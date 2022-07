Takový areál žádné jiné město u nás nemá. Ostrava umí příjemně překvapit – atmosféra této industriální památky je úžasná.

Vstup do infocentra v Gongu | Foto: Renata Červená

Takové věty znějí od roku 2012 na adresu Dolních Vítkovic a moravskoslezské metropole od účastníků zdejších hudebních festivalů, kteří zde přijíždějí z celého Česka i ze zahraničí. Bývalé ocelové srdce republiky poznávají hudební fanoušci jako moderní město s mnoha zelenými parky a právě i s unikátním industriálním areálem, který před deseti lety našel nové využití.

Pro mnohé to byl přitom šok, když pořadatelé známého festivalu Colours of Ostrava oznámili, že se přesunou ze Slezskoostravského hradu do areálu bývalých Vítkovických železáren a Dolu Hlubina. V onom roce 2012 se totiž Dolní Vítkovice teprve začaly otevírat veřejnosti a pro mnohé ještě byly velkou neznámou. Že byl ale tento tah trefou do černého, potvrzovali hned první fanoušci, kteří tehdy překročili festivalové brány.

Colours of Ostrava 2016Zdroj: Jiří Zerzoň

„Nový areál je skvělý. Jezdím na hodně festivalů u nás i do zahraničí, a toto je určitě nejlepší místo, kde jsem zatím byla. Ocelové kulisy dodaly Colours jedinečnou atmosféru,“ hodnotila před desíti lety akci pro Moravskoslezský deník Veronika Vackeová z Prahy. Podobně spokojený byl i Jakub Kříž z Havlíčkova Brodu. „Pořadatelé vybrali nový areál dobře, přestěhování vnímám jako velký krok vpřed,“ konstatoval Jakub Kříž.

V Dolních Vítkovicích postupně našly své zázemí i další festivaly. Mezi ty velké a úspěšné akce patří také Beats for Love. Koná se zde ale i řada dalších akcí, které lákají návštěvníky z Ostravy, z okolí i z větších dálek. I díky tomu se Dolní Vítkovice brzy vyšvihly na přední příčky v žebříčku nejnavštěvovanějších míst v Česku. V rekordním předcovidovém roce 2019 se návštěvnost areálu zastavila dokonce na čísle 1 675 029 lidí! Za tím vším je práce mnoha lidí, kteří se snaží, ať pro účastníky vše perfektně funguje a zároveň ať co nejméně dopadá na okolí to, že Dolní Vítkovice právě žijí hudbou.

Expozice Hornického muzea na LandekuZdroj: Aneta Ivánková

„Na začátku července Beats for Love, pár ní poté Colours of Ostrava, na konci měsíce Ostrava v plamenech. Pořadatelé v součinnosti s námi řeší plán příprav, stavbu. My zase to, jak moc se dění dotkne návštěvníků, kteří nemíří za brány festivalů, ale do našich expozic nebo na komentované prohlídky Národní kulturní památky. Samozřejmě musí nastat určitá omezení. Pravidelně se jedná zejména o možnost parkování v areálu, zkrácení otevírací doby nebo úplné uzavření atraktivit pro nefestivalové návštěvníky,“ vysvětlil Tomáš Šiřina, výkonný ředitel Dolních Vítkovic.

Začátky. Colours of Ostrava 2012Zdroj: Jiří Zerzoň

Aktuální informace o akcích a opatřeních jsou vždy umístěny na webových stránkách www.dolnivitkovice.cz, najdete je i na profilech Dolních Vítkovic na sociálních sítích. „Aktuální informace posíláme ven ihned, jakmile víme, že zpráva je ověřená a platná, abychom zbytečně nevytvářeli zmatky. Od letoška funguje také nové Informační centrum Dolních Vítkovic, které se nachází v přízemí Gongu. Lze si tam denně zavolat na číslo 724 955 121 a zeptat se na to, co potřebujete vědět. A dostanete tam také veškeré vstupenky do našich expozic, včetně vstupů do Hornického muzea na Landeku,“ dodala k tématu Renata Červená, marketingová manažerka Dolních Vítkovic.

Letní festivaly v Dolních Vítkovicích

od 1. 7. do 4. 7. – Beats For Love

od 13. 7. do 16. 7. – Colours of Ostrava

od 28. 7. do 30. 7. – Štěrkovna Open Music 2022 (Landek Park)

od 29. 7. do 30. 7. – Ostrava v plamenech