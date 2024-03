Důležitost pravidelného pohybu pro pevnější zdraví či třeba prevenci bolestí zad, která je pro moderní společnost tak příznačná, asi není třeba nijak připomínat. A je dobře, že důležitost dobré fyzické kondice dnes zpochybní jen málokdo. Možná i proto roste počet domácích posiloven. Což rozhodně není na škodu.

Foto: www.decathlon.cz

Výhody domácí posilovny

Proč si vlastně lidé zařizují vlastní domácí posilovny? Někdo by mohl říci, že to bude především záležitostí introvertů a nelze samozřejmě říci, že by introvertně založený člověk nepreferoval cvičení o samotě v klidu domova. Ovšem domácí posilovnu si dnes doma zařizuje mnoho lidí, kteří jinak chodí běžně cvičit i do fitness centra.

Vždyť ne vždy mají čas nebo i náladu jet z práce, nebo před prací ještě do fitness centra, kde stráví třeba i více jako hodinu času, načež je čeká ještě cesta domů. Takhle si mohou říci: „Dnes se mi chce jet rovnou domů. Tak si v klidu zacvičím tam a nenaruším trénink.“

Pro domácí posilovny hovoří i zkušenosti s uzavírkami v dobách covidových. Můžete si zkrátka zacvičit kdykoli, pustit si k tomu seriál nebo film, nikdo vás nepopohání, není před vámi dlouhá cesta domů, ale jen cesta do koupelny a tak podobně. Domácí posilovna má zkrátka nesporné výhody.

Domácí posilovna odráží záměry svého majitele

Pokud nejste opravdu „v balíku“, pak si těžko domů pořídíte všechny stroje, které máte k dispozici ve fitness centru. Ale ono to ani není potřeba. Ať už vám jde o shození přebytečných kil, zpevnění postavy a vybudování výdrže nebo vyloženě budování svalové hmoty a síly, vystačíte si i s minimem vybavení. Jen si vzpomeňte, jak působivé muskulatury dosahovali kulturisté před pár desítkami let jen s pomocí činek.

Pokud jste se tedy rozhodli vybudovat si doma vlastní posilovnu, je dobré si nejprve ujasnit, jaké vlastně máte záměry. Ideálně předtím, než se vůbec vydáte do Decathlonu na nákupy. Přejete-li si zapracovat na svalové hmotě a síle, poslouží jako základ pár jednoruček, velká činka a posilovací lavice. Později můžete přidat třeba pěknou posilovací věž, která vám umožní provádět více izolované cviky.

Jde-li vám především o kardio trénink, budování výdrže a shazování přebytečných kil, potom je pro vás lepší volbou rotoped a běžecký pás. A pokud byste chtěli své tělo především zpevnit, získat i nějakou svalovou hmotu a sílu, pak se můžete činkám úplně vyhnout. Postačí vám váha vašeho těla, hrazda, bradla a klikové adaptéry. Přidat můžete třeba i posilovací gumu, která však už vytvoří nějaký ten odpor navíc.

Díky internetu můžete být sami sobě trenérem. Buďte však opatrní a důslední

Na internetu dnes už najdete celé tréninkové plány, u nichž budete mít uvedeno i to, zda jsou určeny především k budování svalové hmoty, zpevnění těla nebo hubnutí. Stejně tak si však můžete tréninkový plán sestavit sami. Všude také naleznete podrobný popis provedení cviků. Ovládnutí správné techniky cviku znamená, že pro sebe z toho či ono cviku „vyždímáte“, co se dá.

Než zvládnete techniku cviku, můžete jej zatím cvičit s nižší váhou nebo nižším počtem opakování, než kolik jste schopni zvládnout. Mějte na paměti, že sval procvičíte mnohem důkladněji správně provedeným cvikem než tím odfláknutým. Ve sportu zkrátka někdy méně znamená více.

Správně provedené cviky, které jsou správně sestavené v rozumně nastaveném tréninkovém plánu jsou společně s kvalitní stravou receptem na úspěch. Toto platí, ať už trénujete ve fitness centru nebo ve své domácí posilovně.