Domácí péče či prevence u mladé generace očima studentů

Komerční sdělení

Jen do 15. května je možné se přihlásit do soutěže HARTMANN School Awards, v níž budou už počtvrté zápolit studenti středních zdravotnických škol. Cílem projektu, na jehož hodnocení se podílejí špičky tuzemského zdravotnictví, je motivovat studující, aby se více angažovali v procesu zdravotnické péče v odborném i domácím prostředí a nebáli se přinášet vlastní nápady na jeho zlepšení. Do soutěže se pravidelně přihlašují týmy z přibližně poloviny z celkových 96 zdravotnických škol v Česku.

HARTMANN School Awards 2023 | Foto: Andrea Jirovcová