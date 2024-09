Kandidátku Sociální demokracie do letošních krajských voleb v Libereckém kraji vede zkušený lékař a politik MUDr. Jan Mečl, emeritní primář a bývalý zastupitel Libereckého kraje a města Liberec.

Proč se rozhodl kandidovat a co chce změnit?

„Po 23 letech jsem skončil ve vedoucí funkci primáře a myslím si, že jsem také dostatečně vybavený zkušenostmi v politice, kde jsem aktivní od roku 2014. Proto jsem přijal přetěžký úkol, a to vrátit Sociální demokracii do zastupitelstva kraje. Sociální demokracie je totiž pevně ukotvená levicová politická strana s více než 140letou tradicí. Máme jasný plán, jak náš kraj i zemi rozvíjet pro slušný život,“ uvedl lídr kandidátky Sociální demokracie Libereckého kraje MUDr. Jan Mečl.

Na kandidátce Sociální demokracie voliči najdou nejen zkušené úspěšné politiky, ale také nové mladé tváře. Jejich společným heslem je: Dokážeme to!

A co by podle MUDr. Jana Mečla považuje jeho tým za největší problém Libereckého kraje?

„Hlavními tématy pro náš kraj jsou nedostatek praktických lékařů a zubařů a také často neúměrně dlouhé objednací doby na vyšetření. To má přímý vliv na zdravotní stav obyvatelstva a musí se to rychle vyřešit. Dalším zásadním problémem v kraji je stav silnic, způsob jejich oprav, uzavírky, ale i dostupnost autobusové a vlakové dopravy v menších obcích, a to včetně cen, které jsou pro mnoho lidí stále významnou finanční zátěží. Nezapomínáme také na bezpečí občanů. Svět se totiž mění a my musíme být připraveni,“ sdělil Jan Mečl.

