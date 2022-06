Víte, co mají Dolní Vítkovice společného s Českými korunovačními klenoty, Betlémskou kaplí, Národním muzeem nebo třeba s Rožmberskou rybniční soustavou?

Dolní Vítkovice | Foto: Jiří Zerzoň

Asi vás překvapí, že právě s těmito známými památkami byl tehdejší areál Dolu Hlubina a vysokých pecí s koksovnou Vítkovických železáren prohlášen za Národní kulturní památku. Stalo se tak nařízením vlády z 19. června 2002, které vstoupilo v platnost 1. srpna stejného roku. Ano, je to právě 20 let, co tehdy ještě veřejnosti uzavřená oblast Dolních Vítkovic tento status získala.

Aula GongZdroj: Jiří Zerzoň

K její obnově a k otevření lidem došlo až za dalších deset let, na jaře roku 2012. Přesto to byl pro ostravský industriální areál velmi důležitý okamžik – bývalá fabrika v srdci metropole se zařadila mezi nejvýznamnější památky v Česku. Najednou se začalo mnohem intenzivněji řešit, co s tímto areálem bude dál, aby z něj nezůstal jen chátrající a rezivějící kus města. Vždyť vysoká pec č. 1 vyhasla v roce 1998 a celá oblast byla uzavřena už několik let.

Jedním z diskutovaných návrhů tehdy bylo udělat z Dolních Vítkovic skanzen, který by zakonzervoval daný stav místa a vytvářel by tak dojem, jako by právě z fabriky odešel poslední dělník. Jenže pak přišili se svou odvážnou vizí průmyslník Jan Světlík a architekt Josef Pleskot. Jejich spojení bylo další rozvoj Dolních Vítkovic doslova osudové.

Bolt TowerZdroj: Jiří Zerzoň

„Nechtěli jsme tak úžasné dědictví nechat v nečinnosti chátrat. Chtěli jsme se k němu chovat jako dobří hospodáři, ne jako romantičtí snílci. Přitom jsme ale nechtěli, aby z těch staveb zmizela jejich síla a vyprchalo jejich kouzlo,“ přiblížil svůj pohled na ostravskou památku architekt Josef Pleskot.

I Jan Světlík vzpomíná, že před těmi mnoha lety sice měli ambiciózní plány, ale netušili, zda se je podaří zrealizovat. „Teď už je jasné, že jsme psali historii, ale tehdy jsme do všeho šli vlastně skoro po hlavě s partou nadšenců, a nevěděli jsme, co nás přesně čeká. Měl jsem štěstí na šikovné lidi, kteří při mně stáli a se kterými se mi podařilo tento projekt nakopnout,“ konstatoval Jan Světlík.

VodojemZdroj: Renáta Červená

Dnes díky jejich nápadům a nasazení můžeme obdivovat unikátní Multifunkční aulu Gong, která vznikla z bývalého plynojemu. Vyjet na vrchol vysoké pece č. 1. na vyhlídku Bolt Tower, dát si tam kávu a zákusek a prohlédnout si Ostravu pěkně z výšky. Nebo můžeme vyrazit za poznáním do Malého i do Velkého světa techniky. A na kulturní či sportovní aktivity pak láká areál Dolu Hlubina, jehož objekty také prošly rekonstrukcí a dnes mají různorodé využití a jsou místem plným života a zábavy.

Z Dolních Vítkovic se díky tomu v posledních letech stala jedna z nejnavštěvovanějších atrakcí nejen v Moravskoslezském kraji, ale dokonce v celém Česku. Děti i dospělí zde jezdí za zábavou, za vzděláním i za jedinečnou atmosférou, která fascinujícím způsobem propojuje historii a tradici našeho průmyslu s moderním světem a jeho technologiemi.

HlubinaZdroj: Jiří Zerzoň

Tomáš Šiřina, nynější výkonný ředitel Dolních Vítkovic, vzpomíná, že když před dvaceti lety Dolní Vítkovice získaly status Národní kulturní památky, nebylo tehdy ještě jasné, jak významná věc se vlastně stala. „Až po pár letech se ukázalo, že mezi námi v Ostravě žijí tací, kteří před sebou valí spoustu různých úkolů a skládají tu pomyslnou mozaiku dohromady tak, aby z ní vzniklo toto dílo, které tady teď ve Vítkovicích stojí,“ podotkl Tomáš Šiřina.

Dvacáté výročí prohlášení Dolních Vítkovic národní kulturní památkou nyní připomíná také výstava nazvaná V těch trubkách to není. Ta je k vidění v Multifunkční aule Gong. Výstava je postavena především na fotografiích a citátech, které ukazují, jak rozmanité byly a dodnes jsou pohledy na toto výjimečné místo a jeho proměnu. Výstavu připravilo MUSEum+ ve spolupráci s Dolními Vítkovicemi.

Velký svět technikyZdroj: Jiří Zerzoň

V těch trubkách to není

Dolní Vítkovice a MUSEum+ připomínají dvacáté výročí prohlášení Dolních Vítkovic za Národní kulturní památku výstavou v Gongu nazvanou V těch trubkách to není. Výstava potrvá do 18. září, otevřená je denně od 9 do 18 hodin, vstup je zdarma.