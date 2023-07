V krásné krajině Ždánického lesa se v obci Diváky nachází rodinný dům velikánů české literárně-dramatické tvorby.

Doma u Mrštíků | Foto: Regionální muzeum v Mikulově

Životy a dílo Aloise a Viléma Mrštíkových byly s malou moravskou obcí, nacházející se nedaleko Hustopečí, spojené od konce 19. století. Na začátku minulého století koupil v obci Vilém Mrštík domek s číslem 57, který po jeho smrti v roce 1912 obýval až do konce svého života starší z bratrů, Alois Mrštík. Domek pak přešel do rukou nových vlastníků. Ještě za života Aloise ale projevily některé paměťové instituce zájem o vybavení Vilémova domu a o drobné osobní spisovatelovy předměty. Část někdejšího vybavení domu proto zůstala zachována. Díky těmto sběratelským počinům bylo po roce 1963, kdy domek přešel pod správu mikulovského muzea, možné otevřít první stálou výstavu věnovanou 100. výročí narození Viléma Mrštíka.

Regionální muzeum v Mikulově v následujících desetiletích provedlo dvě aktualizace expozice. Ta druhá, která byla započata v roce 2017, ji zásadním způsobem zmodernizovala a v září 2021 se pak návštěvníkům naskytl neotřelý pohled na život a dílo Mrštíkových. Expozice zrekonstruovaného Památníku bratří Mrštíků je opět založena na osobních předmětech rodiny, ale pomocí audiovizuální techniky návštěvníci pronikají mnohem hlouběji do životních příběhů ústředních postav. Domkem provází návštěvníky Alois Mrštík společně se svou švagrovou Boženou Mrštíkovou, vdovou po Vilémovi a oddanou propagátorkou jeho odkazu.

Zdroj: Regionální muzeum v Mikulově

Cílem současné expozice je vedle představení Mrštíků i přiblížení lidových tradic hanáckého Slovácka. Právě místní lidová kultura a malebná krajina se staly předlohou pro díla Mrštíků, včetně toho asi nejslavnějšího. Hra Maryša, která je i o po více než sto letech stále součástí divadelních scén, učinila oba bratry nesmrtelnými. Stejně tak jako „pravou“ Maryšu, která žila v nedalekých Těšanech. Na působení členů rodiny Mrštíků v kraji narazí návštěvníci památníku i v přilehlém okolí. Hned nedaleko Divák lze například po krátké procházce dojít do „Helenčina údolí“, kam chodil Vilém Mrštík psát Pohádku máje. Odkaz Mrštíků zachovává pro budoucí generace například i divadelní spolek z Boleradic. V samotných Divákách se na místním hřbitově nachází polychromovaný dřevěný kříž na hrobě Viléma, navržený Dušanem Jurkovičem, a nedaleko kostela stojí vinný sklep staršího bratra Aloise. Krajina Mrštíků, dle politika a spisovatele Jana Herbena „kraj beze stínu”, stojí za návštěvu.

Památník bratří Mrštíků je možné navštívit do konce září od úterý do neděle od 9 do 17 hodin. Mimo letní sezónu pak od pátku do neděle od 9 do 16 hodin nebo mimo otevírací dobu po předchozí domluvě (tel. 539 029 841 nebo mrstic@rmm.cz).

Zdroj: Regionální muzeum v Mikulově