějšími kritérii jsou cena, kvalita, servis, služby a jistota.

A co je nutné brát v potaz v interiéru při výběru dveří?

Máme tým profesionálních obchodních referentů. Každý den řeší požadavky zákazníků. Už v začátku klienty navedou, že musí řešit otevíratelnost dveří, pozici vypínačů, zda pořídit reverzní dveře, jaké obložky atd. Často se stává, že zákazník přijde do showroomu a nemá vůbec žádnou představu. Právě servis a péče o zákazníka posunuje SAPELI výš oproti konkurenci. Uvedu to na konkrétním příkladu. Měli jsme zákazníka, který chtěl dveře na WC. První otázkou bylo, zda je chce s WC kličkou, nebo s obyčejným zámkem. Nevěděl, přitom to je podstatný rozdíl. Pokud má WC kličku a v koupelně nebo na WC omdlí, lze dveře z druhé strany otevřít a dostat ho ven. Chci, aby každý zákazník, který od nás odchází si byl jistý, že dostává perfektní servis.

Zdroj: Hero & Outlaw a.s.

Nechávají si teď lidé poradit více od architekt a bytových designérů?

Připadá mně, že stále méně lidí se spoléhá na svůj český selský rozum. Mám zkušenost, že v mnoha případech architekti a designéři rozhodují i o věcech, o kterých by měl rozhodovat zákazník. Ve finále bude totiž bydlet v bytě nebo v domě on. Architekt by měl navrhnout určitou koncepci a zákazníkovi může něco doporučit. Mnohokrát se nám ale stává, že za zákazníka rozhoduje naprosto všechno.

Co je hlavním kritériem při výběru dveří?

Naší velkou výhodou je, že máme díky spolupráce se SAPELI nesmírně širokou nabídku. Dokážeme skutečně obsloužit všechny typy zákazníků. Náš záběr je od Prahy a středních Čech, přes celé jižní Čechy až po Linz a okolí. Je těžké stručně odpovědět, jaká kritéria rozhodují o pořízení dveří. Pro někoho bude tím nejdůležitějším kritériem cena, pro někoho kvalita. Máme nejnáročnější klienty, kteří se rozhodují podle kvality a servisu a cena pro ně není tím nejdůležitějším hlediskem.

SAPELI často zdůrazňuje, že dokáže najít řešení na jakýkoliv atypický požadavek. Setkáváte se často s atypickými požadavky zákazníků?

S těmi se setkáváme neustále. Takové zakázky jsou pro nás lukrativní, ale zároveň těžší, a to na výrobu, na zpracování, na přípravu i na vzorkování. Většinou je navíc krátký čas mezi cenovou nabídkou, vzorkováním, výrobou a realizací. A u zákazníků hraje právě čas, kvalita a termín dodání hlavní roli v rozhodování, komu zakázku svěří. Pokud bych měl uvést nějaké konkrétní atypické zakázky, pak by to byla například nová centrála společnost DM v Českých Budějovicích, kam jsme dodávali nádherné dýhované drásané dveře s atypickým nadsvětlíkem či skleněný akustický ochoz s protihlukovými skly. Dělali jsme také zakázku pro zubní pohotovost v Českých Budějovicích nebo pražské sídlo pro Pfizer. Nyní pracujeme na zakázce v Praze pro společnosti NFC Tron a Complete.

Zdroj fotografií: SAPELI