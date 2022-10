„Stárnutí a jeho projevy nelze zastavit pomocí jediné zázračné metody, triku či přístroje, ale jedině jejich kombinací. Současné pojetí estetické medicíny je celoobličejové a je založeno na jedné straně na odstraňování negativních emocí z výrazu tváře, a na straně druhé na zvýraznění všeho, co dělá ženu krásnou.“ říká vedoucí lékařka LE CLINIC z Frýdlantu nad Ostravicí, MUDr. Michaela Vasilčo Hustá.

MUDr. Michaela Vasilčo Hustá | Foto: Lékařská Estetika s.r.o.

Tým odborníků LE CLINIC se zaměřuje zejména na plastické operace očních víček, APTOS niťový lifting obličeje a krku, aplikaci výplní a botulotoxinu ke korekci vrásek a hloubkovou péči o pleť. V nabídce najdete farmakologické hubnutí pod dohledem lékaře, celotělovou In Body analýzu se zaměřením na rozložení tuků, formování postavy přístrojem CoolSculpting 3. generace, velmi příjemnou a efektivní maderoterapii k redukci celulitidy, posilující infuzní terapii vitamínem C a další.

Plastická operace víčekZdroj: Lékařská Estetika s.r.o.

Paní doktorko, jak se vám v nových, krásných prostorách kliniky pracuje?

Je to úžasné. Spousta místa, oken, světla, navíc krásný výhled na beskydské vrcholy, které jsou doslova za domem. Díky většímu prostoru se provoz našeho pracoviště neskutečně zefektivnil a zklidnil.

Plastická operace víčekZdroj: Lékařská Estetika s.r.o.

Jakým způsobem mám postupovat, když cítím, že potřebuji nějakou změnu, úpravu, či „vylepšení“ svého vzhledu?

Odpověď je jednoduchá. Zavolejte nám na kliniku a objednejte si termín konzultace. Úvodní konzultace je u nás samozřejmostí a dávám si na ní opravdu záležet, abych správně pochopila potřeby klientky či klienta, stejně jako abych zjistila reálnost jejich představ. Během konzultace Vám vše podrobně vysvětlíme a doporučíme zákrok, případně kombinaci zákroků, které povedou ke splnění Vašich přání a představ. Vše samozřejmě plánujeme s ohledem na ekonomické a časové možnosti klienta.

Paní doktorko, máte nějaký „svůj“ oblíbený zákrok, který děláte nejraději?

Nejvíce mě baví starat se dlouhodobě a komplexně o mé pacientky tak, abychom společně zpomalily čas, protože úplně zastavit nejde a ani to nechceme. S přibývajícím věkem je totiž dobré některé věci přiznat Mám spoustu klientek, ale i klientů, kteří chodí 1x ročně na větší výkon, tzv. full face treatment, kdy aplikujeme v jednom sezení co nejmenší množství botulotoxinu tak, aby měl pěkný efekt a přitom vypadal pořád přirozeně, 2-4 ml fillerů (výplní na bázi kyseliny hyaluronové) k doplnění ztrácejícího se objemu, event. aplikujeme biostimulační koktejly do stárnoucí kůže krku a hřbetů rukou, příp. se domluvíme na APTOS niťovém liftingu, anebo plastické operaci víček. Baví mě dělat mým pacientkám radost a změnit něco k lepšímu vlastním umem a rukama z hodiny na hodinu. Proto jsem šla na chirurgický obor, je to má živá voda.

Modelace rtů kyselinou hyaluronovouZdroj: Lékařská Estetika s.r.o.

Přineslo přestěhování na nové pracoviště nějaké novinky ve vašich službách?

Ano, je to farmakologické hubnutí pod dohledem lékaře.

Covidová doba byla pro všechny hodně složitá a v souvislosti s omezením aktivit často trpěla naše životospráva. Lidé si začali i díky lepší osvětě uvědomovat rizika, která s sebou nese nadváha. V současné době již existuje lék, který omezí chuť k jídlu, cíleně snižuje celkové množství tělesného tuku a jeho pravidelné užívání vede ke snížení hmotnosti. V dlouhodobých studiích je prokázáno, že toto farmakologické hubnutí pod dohledem lékaře snižuje riziko kardiovaskulárních komplikací až o 30%. Na naše nové pracoviště jsme i z tohoto důvodu zakoupili In Body přístroj k celo-tělové analýze rozložení tuku včetně tuku útrobního. In Body je špičkou ve svém oboru, dokáže srovnávat výsledky v čase, což je pro většinu našich klientů velmi motivující.

Konturace obličeje kyselinou hyaluronovouZdroj: Lékařská Estetika s.r.o.

Co je tedy na estetické medicíně to nejpodstatnější?

Jsou to tři věci a všechny jsou stejně důležité.

První je umět problémy či nedostatky diagnostikovat. Jinými slovy rozpoznat, co je potřeba udělat, aby žena vypadala lépe. Již zde může dojít k první kolizní situaci, protože názor lékaře je často odlišný od toho, co po něm pacientka žádá. Zde je důležitá zkušenost lékaře, jeho umění pacienta vést a nalézt společně kompromis.

Druhou zásadní věcí je umět estetické výkony provést. Musíme precizně ovládat anatomii ošetřované oblasti, abychom předešli komplikacím, musíme dodržovat předepsanou techniku a především musíme vědět, jak případné komplikace řešit. Jestliže pacientce aplikuji jakoukoliv látku, musím vědět KAM, KOLIK, JAK a PROČ.

Třetí důležitou zásadou je používat opravdu kvalitní a certifikovaný materiál, zakoupený přímo od oficiálních distributorů, který nás vždy podrží, protože se na jeho kvalitu můžeme spolehnout. Naše pacientky mají tzv. Pas krásy, kam zapisujeme každé ošetření a lepíme šarži materiálu z originálního balení, který jsme použili a jehož je součástí. V případě komplikací je snadné vypátrat distributora a místo výroby.

CoolSculpting - ošetření břichaZdroj: Lékařská Estetika s.r.o.

Jakou roli má pro vás lokalita, ve které působíte?

Za dobrými službami přijedete v dnešní době kamkoliv. Naše klinika má rodinnou atmosféru, nabízí potřebné soukromí, je zde možnost parkování a klientky se zde cítí příjemně. Má pracovní filozofie je jiná, než na jakou bývají klienti zvyklí ve velkých městech. Baví mě se o klientku dlouhodobě starat a těší mě, že po pravidelných návštěvách vypadá lépe a lépe, ačkoliv nemládne. Spolu se změnou vzhledu se totiž mění i psychika a sebevědomí.

Děkuji za rozhovor.