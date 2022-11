Jak praví Buddha: "Každý člověk je původcem svého zdraví nebo nemoci." To dá rozum, vždyť máme jen jedno, proto bychom o něj měli s láskou pečovat. A ruku na srdce, každého z nás občas přepadne zdravotní situace, kdy nevíme, zda spěchat k lékaři, poradit se s příbuzným, hledat odpovědi na diskuzích nebo holt přečkat do dalšího dne v naději, že to přežijeme. Proč se ale zbytečně stresovat nejistotou, když konečně existuje rychlé a snadné řešení? - Doktor online.

Foto: Doktor online

Ruku v ruce s moderní dobou

Jestli nás poslední doba, především ta covidová, něco naučila, tak více pracovat a jednat “online”. Především ženy potvrdí, že najednou dáváme přednost e-shopům místo kamenných obchodů, kdy nás od vysněné koženkové bundy nebo limitovaných bot dělí jen pár kliků na tlačítku. Stejně jako jsme najednou zjistili, že můžeme spoustu práce udělat z domu skrze týmové online schůze a netrčet pět dní v týdnu v kanceláři. Podobným směrem se nyní vydalo i lékařství, které obléklo nový kabát v podobě telemedicíny. Potenciální pacienti si tak budou moci “zaskočit k lékaři” z pohodlí obýváku bez dlouhého čekání a konzultovat své obtíže přes videohovor. Ten jim umožní zcela nová aplikace Doktor online. Jen si představte situaci, že se nemusíte rozčilovat u telefonu, kdy se ne a ne dovolat do lékařské ordinace a místo věty “Dobrý den, přejete si?”, vám to stále hlásí “obsazeno”. Půlhodinové čekání v přeplněné ordinaci, kde vám navíc hrozí, že vás pacient z vedlejší židle nakazí moribundusem, je také pasé. Nebo už si v případě náhlých zdravotních komplikací nemusíte lámat hlavu nad tím, jestli váš lékař zrovna ordinuje. Doktor online už je totiž v tu chvíli připraven na “drátě” a zbaví vás tak téměř okamžitě nejistoty a stresu. Mnohým případům aplikace značně ulehčí situaci.

Maminky si přijdou na své

Aplikace se zprvu zaměřuje na pediatrické pacienty, ačkoli časem plánuje rozšířit svůj obor. Uleví se tedy například vystrašené mamince, která polovinu víkendu zírá na rozjíždějící se ekzém svého synka a v hlavě jí běží “Je to tak urgentní, abych jela na dětskou pohotovost? Mám napsat známému své známé, která má prý známého lékaře, aby mi pozdě večer řekl, co mám dělat? Nebo se poradím s maminkami na veřejných diskuzích a vysloužím si nálepku “krkavčí matka” jen proto, že hned neletím do nejbližší ambulance?” A podobně se mohou cítit také vystrašené prvorodičky v jejich nejzranitelnějším období. V tom se seznamují nejen s miminkem, ale také s celou řadou nových situací, které jim rodičovství nachystalo do denního repertoátu. Každá čerstvá maminka dá asi za pravdu, že ji každá zvýšená teplota, kašel nebo častý pláč dítka vyděsí k smrti. Za celý týden ji lékař v ordinaci už po páté osobně uklidňuje, že ani tento zdravotní problém “není nic tak vážného”. Především čerstvé maminky tak jistě ocení “přítele na telefonu” z pohodlí domova v podobě Doktora online, který jim do několika minut pomůže s konzultací a následným řešením ohledně zdravotního stavu miminka. Především v tomto období je pro ženy důležité vědomí, že na nahodilou zdravotní situaci nejsou tak úplně samy.

Zdroj: David Bernard

Dovolená bez stresu

Výhodou Doktora online je, že si ho můžete vzít všude s sebou. Třeba když vás s rodinou čeká vysněná dovolená po několika letech. Cestovní horečka konečně opadla a vy si můžete užít zasloužený odpočinek v prosluněné exotice. 1 200 mil od domova, tudíž si na každodenní starosti ani nevzpomenete. Jenže ejhle, do třetího dne v letovisku se vaše ratolest vzbudí s rozsáhlou kožní alergií na polovině těla. Hlavou se vám honí otázky typu: „Jestli je to od Slunce, může na něj teď vůbec vyjít?” „Neměla jsem ho přeci jen sakra namazat tou padesátkou?” „Nežahlo ho něco ve vodě? Pane Bože, aby to tak byla medúza!” Snažíte se tedy jednat na místě, ale pán v turbanu vám v nejbližší lékárně nerozumí a nabídne Vám pouze opalovák s vysokým faktorem. Pozdě. Co si počít? Ambulance je odtud daleko a ty výdaje za lékaře vám rozhodně nekorespondují s plánem užít si na hotelu ultra all inclusive. A tak můžete jednoduše vytáhnout telefon, přihlásit se to aplikace, “posadit” se do online čekárny a zatímco si popíjíte drink v lobby, čekáte, až se vašeho dítka ujme lékař, který s ním povede videohovor, zkontroluje jeho stav a poradí, co dál.

Zdroj: David Bernard

Stop googlování

Tenhle případ známe asi všichni. Na těle se vám objeví něco, co tam dosud nebylo a vy vystrašeně zadáte detail vašich obtíží do vyhledávače. “V tuhle chvíli nejjednodušší cesta”, říkáte si. A voala, z obyčejné modřiny a drobné boule, kterou jste zadali, vám internet vyhodnotí tumor ve čtvrtém stadiu. Tep vám v tu ránu vyletí nad 90 a skoro abyste si zařizovali funus. Jednat v tomhle případě na vlastní pěst a řídit se větou “Strejda Google poradí” se tak úplně nevyplatí a stojí vás to nejen čas, ale hlavně nervy. Takže v tu chvíli nejspíš litujete, že vás ovládla lenost objednat se k doktorovi nebo tam jet, nedej bože, několik kilometrů. Ale taky vás přepadne myšlenka, jestli je vůbec potřeba to jet řešit osobně. Takže co teď? “Chci to vyřešit v klidu z obýváku, uklidnit se, že mi neuříznou nohu kvůli hloupý bouli, ale jet nikam nechci.” V tom přichází na řadu Doktor online. Dokáže vám ušetřit nejen čas, ale také nervy. Proč se trýznit sáhodlouhými otázkami, jestli si zrovna tahle zdravotní komplikace zaslouží návštěvu doktora nebo ne, když se do několika minut můžete ujistit konzultací s lékařem? Od toho vás dělí už jen stáhnutí aplikace Doktor online do svého zařízení a za ten pocit “mám ho po ruce a pomůže mi kdykoliv a kdekoliv” to rozhodně stojí.

Více informací na www.doktoronline.cz