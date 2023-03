Existuje celá řada organizací a zařízení, která poskytují pomocnou péči a služby lidem v nepříznivé životní situaci. Hospice poskytují kvalitní zdravotní i sociální služby lidem na konci života – dospělým, dětem, ale i jejich blízkým. Pracovníci hospice vlastně přenesou ke klientům domů vše, co nabízí péče v nemocnici, aby jim ulevili od bolesti, dušnosti nebo úzkosti. Pomáhají tak terminálně nemocným opustit nemocnici a prožít poslední dny nebo hodiny doma, v rodině, mezi přáteli.

Foto: ilustrační foto

Služba hospice je dostupná 24 hodin denně, víkendy a svátky nevyjímaje. Multidisciplinární hospicový tým dojíždí za pacienty a jejich rodinami, které zaškolí, jak o svého nemocného blízkého vhodně pečovat a ulevit od nejrůznějších bolestí a neduhů. Zajistí též bezplatné zapůjčení pomůcek usnadňujících péči, jako je automatické polohovací lůžko nebo koncentrátor kyslíku.

Finančně náročná je nejen vlastní péče odborníků a cestování za pacienty do jejich bydliště, ale i specifické přístrojové vybavení. To mnohdy zůstává přímo u klientů v domácnostech a pomáhá jim bez utrpení zvládnout závěrečné etapy jejich života. Fungování hospicové služby umožňují mimo jiné sponzorské dary. Ty už několik let přicházejí i od firmy FCC.

„Přejeme si, aby nevyléčitelně nemocný mohl prožít zbytek života bez bolesti, nezůstal ani v posledních chvílích osamocen, byl obklopen svými nejbližšími a za každých okolností byla zachována jeho lidská důstojnost,“ říká Petra Lísková, vedoucí Domácího hospice sv. Veroniky. „Abychom mohli pečovat o ty, kteří nás budou potřebovat, pomohl by nám též příchod nových kolegů – lékařů, zdravotních sester, dobrovolníků. Dobrých lidí není u nás nikdy dost. Dar od společnosti FCC je nesmírně vítaný a máme z něj velikou radost. Díky, že nám pomáháte pomáhat.“

„Domácí hospic sv. Veroniky pomáhá klientům v Českých Budějovicích a blízkém okolí. Taková zařízení často bývají trochu stranou zájmu veřejnosti i sponzorů, jejich práce a pomoc je přitom zcela nedocenitelná,“ říká primátorka města České Budějovice Dagmar Škodová Parmová. „Firmu FCC známe jako svého dlouhodobého obchodního partnera. Jejich podpora Domácího hospice sv. Veroniky, díky které se dalším lidem v regionu dostane pomoci, nás nesmírně potěšila,“ dodává paní primátorka.

„Hospicovou péči podporujeme dlouhodobě. Snažíme se pomáhat všude, kde naše firma v republice působí, a proto jsme velmi rádi podpořili i hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích. Zde totiž naše firma ve spolupráci s městem působí již od roku 1998,“ vysvětluje Pavel Tomášek, generální ředitel firem FCC v ČR a zároveň jednatel firmy FCC České Budějovice.